VIRUS Pris idag

Livepriset för VIRUS (VIRUS) idag är $ 0.004858, med en förändring på 1.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIRUS till USD är$ 0.004858 per VIRUS.

VIRUS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- VIRUS. Under de senaste 24 timmarna handlades VIRUS mellan $ 0.004797 (lägsta) och $ 0.005484 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIRUS med +1.16% under den senaste timmen och -12.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.74K.

VIRUS (VIRUS) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 55.74K$ 55.74K $ 55.74K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

