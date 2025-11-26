Utforska viktiga tokenomics och prisdata för VIRUS(VIRUS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

@addicteddotfun är en SocialFi-spelstudio från Pandemic Labs. Deras första spel, @infecteddotfun, lockade 130 000 användare inom 48 timmar, vilket visade sig vara en stark marknadsattraktion.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många VIRUS-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet VIRUS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i VIRUS (VIRUS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

VIRUS (VIRUS) Prishistorik Att analysera prishistoriken för VIRUS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för VIRUS nu!