VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomics

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om VaderAI by Virtuals(VADER), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:36:57 (UTC+8)
USD

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för VaderAI by Virtuals(VADER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 10.74M
$ 10.74M$ 10.74M
Totalt utbud:
$ 996.74M
$ 996.74M$ 996.74M
Cirkulerande utbud
$ 996.74M
$ 996.74M$ 996.74M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 10.78M
$ 10.78M$ 10.78M
Högsta någonsin:
$ 0.168
$ 0.168$ 0.168
Lägsta någonsin:
$ 0.000060938884925464
$ 0.000060938884925464$ 0.000060938884925464
Aktuellt pris:
$ 0.010778
$ 0.010778$ 0.010778

VaderAI by Virtuals (VADER) Information

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

Officiell webbplats:
https://app.virtuals.io/virtuals/896
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i VaderAI by Virtuals (VADER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet VADER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många VADER-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår VADER:s tokenomics, utforska VADER-tokens pris i realtid!

Hur man köper VADER

Är du intresserad av att lägga till VaderAI by Virtuals(VADER) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa VADER, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

VaderAI by Virtuals (VADER) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för VADER hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för VADER

Vill du veta vart VADER kan vara på väg? På VADER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn