MEXC Exchange / Kryptopris / AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) / Tokenomik / AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om AI ROCKET by Virtuals(ROCKET), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD ai-rocket-by-virtuals tokenomics Information om ai-rocket-by-virtuals AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AI ROCKET by Virtuals(ROCKET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Totalt utbud: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Cirkulerande utbud $ 827.53M $ 827.53M $ 827.53M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Högsta någonsin: $ 0.02364412 $ 0.02364412 $ 0.02364412 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00127706 $ 0.00127706 $ 0.00127706 Läs mer om priset på AI ROCKET by Virtuals(ROCKET) Köp ROCKET nu! AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Information AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: 1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO. 2. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum. Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves. 3. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. Maxutbud: Taket för hur många ROCKET-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ROCKET:s tokenomics, utforska ROCKET-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ROCKET Vill du veta vart ROCKET kan vara på väg? Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn