OroBit Pris idag

Livepriset för OroBit (XRB) idag är $ 2.0058, med en förändring på 1.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XRB till USD är$ 2.0058 per XRB.

OroBit rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- XRB. Under de senaste 24 timmarna handlades XRB mellan $ 1.9686 (lägsta) och $ 2.0793 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XRB med +0.05% under den senaste timmen och -0.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 44.56K.

OroBit (XRB) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 44.56K$ 44.56K $ 44.56K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.00B$ 1.00B $ 1.00B Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för OroBit är --, med en 24h-handelsvolym på $ 44.56K. Det cirkulerande utbudet av XRB är --, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.00B.