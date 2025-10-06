Dexlab Pris idag

Livepriset för Dexlab (XLAB) idag är $ 0.000001017, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XLAB till USD är$ 0.000001017 per XLAB.

Dexlab rankas för närvarande nr.2628 enligt marknadsvärde på $ 357.65K, med ett cirkulerande utbud på 351.67B XLAB. Under de senaste 24 timmarna handlades XLAB mellan $ 0.000000933 (lägsta) och $ 0.000001093 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000020824547284648, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000972708981215.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XLAB med -0.20% under den senaste timmen och -16.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.85K.

Dexlab (XLAB) Marknadsinformation

Rank No.2628 Marknadsvärde $ 357.65K$ 357.65K $ 357.65K Volym (24H) $ 70.85K$ 70.85K $ 70.85K Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Cirkulationsutbud 351.67B 351.67B 351.67B Maxutbud 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 Totalt utbud 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 Cirkulationshastighet 7.03% Offentlig blockkedja SOL

