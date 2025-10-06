Tesla xStock Pris idag

Livepriset för Tesla xStock (TSLAX) idag är $ 432.68, med en förändring på 0.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TSLAX till USD är$ 432.68 per TSLAX.

Tesla xStock rankas för närvarande nr.572 enligt marknadsvärde på $ 40.24M, med ett cirkulerande utbud på 93.00K TSLAX. Under de senaste 24 timmarna handlades TSLAX mellan $ 428.85 (lägsta) och $ 439.06 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 474.6824248978316, medan det lägsta priset någonsin var $ 290.2836164741007.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TSLAX med +0.18% under den senaste timmen och -6.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 66.28K.

Tesla xStock (TSLAX) Marknadsinformation

Rank No.572 Marknadsvärde $ 40.24M$ 40.24M $ 40.24M Volym (24H) $ 66.28K$ 66.28K $ 66.28K Marknadsvärde efter full utspädning $ 40.24M$ 40.24M $ 40.24M Cirkulationsutbud 93.00K 93.00K 93.00K Maxutbud ---- -- Totalt utbud 92,998.18709827 92,998.18709827 92,998.18709827 Offentlig blockkedja SOL

