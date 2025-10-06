BörsDEX+
Livepriset för VIRUS idag är 0.004858 USD.VIRUS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för VIRUS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

1 VIRUS-till-USD pris i realtid:

$0.004854
$0.004854$0.004854
+1.10%1D
USD
VIRUS (VIRUS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:27 (UTC+8)

VIRUS Pris idag

Livepriset för VIRUS (VIRUS) idag är $ 0.004858, med en förändring på 1.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIRUS till USD är$ 0.004858 per VIRUS.

VIRUS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- VIRUS. Under de senaste 24 timmarna handlades VIRUS mellan $ 0.004797 (lägsta) och $ 0.005484 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIRUS med +1.16% under den senaste timmen och -12.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.74K.

VIRUS (VIRUS) Marknadsinformation

$ 55.74K
$ 55.74K$ 55.74K

SOL

Det aktuella börsvärdet för VIRUS är --, med en 24h-handelsvolym på $ 55.74K. Det cirkulerande utbudet av VIRUS är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

VIRUS Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.004797
$ 0.004797$ 0.004797
lägsta under 24-timmar
$ 0.005484
$ 0.005484$ 0.005484
högsta under 24-timmar

+1.16%

+1.10%

-12.27%

-12.27%

VIRUS (VIRUS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för VIRUS idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00005281+1.10%
30 dagar$ -0.004949-50.47%
60 dagar$ -0.000142-2.84%
90 dagar$ -0.000142-2.84%
VIRUS Prisförändring idag

Idag registrerade VIRUS en förändring med $ +0.00005281 (+1.10%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

VIRUS 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.004949 (-50.47%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

VIRUS 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades VIRUS med $ -0.000142(-2.84%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

VIRUS 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000142 (-2.84%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för VIRUS (VIRUS)?

Kolla in sidan VIRUS Prishistorik nu.

AI-analys för VIRUS

AI-drivna insikter som analyserar VIRUS senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar VIRUSs priser?

Varför vill folk veta VIRUSs pris idag?

People want to know VIRUS token price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about price volatility. Day traders need real-time prices for profit opportunities.

Prisförutsägelse för VIRUS

VIRUS (VIRUS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VIRUS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
VIRUS (VIRUS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på VIRUS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som VIRUS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VIRUS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på VIRUS Price Prediction.

Om VIRUS

VIRUS is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. As a cryptocurrency, it is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging blockchain technology to ensure security and transparency. The VIRUS token operates on a decentralized network, with transactions validated through a consensus mechanism, although the specific model is not widely known. Its issuance model is also not broadly recognized. The VIRUS token's primary use is within its native ecosystem, where it serves as a medium of exchange, enabling users to participate in various activities within the platform. It's important to note that the VIRUS token, like other cryptocurrencies, is subject to market volatility and regulatory scrutiny.

Hur man köper och investerar VIRUS

Är du redo att komma igång med VIRUS? Att köpa VIRUS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper VIRUS. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din VIRUS (VIRUS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och VIRUS krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper VIRUS (VIRUS) Guide

Vad kan du göra med VIRUS

Genom att äga VIRUS kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa VIRUS (VIRUS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

--
Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är VIRUS (VIRUS)

@addicteddotfun är en SocialFi-spelstudio från Pandemic Labs. Deras första spel, @infecteddotfun, lockade 130 000 användare inom 48 timmar, vilket visade sig vara en stark marknadsattraktion.

VIRUS Resurs

För en mer djupgående förståelse av VIRUS kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om VIRUS

Hur mycket kommer 1 VIRUS att vara värd år 2030?
Om VIRUS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella VIRUS-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:27 (UTC+8)

VIRUS (VIRUS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om VIRUS

VIRUS USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på VIRUS med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av VIRUS med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla VIRUS (VIRUS) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se VIRUS-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
VIRUS/USDT
$0.004854
$0.004854$0.004854
+0.95%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

