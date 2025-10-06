BörsDEX+
Livepriset för OroBit idag är 2.0058 USD.XRB börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för XRB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

OroBit Logotyp

OroBit-kurs(XRB)

1 XRB-till-USD pris i realtid:

$2.0058
+1.76%1D
USD
OroBit (XRB) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:02 (UTC+8)

OroBit Pris idag

Livepriset för OroBit (XRB) idag är $ 2.0058, med en förändring på 1.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XRB till USD är$ 2.0058 per XRB.

OroBit rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- XRB. Under de senaste 24 timmarna handlades XRB mellan $ 1.9686 (lägsta) och $ 2.0793 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XRB med +0.05% under den senaste timmen och -0.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 44.56K.

OroBit (XRB) Marknadsinformation

$ 44.56K
$ 1.00B
500,000,000
ETH

Det aktuella börsvärdet för OroBit är --, med en 24h-handelsvolym på $ 44.56K. Det cirkulerande utbudet av XRB är --, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.00B.

OroBit Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.9686
lägsta under 24-timmar
$ 2.0793
högsta under 24-timmar

+0.05%

+1.76%

-0.38%

-0.38%

OroBit (XRB) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för OroBit idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.034692+1.76%
30 dagar$ +0.8798+78.13%
60 dagar$ +1.2018+149.47%
90 dagar$ +1.5058+301.16%
OroBit Prisförändring idag

Idag registrerade XRB en förändring med $ +0.034692 (+1.76%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

OroBit 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.8798 (+78.13%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

OroBit 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XRB med $ +1.2018(+149.47%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

OroBit 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +1.5058 (+301.16%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OroBit (XRB)?

Kolla in sidan OroBit Prishistorik nu.

AI-analys för OroBit

AI-drivna insikter som analyserar OroBit senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar OroBits priser?

OroBit (XRB) prices are influenced by several key factors:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Regulatory developments and government policies
5. Technology updates and platform improvements
6. Partnership announcements and adoption rates
7. Investor sentiment and social media buzz
8. Bitcoin and major altcoin price movements
9. Economic conditions and inflation rates
10. Exchange listings and delistings

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Varför vill folk veta OroBits pris idag?

People want to know OroBit (XRB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively in the fast-moving cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för OroBit

OroBit (XRB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XRB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OroBit (XRB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på OroBit potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som OroBit kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XRB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OroBit Price Prediction.

Om OroBit

Nano (XRB) is a digital cryptocurrency that aims to provide instant transactions with zero fees and infinite scalability. Originally known as RaiBlocks, Nano uses a unique block-lattice architecture, where each account has its own blockchain, allowing for faster transaction times and reduced energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. It is primarily used for peer-to-peer payments and micropayments, offering a decentralized, secure, and efficient alternative to traditional financial systems. With a maximum supply of 133 million coins, Nano's issuance model is deflationary, as all coins were distributed in the initial faucet distribution.

Hur man köper och investerar OroBit

Är du redo att komma igång med OroBit? Att köpa XRB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper OroBit. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din OroBit (XRB) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och OroBit krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper OroBit (XRB) Guide

Vad kan du göra med OroBit

Genom att äga OroBit kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa OroBit (XRB) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är OroBit (XRB)

OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.

OroBit Resurs

För en mer djupgående förståelse av OroBit kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell OroBit webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om OroBit

Hur mycket kommer 1 OroBit att vara värd år 2030?
Om OroBit skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OroBit-priser och förväntad avkastning.
OroBit (XRB) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

