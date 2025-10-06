Plasma Pris idag

Livepriset för Plasma (XPL) idag är $ 0.3033, med en förändring på 6.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XPL till USD är$ 0.3033 per XPL.

Plasma rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- XPL. Under de senaste 24 timmarna handlades XPL mellan $ 0.2837 (lägsta) och $ 0.3517 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XPL med +2.19% under den senaste timmen och +0.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 11.55M.

Plasma (XPL) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 11.55M$ 11.55M $ 11.55M Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.03B$ 3.03B $ 3.03B Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja PLASMA

