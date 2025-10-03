AlgoTrade (ALGT) Tokenomics
AlgoTrade (ALGT) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AlgoTrade(ALGT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
AlgoTrade (ALGT) Information
AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX.
Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot.
Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion.
AlgoTrade (ALGT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i AlgoTrade (ALGT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ALGT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ALGT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ALGT:s tokenomics, utforska ALGT-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för ALGT
Vill du veta vart ALGT kan vara på väg? På ALGT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn