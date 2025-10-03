Utforska viktiga tokenomics och prisdata för VeThor Token(VTHO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många VTHO-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet VTHO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i VeThor Token (VTHO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

VeThor Token (VTHO) Prishistorik Att analysera prishistoriken för VTHO hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för VTHO nu!