Livepriset för OpenVPP idag är 0.01627 USD.OVPP börsvärdet är 13,069,419.324577860046 USD. Följ prisuppdateringar för OVPP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

OpenVPP-kurs(OVPP)

$0.01624
$0.01624
-11.11%1D
OpenVPP (OVPP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:39:08 (UTC+8)

OpenVPP Pris idag

Livepriset för OpenVPP (OVPP) idag är $ 0.01627, med en förändring på 11.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OVPP till USD är$ 0.01627 per OVPP.

OpenVPP rankas för närvarande nr.951 enligt marknadsvärde på $ 13.07M, med ett cirkulerande utbud på 803.28M OVPP. Under de senaste 24 timmarna handlades OVPP mellan $ 0.01621 (lägsta) och $ 0.02056 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.28680257838566486, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000026830293467548.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OVPP med -0.37% under den senaste timmen och -33.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 433.54K.

OpenVPP (OVPP) Marknadsinformation

No.951

$ 13.07M
$ 13.07M

$ 433.54K
$ 433.54K

$ 16.27M
$ 16.27M

803.28M
803.28M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

80.32%

ETH

Det aktuella börsvärdet för OpenVPP är $ 13.07M, med en 24h-handelsvolym på $ 433.54K. Det cirkulerande utbudet av OVPP är 803.28M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.27M.

OpenVPP Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01621
$ 0.01621
lägsta under 24-timmar
$ 0.02056
$ 0.02056
högsta under 24-timmar

$ 0.01621
$ 0.01621

$ 0.02056
$ 0.02056

$ 0.28680257838566486
$ 0.28680257838566486

$ 0.000026830293467548
$ 0.000026830293467548

-0.37%

-11.11%

-33.30%

-33.30%

OpenVPP (OVPP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för OpenVPP idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0020298-11.11%
30 dagar$ -0.04184-72.01%
60 dagar$ -0.07941-83.00%
90 dagar$ -0.01373-45.77%
OpenVPP Prisförändring idag

Idag registrerade OVPP en förändring med $ -0.0020298 (-11.11%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

OpenVPP 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.04184 (-72.01%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

OpenVPP 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OVPP med $ -0.07941(-83.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

OpenVPP 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.01373 (-45.77%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OpenVPP (OVPP)?

Kolla in sidan OpenVPP Prishistorik nu.

AI-analys för OpenVPP

AI-drivna insikter som analyserar OpenVPP senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar OpenVPPs priser?

OpenVPP (OVPP) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact OVPP pricing.

Adoption Rate: Increased usage of OpenVPP's decentralized infrastructure services drives demand and price appreciation.

Technology Development: Updates, partnerships, and protocol improvements affect investor perception and token value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence circulating supply.

Competition: Performance relative to other infrastructure tokens and DeFi projects impacts market positioning.

Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and DeFi protocols affect trading volumes and institutional adoption.

Varför vill folk veta OpenVPPs pris idag?

People want to know OpenVPP (OVPP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Prisförutsägelse för OpenVPP

OpenVPP (OVPP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OVPP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OpenVPP (OVPP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på OpenVPP potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om OpenVPP

OVPP is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with a broad range of financial services. It is designed to facilitate seamless transactions, allowing users to send and receive payments globally in a secure and efficient manner. The asset leverages blockchain technology to ensure transparency and immutability of transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is not only energy-efficient but also encourages user participation in the network's governance. Typical uses of OVPP include remittances, peer-to-peer payments, and online purchases. Its issuance model is predetermined, with a fixed supply to maintain its value and scarcity.

Hur man köper och investerar OpenVPP

Vad är OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP Resurs

För en mer djupgående förståelse av OpenVPP kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell OpenVPP webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om OpenVPP

Hur mycket kommer 1 OpenVPP att vara värd år 2030?
Om OpenVPP skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OpenVPP-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:39:08 (UTC+8)

OpenVPP (OVPP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.01624
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2982

$0.000024999

$0.0020067

$0.1095

$0.00003664

$0.000000001972

