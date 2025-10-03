Utforska Atari(ATRI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ATRI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Atari(ATRI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ATRI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Atari (ATRI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Atari(ATRI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 497.68K Totalt utbud: $ 1.98B Cirkulerande utbud $ 1.51B FDV (värdering efter full utspädning): $ 653.09K Högsta någonsin: $ 0.781174 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00033066 Atari (ATRI) Information The Atari Token’s mission is to bring decentralization and universality to the video game and interactive entertainment industry. The goal of the Atari Token is to be the utility token of reference within the video game and interactive entertainment world, either as an in-game token or as a means of exchange for services or products between individuals and/or companies. Atari aims to provide participants with the tools necessary to effectively use smart contracts and smart platforms and reach mass adoption as quickly as possible. The Atari Group has recently entered into many partnership agreements to progressively develop the adoption and the use cases of the Atari Token. The Atari Token is issued by Atari Chain, Ltd (Gibraltar). For more information about the Atri Token, please visit the official Atari website. ATARI Chain, Ltd, incorporated in Gibraltar, is responsible for the governance and ecosystem development of the ATARI Network of smart platforms using the ATARI Token. The ATARI Token is the utility and governance token for the ATARI Network. The ATARI Token serves as a medium of exchange within the ATARI Network for various ATARI goods and services, including those of ATARI’s partners. The ATARI Token is also used for rewards, staking incentives and ecosystem development programs. The Atari Token aims to offer easy integration, liquidity focused, skill-based, and casino accessibility. Atari aims for easy integration, by enabling other developers to easily integrate the Atari Token into their games. The company’s focus is to list the Atari Token on as many platforms as possible, allowing token holders to easily make exchanges for other currencies, therefore focusing on liquidity and traders’ experiences. Officiell webbplats: https://www.atarichain.com/ Atari (ATRI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Atari (ATRI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ATRI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ATRI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ATRI:s tokenomics, utforska ATRI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ATRI Vill du veta vart ATRI kan vara på väg? På ATRI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ATRI-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.