Livepriset för XPIN Network idag är 0.0039659 USD.XPIN börsvärdet är 69,354,915.59375 USD. Följ prisuppdateringar för XPIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för XPIN Network idag är 0.0039659 USD.XPIN börsvärdet är 69,354,915.59375 USD. Följ prisuppdateringar för XPIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
XPIN Network rankas för närvarande nr.399 enligt marknadsvärde på $ 69.35M, med ett cirkulerande utbud på 17.49B XPIN. Under de senaste 24 timmarna handlades XPIN mellan $ 0.0037754 (lägsta) och $ 0.0042967 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.010038547477428971, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000457316453478145.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XPIN med -0.80% under den senaste timmen och -42.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 256.67K.
XPIN Network (XPIN) Marknadsinformation
No.399
$ 69.35M
$ 256.67K
$ 396.59M
17.49B
100,000,000,000
100,000,000,000
17.48%
BSC
Det aktuella börsvärdet för XPIN Network är $ 69.35M, med en 24h-handelsvolym på $ 256.67K. Det cirkulerande utbudet av XPIN är 17.49B, med ett totalt utbud på 100000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 396.59M.
XPIN Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0037754
lägsta under 24-timmar
$ 0.0042967
högsta under 24-timmar
$ 0.0037754
$ 0.0042967
$ 0.010038547477428971
$ 0.000457316453478145
-0.80%
-0.42%
-42.70%
-42.70%
XPIN Network (XPIN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för XPIN Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000016728
-0.42%
30 dagar
$ +0.0027603
+228.95%
60 dagar
$ +0.002136
+116.72%
90 dagar
$ +0.0037659
+1,882.95%
XPIN Network Prisförändring idag
Idag registrerade XPIN en förändring med $ -0.000016728 (-0.42%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
XPIN Network 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0027603 (+228.95%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
XPIN Network 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XPIN med $ +0.002136(+116.72%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
XPIN Network 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0037659 (+1,882.95%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för XPIN Network (XPIN)?
AI-drivna insikter som analyserar XPIN Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar XPIN Networks priser?
Several key factors influence XPIN Network (XPIN) prices:
People want to know XPIN Network (XPIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying or selling, assessing investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Prisförutsägelse för XPIN Network
XPIN Network (XPIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XPIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
XPIN Network (XPIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på XPIN Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som XPIN Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XPIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på XPIN Network Price Prediction.
Om XPIN Network
XPIN is a digital asset that operates on the blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and storage of value in a decentralized manner, leveraging the security and transparency of blockchain. XPIN's consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake (PoS), which encourages participation in the network and reduces the energy consumption associated with traditional proof-of-work systems. The asset is typically used for peer-to-peer transactions, with its blockchain also supporting the development of decentralized applications (dApps). As a part of the broader crypto ecosystem, XPIN aims to provide a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions and applications.
Hur man köper och investerar XPIN Network
Är du redo att komma igång med XPIN Network? Att köpa XPIN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper XPIN Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din XPIN Network (XPIN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 17.49B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och XPIN Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med XPIN Network
Genom att äga XPIN Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa XPIN Network (XPIN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.
XPIN Network Resurs
För en mer djupgående förståelse av XPIN Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 XPIN Network att vara värd år 2030?
Om XPIN Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella XPIN Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar XPIN Network idag?
Priset för XPIN Network är idag $ 0.0039659. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är XPIN Network fortfarande en bra investering?
XPIN Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i XPIN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för XPIN Network?
XPIN Network till ett värde av $ 256.67K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på XPIN Network?
Livepriset för XPIN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för XPIN Network i den valuta du föredrar, besök XPIN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för XPIN Network?
Priset på XPIN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,393.36
+0.66%
ETH
3,410.07
+0.98%
SOL
158.04
+0.86%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
606.08
+18.22%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för XPIN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret XPIN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om XPIN Networks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer XPIN Network-priset att stiga i år?
XPIN Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för XPIN Network (XPIN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:55 (UTC+8)
XPIN Network (XPIN) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.