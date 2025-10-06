Livepriset för Dexlab idag är 0.000001017 USD.XLAB börsvärdet är 357,645.000000339 USD. Följ prisuppdateringar för XLAB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Dexlab idag är 0.000001017 USD.XLAB börsvärdet är 357,645.000000339 USD. Följ prisuppdateringar för XLAB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Dexlab (XLAB) idag är $ 0.000001017, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XLAB till USD är$ 0.000001017 per XLAB.
Dexlab rankas för närvarande nr.2628 enligt marknadsvärde på $ 357.65K, med ett cirkulerande utbud på 351.67B XLAB. Under de senaste 24 timmarna handlades XLAB mellan $ 0.000000933 (lägsta) och $ 0.000001093 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000020824547284648, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000972708981215.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XLAB med -0.20% under den senaste timmen och -16.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.85K.
Dexlab (XLAB) Marknadsinformation
No.2628
$ 357.65K
$ 70.85K
$ 5.09M
351.67B
5,000,000,000,000
4,999,990,000,000
7.03%
SOL
Det aktuella börsvärdet för Dexlab är $ 357.65K, med en 24h-handelsvolym på $ 70.85K. Det cirkulerande utbudet av XLAB är 351.67B, med ett totalt utbud på 4999990000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.09M.
Dexlab Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000000933
lägsta under 24-timmar
$ 0.000001093
högsta under 24-timmar
$ 0.000000933
$ 0.000001093
$ 0.000020824547284648
$ 0.000000972708981215
-0.20%
+1.70%
-16.98%
-16.98%
Dexlab (XLAB) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Dexlab idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000000017
+1.70%
30 dagar
$ -0.000001041
-50.59%
60 dagar
$ -0.000001847
-64.50%
90 dagar
$ -0.000003983
-79.66%
Dexlab Prisförändring idag
Idag registrerade XLAB en förändring med $ +0.000000017 (+1.70%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Dexlab 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000001041 (-50.59%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Dexlab 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XLAB med $ -0.000001847(-64.50%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Dexlab 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000003983 (-79.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Dexlab (XLAB)?
AI-drivna insikter som analyserar Dexlab senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Platform Usage: Adoption of Dexlab's DEX services and trading activity drive demand.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor behavior.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence value.
Competition: Performance relative to other DEX platforms impacts market position.
Varför vill folk veta Dexlabs pris idag?
People want to know Dexlab (XLAB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate potential profits or losses, and time their market entries or exits effectively.
Prisförutsägelse för Dexlab
Dexlab (XLAB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XLAB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Dexlab (XLAB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Dexlab potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Om Dexlab
XcelLab (XLAB) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate transactions within the XcelLab ecosystem, which aims to create a decentralized marketplace for a variety of services, including digital content, e-commerce, and more. XLAB uses the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism and follows an issuance model that rewards participants for their contributions to the network. The primary use of XLAB is as a medium of exchange within the XcelLab platform, providing users with a decentralized, secure, and efficient method of transacting. Its role in the ecosystem also extends to incentivizing user participation and engagement, fostering a more vibrant and active community.
Hur man köper och investerar Dexlab
Är du redo att komma igång med Dexlab? Att köpa XLAB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Dexlab. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Dexlab (XLAB) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 351.67B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Dexlab krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Dexlab
Genom att äga Dexlab kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential.
Att köpa Dexlab (XLAB) på MEXC innebär mer värde för pengarna.
Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.
Dexlab Resurs
För en mer djupgående förståelse av Dexlab kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Dexlab skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Dexlab-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Dexlab idag?
Priset för Dexlab är idag $ 0.000001017. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Dexlab fortfarande en bra investering?
Dexlab förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i XLAB, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Dexlab?
Dexlab till ett värde av $ 70.85K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Dexlab?
Livepriset för XLAB uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Dexlab i den valuta du föredrar, besök XLAB Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Dexlab?
Priset på XLAB påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,393.86
+0.67%
ETH
3,410.18
+0.99%
SOL
158.08
+0.89%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
606.6
+18.32%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för XLAB på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret XLAB/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Dexlabs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Dexlab-priset att stiga i år?
Dexlab priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Dexlab (XLAB) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:41 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.