BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Tesla xStock idag är 432.68 USD.TSLAX börsvärdet är 40,238,455.5936794636 USD. Följ prisuppdateringar för TSLAX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Tesla xStock idag är 432.68 USD.TSLAX börsvärdet är 40,238,455.5936794636 USD. Följ prisuppdateringar för TSLAX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om TSLAX

TSLAX prisinformation

Vad är TSLAX

TSLAX officiell webbplats

TSLAX tokenomics

TSLAX Prisförutsägelse

TSLAX historik

TSLAX Köpguide

TSLAX-till-fiat valutaomvandlare

TSLAX spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Tesla xStock Logotyp

Tesla xStock-kurs(TSLAX)

1 TSLAX-till-USD pris i realtid:

$432.76
$432.76$432.76
-0.42%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:08 (UTC+8)

Tesla xStock Pris idag

Livepriset för Tesla xStock (TSLAX) idag är $ 432.68, med en förändring på 0.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TSLAX till USD är$ 432.68 per TSLAX.

Tesla xStock rankas för närvarande nr.572 enligt marknadsvärde på $ 40.24M, med ett cirkulerande utbud på 93.00K TSLAX. Under de senaste 24 timmarna handlades TSLAX mellan $ 428.85 (lägsta) och $ 439.06 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 474.6824248978316, medan det lägsta priset någonsin var $ 290.2836164741007.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TSLAX med +0.18% under den senaste timmen och -6.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 66.28K.

Tesla xStock (TSLAX) Marknadsinformation

No.572

$ 40.24M
$ 40.24M$ 40.24M

$ 66.28K
$ 66.28K$ 66.28K

$ 40.24M
$ 40.24M$ 40.24M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.18709827
92,998.18709827 92,998.18709827

SOL

Det aktuella börsvärdet för Tesla xStock är $ 40.24M, med en 24h-handelsvolym på $ 66.28K. Det cirkulerande utbudet av TSLAX är 93.00K, med ett totalt utbud på 92998.18709827. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 40.24M.

Tesla xStock Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 428.85
$ 428.85$ 428.85
lägsta under 24-timmar
$ 439.06
$ 439.06$ 439.06
högsta under 24-timmar

$ 428.85
$ 428.85$ 428.85

$ 439.06
$ 439.06$ 439.06

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.18%

-0.42%

-6.23%

-6.23%

Tesla xStock (TSLAX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Tesla xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -1.8253-0.42%
30 dagar$ -3.4-0.78%
60 dagar$ +85.43+24.60%
90 dagar$ +101.84+30.78%
Tesla xStock Prisförändring idag

Idag registrerade TSLAX en förändring med $ -1.8253 (-0.42%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Tesla xStock 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -3.4 (-0.78%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Tesla xStock 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TSLAX med $ +85.43(+24.60%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Tesla xStock 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +101.84 (+30.78%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Tesla xStock (TSLAX)?

Kolla in sidan Tesla xStock Prishistorik nu.

AI-analys för Tesla xStock

AI-drivna insikter som analyserar Tesla xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Tesla xStocks priser?

Tesla xStock (TSLAX) prices are influenced by several key factors:

1. Tesla's actual stock performance and financial results
2. Electric vehicle market trends and competition
3. Elon Musk's public statements and company announcements
4. Cryptocurrency market sentiment and volatility
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting both crypto and EV sectors
7. Overall market conditions and investor risk appetite

Varför vill folk veta Tesla xStocks pris idag?

People want to know Tesla xStock (TSLAX) price today because they're actively trading or considering investing in this cryptocurrency token. Real-time price information helps them make informed decisions about buying, selling, or holding positions. Traders need current prices to execute profitable trades, while investors monitor daily movements to assess portfolio performance and market trends affecting their holdings.

Prisförutsägelse för Tesla xStock

Tesla xStock (TSLAX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TSLAX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Tesla xStock (TSLAX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Tesla xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Tesla xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TSLAX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Tesla xStock Price Prediction.

Om Tesla xStock

TSLAX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. Its primary function is to serve as a medium of exchange, facilitating transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. TSLAX also features a predetermined issuance model, which aims to provide transparency and predictability in terms of its supply. Typical uses for TSLAX include peer-to-peer transactions, with its decentralized nature providing users with a degree of privacy and autonomy not typically found in traditional financial systems. As part of the wider crypto ecosystem, TSLAX contributes to the ongoing evolution of digital finance and blockchain technology.

Hur man köper och investerar Tesla xStock

Är du redo att komma igång med Tesla xStock? Att köpa TSLAX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Tesla xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Tesla xStock (TSLAX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 93.00K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Tesla xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Tesla xStock (TSLAX) Guide

Vad kan du göra med Tesla xStock

Genom att äga Tesla xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Tesla xStock (TSLAX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock Resurs

För en mer djupgående förståelse av Tesla xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Tesla xStock webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Tesla xStock

Hur mycket kommer 1 Tesla xStock att vara värd år 2030?
Om Tesla xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Tesla xStock-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:08 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Tesla xStock

TSLAX USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TSLAX med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TSLAX med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Tesla xStock (TSLAX) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Tesla xStock-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TSLAX/USDT
$432.76
$432.76$432.76
-0.44%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2990
$0.2990$0.2990

+49.50%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1712
$0.1712$0.1712

+242.40%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021483
$0.0021483$0.0021483

+206.90%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000015091
$0.000015091$0.000015091

+201.82%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003278
$0.00003278$0.00003278

+66.39%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001869
$0.000000001869$0.000000001869

+68.22%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för TSLAX-till-USD

Belopp

TSLAX
TSLAX
USD
USD

1 TSLAX = 432.68 USD