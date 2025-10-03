WEMIX (WEMIX) Tokenomics
WEMIX (WEMIX) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för WEMIX(WEMIX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
WEMIX (WEMIX) Information
WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).
WEMIX (WEMIX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i WEMIX (WEMIX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet WEMIX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många WEMIX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
