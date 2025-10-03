Base Protocol (BASE) Tokenomics

Base Protocol (BASE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Base Protocol(BASE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 22:29:32 (UTC+8)
USD

Base Protocol (BASE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Base Protocol(BASE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 195.51K
$ 195.51K$ 195.51K
Totalt utbud:
$ 702.44K
$ 702.44K$ 702.44K
Cirkulerande utbud
$ 480.68K
$ 480.68K$ 480.68K
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 285.71K
$ 285.71K$ 285.71K
Högsta någonsin:
$ 35.25
$ 35.25$ 35.25
Lägsta någonsin:
$ 0.177029
$ 0.177029$ 0.177029
Aktuellt pris:
$ 0.406739
$ 0.406739$ 0.406739

Base Protocol (BASE) Information

Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.

Officiell webbplats:
https://www.baseprotocol.org/

Base Protocol (BASE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Base Protocol (BASE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BASE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BASE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BASE:s tokenomics, utforska BASE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BASE

Vill du veta vart BASE kan vara på väg? På BASE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn