Baserat på din prognos, kan Treehouse potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.1532 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Treehouse potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.16086 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för TREE $ 0.168903 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för TREE $ 0.177348 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TREE $ 0.186215 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TREE $ 0.195526 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Treehouse potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.318491.

År 2050 skulle priset på Treehouse potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.518789.