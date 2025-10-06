BörsDEX+
Livepriset för XPIN Network idag är 0.0039659 USD.XPIN börsvärdet är 69,354,915.59375 USD. Följ prisuppdateringar för XPIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.0039662
XPIN Network (XPIN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:55 (UTC+8)

XPIN Network Pris idag

Livepriset för XPIN Network (XPIN) idag är $ 0.0039659, med en förändring på 0.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XPIN till USD är$ 0.0039659 per XPIN.

XPIN Network rankas för närvarande nr.399 enligt marknadsvärde på $ 69.35M, med ett cirkulerande utbud på 17.49B XPIN. Under de senaste 24 timmarna handlades XPIN mellan $ 0.0037754 (lägsta) och $ 0.0042967 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.010038547477428971, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000457316453478145.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XPIN med -0.80% under den senaste timmen och -42.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 256.67K.

XPIN Network (XPIN) Marknadsinformation

$ 69.35M
$ 256.67K
$ 396.59M
17.49B
100,000,000,000
100,000,000,000
Det aktuella börsvärdet för XPIN Network är $ 69.35M, med en 24h-handelsvolym på $ 256.67K. Det cirkulerande utbudet av XPIN är 17.49B, med ett totalt utbud på 100000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 396.59M.

XPIN Network Prishistorik USD

$ 0.0037754
$ 0.0042967
$ 0.0037754
$ 0.0042967
$ 0.010038547477428971
$ 0.000457316453478145
XPIN Network (XPIN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för XPIN Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000016728-0.42%
30 dagar$ +0.0027603+228.95%
60 dagar$ +0.002136+116.72%
90 dagar$ +0.0037659+1,882.95%
XPIN Network Prisförändring idag

Idag registrerade XPIN en förändring med $ -0.000016728 (-0.42%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

XPIN Network 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0027603 (+228.95%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

XPIN Network 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XPIN med $ +0.002136(+116.72%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

XPIN Network 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0037659 (+1,882.95%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för XPIN Network (XPIN)?

Kolla in sidan XPIN Network Prishistorik nu.

AI-analys för XPIN Network

AI-drivna insikter som analyserar XPIN Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar XPIN Networks priser?

Several key factors influence XPIN Network (XPIN) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XPIN pricing.

Adoption & Utility: Real-world use cases and network adoption drive demand and value.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical improvements affect investor perception.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can increase price stability and growth potential.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market confidence.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects positioning.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms impact scarcity.

Varför vill folk veta XPIN Networks pris idag?

People want to know XPIN Network (XPIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying or selling, assessing investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för XPIN Network

XPIN Network (XPIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XPIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
XPIN Network (XPIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på XPIN Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som XPIN Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XPIN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på XPIN Network Price Prediction.

Om XPIN Network

XPIN is a digital asset that operates on the blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and storage of value in a decentralized manner, leveraging the security and transparency of blockchain. XPIN's consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake (PoS), which encourages participation in the network and reduces the energy consumption associated with traditional proof-of-work systems. The asset is typically used for peer-to-peer transactions, with its blockchain also supporting the development of decentralized applications (dApps). As a part of the broader crypto ecosystem, XPIN aims to provide a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions and applications.

Hur man köper och investerar XPIN Network

Vad är XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network Resurs

För en mer djupgående förståelse av XPIN Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell XPIN Network webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om XPIN Network

Hur mycket kommer 1 XPIN Network att vara värd år 2030?
Om XPIN Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella XPIN Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:55 (UTC+8)

