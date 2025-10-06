VPEPE Pris idag

Livepriset för VPEPE (VPEPE) idag är $ 0.0383, med en förändring på 0.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VPEPE till USD är$ 0.0383 per VPEPE.

VPEPE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- VPEPE. Under de senaste 24 timmarna handlades VPEPE mellan $ 0.037 (lägsta) och $ 0.0418 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VPEPE med -0.52% under den senaste timmen och -44.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.68K.

VPEPE (VPEPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 2.68K$ 2.68K $ 2.68K Marknadsvärde efter full utspädning $ 153.20M$ 153.20M $ 153.20M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Offentlig blockkedja TONCOIN

