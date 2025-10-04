Utforska ANGRYGUY(ANGRYGUY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ANGRYGUY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ANGRYGUY(ANGRYGUY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ANGRYGUY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ANGRYGUY(ANGRYGUY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 13.45K $ 13.45K $ 13.45K Totalt utbud: $ 997.34M $ 997.34M $ 997.34M Cirkulerande utbud $ 997.34M $ 997.34M $ 997.34M FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.45K $ 13.45K $ 13.45K Högsta någonsin: $ 0.00290695 $ 0.00290695 $ 0.00290695 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 ANGRYGUY (ANGRYGUY) Information ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way. Officiell webbplats: https://angryguy.io ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ANGRYGUY (ANGRYGUY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ANGRYGUY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ANGRYGUY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ANGRYGUY:s tokenomics, utforska ANGRYGUY-tokens pris i realtid!