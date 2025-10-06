OpenVPP Pris idag

Livepriset för OpenVPP (OVPP) idag är $ 0.01627, med en förändring på 11.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OVPP till USD är$ 0.01627 per OVPP.

OpenVPP rankas för närvarande nr.951 enligt marknadsvärde på $ 13.07M, med ett cirkulerande utbud på 803.28M OVPP. Under de senaste 24 timmarna handlades OVPP mellan $ 0.01621 (lägsta) och $ 0.02056 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.28680257838566486, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000026830293467548.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OVPP med -0.37% under den senaste timmen och -33.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 433.54K.

OpenVPP (OVPP) Marknadsinformation

Rank No.951 Marknadsvärde $ 13.07M$ 13.07M $ 13.07M Volym (24H) $ 433.54K$ 433.54K $ 433.54K Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.27M$ 16.27M $ 16.27M Cirkulationsutbud 803.28M 803.28M 803.28M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 80.32% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för OpenVPP är $ 13.07M, med en 24h-handelsvolym på $ 433.54K. Det cirkulerande utbudet av OVPP är 803.28M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.27M.