Livepriset för VPEPE idag är 0.0383 USD.VPEPE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för VPEPE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

VPEPE-kurs(VPEPE)

1 VPEPE-till-USD pris i realtid:

$0.0383
$0.0383
-0.51%1D
USD
VPEPE (VPEPE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:34 (UTC+8)

VPEPE Pris idag

Livepriset för VPEPE (VPEPE) idag är $ 0.0383, med en förändring på 0.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VPEPE till USD är$ 0.0383 per VPEPE.

VPEPE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- VPEPE. Under de senaste 24 timmarna handlades VPEPE mellan $ 0.037 (lägsta) och $ 0.0418 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VPEPE med -0.52% under den senaste timmen och -44.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.68K.

VPEPE (VPEPE) Marknadsinformation

--
----

$ 2.68K
$ 2.68K$ 2.68K

$ 153.20M
$ 153.20M$ 153.20M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

TONCOIN

Det aktuella börsvärdet för VPEPE är --, med en 24h-handelsvolym på $ 2.68K. Det cirkulerande utbudet av VPEPE är --, med ett totalt utbud på 4000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 153.20M.

VPEPE Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.037
$ 0.037$ 0.037
lägsta under 24-timmar
$ 0.0418
$ 0.0418$ 0.0418
högsta under 24-timmar

$ 0.037
$ 0.037$ 0.037

$ 0.0418
$ 0.0418$ 0.0418

--
----

--
----

-0.52%

-0.51%

-44.50%

-44.50%

VPEPE (VPEPE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för VPEPE idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000196-0.51%
30 dagar$ -0.0002-0.52%
60 dagar$ -0.0117-23.40%
90 dagar$ -0.0117-23.40%
VPEPE Prisförändring idag

Idag registrerade VPEPE en förändring med $ -0.000196 (-0.51%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

VPEPE 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0002 (-0.52%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

VPEPE 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades VPEPE med $ -0.0117(-23.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

VPEPE 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0117 (-23.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för VPEPE (VPEPE)?

Kolla in sidan VPEPE Prishistorik nu.

AI-analys för VPEPE

AI-drivna insikter som analyserar VPEPE senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar VPEPEs priser?

VPEPE prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and social media hype drive significant price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact VPEPE alongside other tokens. Whale activity and large transactions can cause volatility. Community engagement and holder count influence demand. Exchange listings expand accessibility. Regulatory news affects investor confidence. Technical developments or partnerships may boost value.

Varför vill folk veta VPEPEs pris idag?

People want to know VPEPE price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing potential profits or losses. Real-time pricing helps traders time their entries and exits effectively in the volatile cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för VPEPE

VPEPE (VPEPE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VPEPE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
VPEPE (VPEPE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på VPEPE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som VPEPE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VPEPE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på VPEPE Price Prediction.

Om VPEPE

VPEPE is a digital asset that operates within the Rare Pepe blockchain-based trading card game. The game utilizes the Counterparty protocol, which is built on top of the Bitcoin blockchain, to create, trade, and sell unique digital trading cards. Each card is associated with a certain amount of VPEPE, and the value of the cards can fluctuate based on the market. The primary purpose of VPEPE is to facilitate the purchase and sale of these digital cards within the Rare Pepe ecosystem. This crypto asset plays a crucial role in the functioning of the game, providing a means of exchange and a measure of value for the digital assets being traded.

Hur man köper och investerar VPEPE

Är du redo att komma igång med VPEPE? Att köpa VPEPE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper VPEPE. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din VPEPE (VPEPE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och VPEPE krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper VPEPE (VPEPE) Guide

Vad kan du göra med VPEPE

Genom att äga VPEPE kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa VPEPE (VPEPE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är VPEPE (VPEPE)

VillainPepe is a fast-growing meme in Ton insipired by famous meme - PEPE. Users can earn VPEPE in a variety of ways such as daily visit, performing missions and villains invitation.

VPEPE Resurs

För en mer djupgående förståelse av VPEPE kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell VPEPE webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om VPEPE

Hur mycket kommer 1 VPEPE att vara värd år 2030?
Om VPEPE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella VPEPE-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:34 (UTC+8)

VPEPE (VPEPE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

