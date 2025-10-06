XPIN Network Pris idag

Livepriset för XPIN Network (XPIN) idag är $ 0.0039659, med en förändring på 0.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XPIN till USD är$ 0.0039659 per XPIN.

XPIN Network rankas för närvarande nr.399 enligt marknadsvärde på $ 69.35M, med ett cirkulerande utbud på 17.49B XPIN. Under de senaste 24 timmarna handlades XPIN mellan $ 0.0037754 (lägsta) och $ 0.0042967 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.010038547477428971, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000457316453478145.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XPIN med -0.80% under den senaste timmen och -42.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 256.67K.

XPIN Network (XPIN) Marknadsinformation

Rank No.399 Marknadsvärde $ 69.35M$ 69.35M $ 69.35M Volym (24H) $ 256.67K$ 256.67K $ 256.67K Marknadsvärde efter full utspädning $ 396.59M$ 396.59M $ 396.59M Cirkulationsutbud 17.49B 17.49B 17.49B Maxutbud 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Totalt utbud 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Cirkulationshastighet 17.48% Offentlig blockkedja BSC

