AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Tokenomics och prisanalys
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Information
AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI.
Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit:
- Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming?
What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes.
How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction.
The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd.
No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO.
- Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it.
What We Track:
Website Traffic: Is the project gaining attention?
Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city?
Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates.
Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum.
Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves.
- Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront.
Sources:
Google Trends data.
Sector-specific market cap growth.
Keyword spikes across crypto platforms.
Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction.
Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it.
- Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it?
How It Works:
AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages.
Boosts visibility and interaction while making you look like a pro.
The Result:
More engagement.
More followers.
More clout.
Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ROCKET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ROCKET-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ROCKET:s tokenomics, utforska ROCKET-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för ROCKET
Vill du veta vart ROCKET kan vara på väg? På ROCKET sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
