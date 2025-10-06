Trading Payment Pris idag

Livepriset för Trading Payment (TPTU) idag är $ 0.07269, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TPTU till USD är$ 0.07269 per TPTU.

Trading Payment rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TPTU. Under de senaste 24 timmarna handlades TPTU mellan $ 0.07236 (lägsta) och $ 0.07383 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TPTU med +0.22% under den senaste timmen och -20.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 51.88K.

Trading Payment (TPTU) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 51.88K$ 51.88K $ 51.88K Marknadsvärde efter full utspädning $ 436.14K$ 436.14K $ 436.14K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Offentlig blockkedja SMART

Det aktuella börsvärdet för Trading Payment är --, med en 24h-handelsvolym på $ 51.88K. Det cirkulerande utbudet av TPTU är --, med ett totalt utbud på 6000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 436.14K.