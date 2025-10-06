Livepriset för Treehouse idag är 0.1564 USD.TREE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TREE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Treehouse idag är 0.1564 USD.TREE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TREE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Treehouse (TREE) idag är $ 0.1564, med en förändring på 3.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TREE till USD är$ 0.1564 per TREE.
Treehouse rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TREE. Under de senaste 24 timmarna handlades TREE mellan $ 0.1498 (lägsta) och $ 0.1616 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TREE med +0.96% under den senaste timmen och -8.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 108.98K.
Treehouse (TREE) Marknadsinformation
$ 108.98K
$ 108.98K$ 108.98K
$ 156.40M
$ 156.40M$ 156.40M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Det aktuella börsvärdet för Treehouse är --, med en 24h-handelsvolym på $ 108.98K. Det cirkulerande utbudet av TREE är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 156.40M.
Treehouse Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
$ 0.1616
$ 0.1616$ 0.1616
högsta under 24-timmar
+0.96%
+3.71%
-8.00%
-8.00%
Treehouse (TREE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Treehouse idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.005595
+3.71%
30 dagar
$ -0.0816
-34.29%
60 dagar
$ -0.1673
-51.69%
90 dagar
$ -0.2754
-63.78%
Treehouse Prisförändring idag
Idag registrerade TREE en förändring med $ +0.005595 (+3.71%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Treehouse 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0816 (-34.29%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Treehouse 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TREE med $ -0.1673(-51.69%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Treehouse 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.2754 (-63.78%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Treehouse (TREE)?
AI-drivna insikter som analyserar Treehouse senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Treehouses priser?
Several key factors influence Treehouse (TREE) token prices:
Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity and value.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz impact price movements.
Platform Adoption: User growth, transaction volume, and real-world utility drive demand for TREE tokens.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost credibility and usage.
Regulatory News: Government policies and compliance developments affect investor sentiment.
Competition: Performance relative to similar DeFi or gaming tokens affects market positioning.
Development Updates: New features, roadmap progress, and team announcements impact investor confidence.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.
Varför vill folk veta Treehouses pris idag?
People want to know Treehouse (TREE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Prisförutsägelse för Treehouse
Treehouse (TREE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TREE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Treehouse (TREE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Treehouse potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Treehouse kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TREE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Treehouse Price Prediction.
Om Treehouse
TREE (TreeCoin) is a blockchain-based crypto asset that aims to promote sustainable forestry practices. It operates on a dual-token model, with TREE serving as the primary token, and a secondary token, TREEC, used for transactions within the TreeCoin ecosystem. The project's primary goal is to use blockchain technology to create a transparent and efficient marketplace for the forestry industry, with a particular focus on reforestation efforts. The supply of TREE tokens is directly linked to the number of trees planted and harvested within the TreeCoin ecosystem, creating a unique link between digital assets and real-world environmental impact.
Hur man köper och investerar Treehouse
Är du redo att komma igång med Treehouse? Att köpa TREE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Treehouse. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Treehouse (TREE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Treehouse krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Treehouse
Genom att äga Treehouse kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Treehouse (TREE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.
Treehouse Resurs
För en mer djupgående förståelse av Treehouse kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Treehouse att vara värd år 2030?
Om Treehouse skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Treehouse-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Treehouse idag?
Priset för Treehouse är idag $ 0.1564. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Treehouse fortfarande en bra investering?
Treehouse förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TREE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Treehouse?
Treehouse till ett värde av $ 108.98K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Treehouse?
Livepriset för TREE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Treehouse i den valuta du föredrar, besök TREE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Treehouse?
Priset på TREE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,411.3
+0.68%
ETH
3,409.82
+0.98%
SOL
158.15
+0.93%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
604.9
+17.99%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TREE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TREE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Treehouses kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Treehouse-priset att stiga i år?
Treehouse priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Treehouse (TREE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:56:39 (UTC+8)
