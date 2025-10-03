AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om AVAX HAS NO CHILL(NOCHILL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 16:15:44 (UTC+8)
USD

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AVAX HAS NO CHILL(NOCHILL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 3.84M
Totalt utbud:
$ 1.55B
Cirkulerande utbud
$ 1.55B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.84M
Högsta någonsin:
$ 0.03121838
Lägsta någonsin:
$ 0.00006507
Aktuellt pris:
$ 0.00247512
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Information

NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.

Officiell webbplats:
https://nochill.io

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NOCHILL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NOCHILL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NOCHILL:s tokenomics, utforska NOCHILL-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

