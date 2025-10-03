Altcoinist Token (ALTT) Tokenomics
Altcoinist Token (ALTT) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Altcoinist Token(ALTT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Altcoinist Token (ALTT) Information
Altcoinist is an autonomous onchain trading ecosystem on Base, building towards the future where anyone can say “make me money” and let AI agents & trading tools handle the rest.
By combining automation, AI-driven execution, and decentralized financial tools, Altcoinist aims to deliver mass-adoption-ready, fully autonomous trenching (onchain trading).
The ecosystem’s flagship product, the Altcoinist Trench Bot, is a Telegram-based trading bot that fuses artificial and human intelligence for automated early trade entries, personalized, autonomous trade strategies with institutional-grade data and trade execution.
Altcoinist Token (ALTT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Altcoinist Token (ALTT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ALTT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ALTT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
