Treehouse Pris idag

Livepriset för Treehouse (TREE) idag är $ 0.1564, med en förändring på 3.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TREE till USD är$ 0.1564 per TREE.

Treehouse rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TREE. Under de senaste 24 timmarna handlades TREE mellan $ 0.1498 (lägsta) och $ 0.1616 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TREE med +0.96% under den senaste timmen och -8.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 108.98K.

Treehouse (TREE) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 108.98K$ 108.98K $ 108.98K Marknadsvärde efter full utspädning $ 156.40M$ 156.40M $ 156.40M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Treehouse är --, med en 24h-handelsvolym på $ 108.98K. Det cirkulerande utbudet av TREE är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 156.40M.