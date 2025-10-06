BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Dexlab idag är 0.000001017 USD.XLAB börsvärdet är 357,645.000000339 USD. Följ prisuppdateringar för XLAB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Dexlab idag är 0.000001017 USD.XLAB börsvärdet är 357,645.000000339 USD. Följ prisuppdateringar för XLAB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om XLAB

XLAB prisinformation

Vad är XLAB

XLAB officiell webbplats

XLAB tokenomics

XLAB Prisförutsägelse

XLAB historik

XLAB Köpguide

XLAB-till-fiat valutaomvandlare

XLAB spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Dexlab Logotyp

Dexlab-kurs(XLAB)

1 XLAB-till-USD pris i realtid:

$0.000001017
$0.000001017$0.000001017
+1.70%1D
USD
Dexlab (XLAB) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:41 (UTC+8)

Dexlab Pris idag

Livepriset för Dexlab (XLAB) idag är $ 0.000001017, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XLAB till USD är$ 0.000001017 per XLAB.

Dexlab rankas för närvarande nr.2628 enligt marknadsvärde på $ 357.65K, med ett cirkulerande utbud på 351.67B XLAB. Under de senaste 24 timmarna handlades XLAB mellan $ 0.000000933 (lägsta) och $ 0.000001093 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000020824547284648, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000972708981215.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XLAB med -0.20% under den senaste timmen och -16.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.85K.

Dexlab (XLAB) Marknadsinformation

No.2628

$ 357.65K
$ 357.65K$ 357.65K

$ 70.85K
$ 70.85K$ 70.85K

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

351.67B
351.67B 351.67B

5,000,000,000,000
5,000,000,000,000 5,000,000,000,000

4,999,990,000,000
4,999,990,000,000 4,999,990,000,000

7.03%

SOL

Det aktuella börsvärdet för Dexlab är $ 357.65K, med en 24h-handelsvolym på $ 70.85K. Det cirkulerande utbudet av XLAB är 351.67B, med ett totalt utbud på 4999990000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.09M.

Dexlab Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000000933
$ 0.000000933$ 0.000000933
lägsta under 24-timmar
$ 0.000001093
$ 0.000001093$ 0.000001093
högsta under 24-timmar

$ 0.000000933
$ 0.000000933$ 0.000000933

$ 0.000001093
$ 0.000001093$ 0.000001093

$ 0.000020824547284648
$ 0.000020824547284648$ 0.000020824547284648

$ 0.000000972708981215
$ 0.000000972708981215$ 0.000000972708981215

-0.20%

+1.70%

-16.98%

-16.98%

Dexlab (XLAB) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Dexlab idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000000017+1.70%
30 dagar$ -0.000001041-50.59%
60 dagar$ -0.000001847-64.50%
90 dagar$ -0.000003983-79.66%
Dexlab Prisförändring idag

Idag registrerade XLAB en förändring med $ +0.000000017 (+1.70%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Dexlab 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000001041 (-50.59%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Dexlab 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XLAB med $ -0.000001847(-64.50%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Dexlab 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000003983 (-79.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Dexlab (XLAB)?

Kolla in sidan Dexlab Prishistorik nu.

AI-analys för Dexlab

AI-drivna insikter som analyserar Dexlab senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Dexlabs priser?

Several key factors influence XLAB prices:

Supply & Demand: Trading volume and token circulation affect price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence impact XLAB valuation.

Platform Usage: Adoption of Dexlab's DEX services and trading activity drive demand.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence value.

Competition: Performance relative to other DEX platforms impacts market position.

Varför vill folk veta Dexlabs pris idag?

People want to know Dexlab (XLAB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate potential profits or losses, and time their market entries or exits effectively.

Prisförutsägelse för Dexlab

Dexlab (XLAB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XLAB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Dexlab (XLAB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Dexlab potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Dexlab kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XLAB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Dexlab Price Prediction.

Om Dexlab

XcelLab (XLAB) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate transactions within the XcelLab ecosystem, which aims to create a decentralized marketplace for a variety of services, including digital content, e-commerce, and more. XLAB uses the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism and follows an issuance model that rewards participants for their contributions to the network. The primary use of XLAB is as a medium of exchange within the XcelLab platform, providing users with a decentralized, secure, and efficient method of transacting. Its role in the ecosystem also extends to incentivizing user participation and engagement, fostering a more vibrant and active community.

Hur man köper och investerar Dexlab

Är du redo att komma igång med Dexlab? Att köpa XLAB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Dexlab. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Dexlab (XLAB) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 351.67B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Dexlab krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Dexlab (XLAB) Guide

Vad kan du göra med Dexlab

Genom att äga Dexlab kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Dexlab (XLAB) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Dexlab (XLAB)

Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.

Dexlab Resurs

För en mer djupgående förståelse av Dexlab kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Dexlab webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Dexlab

Hur mycket kommer 1 Dexlab att vara värd år 2030?
Om Dexlab skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Dexlab-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:41 (UTC+8)

Dexlab (XLAB) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Dexlab

XLAB USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på XLAB med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av XLAB med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Dexlab (XLAB) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Dexlab-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
XLAB/USDT
$0.000001017
$0.000001017$0.000001017
+1.39%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.3069
$0.3069$0.3069

+53.45%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1716
$0.1716$0.1716

+243.20%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021703
$0.0021703$0.0021703

+210.04%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014000
$0.000014000$0.000014000

+180.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001954
$0.000000001954$0.000000001954

+75.87%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003306
$0.00003306$0.00003306

+67.81%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för XLAB-till-USD

Belopp

XLAB
XLAB
USD
USD

1 XLAB = 0.000001017 USD