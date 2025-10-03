Utforska ANGLE(ANGLE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ANGLE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ANGLE(ANGLE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ANGLE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om ANGLE ANGLE prisinformation ANGLE officiell webbplats ANGLE tokenomics ANGLE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / ANGLE (ANGLE) / Tokenomik / ANGLE (ANGLE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om ANGLE(ANGLE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD angle tokenomics Information om angle ANGLE (ANGLE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ANGLE(ANGLE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 201.48M $ 201.48M $ 201.48M FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.38M $ 15.38M $ 15.38M Högsta någonsin: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 Lägsta någonsin: $ 0.01088803 $ 0.01088803 $ 0.01088803 Aktuellt pris: $ 0.01537686 $ 0.01537686 $ 0.01537686 Läs mer om priset på ANGLE(ANGLE) Köp ANGLE nu! ANGLE (ANGLE) Information ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. Officiell webbplats: https://www.angle.money ANGLE (ANGLE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ANGLE (ANGLE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ANGLE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ANGLE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ANGLE:s tokenomics, utforska ANGLE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ANGLE Vill du veta vart ANGLE kan vara på väg? På ANGLE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ANGLE-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn