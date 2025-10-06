Livepriset för Trading Payment idag är 0.07269 USD.TPTU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TPTU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Trading Payment idag är 0.07269 USD.TPTU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TPTU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Trading Payment (TPTU) idag är $ 0.07269, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TPTU till USD är$ 0.07269 per TPTU.
Trading Payment rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TPTU. Under de senaste 24 timmarna handlades TPTU mellan $ 0.07236 (lägsta) och $ 0.07383 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TPTU med +0.22% under den senaste timmen och -20.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 51.88K.
Trading Payment (TPTU) Marknadsinformation
$ 51.88K
$ 51.88K$ 51.88K
$ 436.14K
$ 436.14K$ 436.14K
6,000,000
6,000,000 6,000,000
SMART
Det aktuella börsvärdet för Trading Payment är --, med en 24h-handelsvolym på $ 51.88K. Det cirkulerande utbudet av TPTU är --, med ett totalt utbud på 6000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 436.14K.
Trading Payment Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
+0.22%
+0.04%
-20.13%
-20.13%
Trading Payment (TPTU) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Trading Payment idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000291
+0.04%
30 dagar
$ -0.63431
-89.72%
60 dagar
$ -1.08031
-93.70%
90 dagar
$ -1.04031
-93.47%
Trading Payment Prisförändring idag
Idag registrerade TPTU en förändring med $ +0.0000291 (+0.04%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Trading Payment 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.63431 (-89.72%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Trading Payment 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TPTU med $ -1.08031(-93.70%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Trading Payment 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -1.04031 (-93.47%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Trading Payment (TPTU)?
AI-drivna insikter som analyserar Trading Payment senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Trading Payments priser?
Trading Payment (TPTU) prices are influenced by several key factors:
Supply and demand dynamics drive core price movements. Market sentiment and investor confidence significantly impact trading volume and price volatility.
Regulatory developments and government policies toward cryptocurrencies affect adoption rates. Technological updates, partnerships, and platform improvements influence utility value.
Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin price movements create correlation effects. Trading volume on exchanges determines liquidity levels.
Media coverage and social media sentiment shape public perception. Macroeconomic factors like inflation and interest rates impact risk appetite for digital assets.
Competition from similar payment tokens affects market positioning.
Varför vill folk veta Trading Payments pris idag?
People want to know Trading Payment (TPTU) price today for several key reasons: making informed investment decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities, track profits/losses, and execute strategic moves in the volatile crypto market.
Prisförutsägelse för Trading Payment
Trading Payment (TPTU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TPTU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Trading Payment (TPTU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Trading Payment potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Trading Payment kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TPTU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Trading Payment Price Prediction.
Om Trading Payment
TPTU is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary function being to facilitate transactions within its ecosystem. It is designed to provide a secure and efficient method of transferring value, utilizing blockchain technology to ensure transparency and immutability of transactions. TPTU's consensus mechanism is based on proof-of-stake, a model that is generally considered to be more energy-efficient than the traditional proof-of-work system. The supply of TPTU is regulated through a predetermined issuance model, which aims to maintain a balanced economy within the network. Typical uses of TPTU include payments for services within its ecosystem, as well as participation in governance decisions, reflecting its dual role as both a currency and a governance token.
Hur man köper och investerar Trading Payment
Är du redo att komma igång med Trading Payment? Att köpa TPTU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Trading Payment. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Trading Payment (TPTU) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Trading Payment krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Trading Payment
Genom att äga Trading Payment kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Trading Payment (TPTU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.
Trading Payment Resurs
För en mer djupgående förståelse av Trading Payment kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Trading Payment
Hur mycket kommer 1 Trading Payment att vara värd år 2030?
Om Trading Payment skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Trading Payment-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Trading Payment idag?
Priset för Trading Payment är idag $ 0.07269. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Trading Payment fortfarande en bra investering?
Trading Payment förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TPTU, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Trading Payment?
Trading Payment till ett värde av $ 51.88K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Trading Payment?
Livepriset för TPTU uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Trading Payment i den valuta du föredrar, besök TPTU Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Trading Payment?
Priset på TPTU påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TPTU på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TPTU/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Trading Payments kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Trading Payment-priset att stiga i år?
Trading Payment priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Trading Payment (TPTU) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.