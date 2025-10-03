OrdinalsBot (TRIO) Tokenomics
OrdinalsBot (TRIO) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för OrdinalsBot(TRIO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
OrdinalsBot (TRIO) Information
OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.
OrdinalsBot (TRIO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i OrdinalsBot (TRIO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet TRIO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många TRIO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår TRIO:s tokenomics, utforska TRIO-tokens pris i realtid!
OrdinalsBot (TRIO) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för TRIO hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
