Blue Chip Blitz
Livepriset för Trusta.AI idag är 0.04183 USD.TA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Trusta.AI Logotyp

Trusta.AI-kurs(TA)

1 TA-till-USD pris i realtid:

$0.04176
$0.04176
+2.78%1D
USD
Trusta.AI (TA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:49:39 (UTC+8)

Trusta.AI Pris idag

Livepriset för Trusta.AI (TA) idag är $ 0.04183, med en förändring på 2.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TA till USD är$ 0.04183 per TA.

Trusta.AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TA. Under de senaste 24 timmarna handlades TA mellan $ 0.04029 (lägsta) och $ 0.04407 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TA med -0.27% under den senaste timmen och -10.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 66.24K.

Trusta.AI (TA) Marknadsinformation

--
----

$ 66.24K
$ 66.24K

$ 41.83M
$ 41.83M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

LINEA

Det aktuella börsvärdet för Trusta.AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 66.24K. Det cirkulerande utbudet av TA är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 41.83M.

Trusta.AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.04029
$ 0.04029
lägsta under 24-timmar
$ 0.04407
$ 0.04407
högsta under 24-timmar

$ 0.04029
$ 0.04029

$ 0.04407
$ 0.04407

--
----

--
----

-0.27%

+2.78%

-10.97%

-10.97%

Trusta.AI (TA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Trusta.AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0011295+2.78%
30 dagar$ -0.02035-32.73%
60 dagar$ -0.11533-73.39%
90 dagar$ -0.02917-41.09%
Trusta.AI Prisförändring idag

Idag registrerade TA en förändring med $ +0.0011295 (+2.78%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Trusta.AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02035 (-32.73%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Trusta.AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TA med $ -0.11533(-73.39%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Trusta.AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02917 (-41.09%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Trusta.AI (TA)?

Kolla in sidan Trusta.AI Prishistorik nu.

AI-analys för Trusta.AI

AI-drivna insikter som analyserar Trusta.AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Trusta.AIs priser?

Several key factors influence Trusta.AI (TA) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TA pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Trusta.AI's reputation and trust verification services drives demand.

Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements affect investor perception.

Partnerships: Strategic collaborations with Web3 projects and institutions boost credibility and value.

Token Utility: Real-world use cases for TA tokens in the ecosystem create fundamental demand.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange activity influence price stability and movement.

Competition: Performance relative to other AI and reputation-based blockchain projects.

Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments impact investor confidence.

Team Performance: Development milestones, roadmap execution, and community engagement affect market perception.

Varför vill folk veta Trusta.AIs pris idag?

People want to know Trusta.AI (TA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing entry/exit points. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the crypto market.

Prisförutsägelse för Trusta.AI

Trusta.AI (TA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Trusta.AI (TA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Trusta.AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Trusta.AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Trusta.AI Price Prediction.

Om Trusta.AI

Theta (TA) is a blockchain-based network designed to improve the efficiency of video streaming and delivery. The platform's primary purpose is to reduce the costs associated with content delivery networks (CDN) by utilizing a peer-to-peer network, where users share bandwidth and resources to distribute video content. The Theta network is powered by its native cryptocurrency, TA, which is used as an incentive for sharing bandwidth. The network employs a dual token system, with TA being used for governance and transaction fees, while Theta Fuel (TFUEL) is used for operations like video segmenting and caching. The platform's consensus mechanism is a multi-level Byzantine Fault Tolerance (BFT), which combines aspects of Proof-of-Stake (PoS) and Proof-of-Work (PoW) systems.

Hur man köper och investerar Trusta.AI

Är du redo att komma igång med Trusta.AI? Att köpa TA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Trusta.AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Trusta.AI (TA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Trusta.AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Trusta.AI (TA) Guide

Vad kan du göra med Trusta.AI

Genom att äga Trusta.AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Trusta.AI (TA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Trusta.AI (TA)

In the age of AI, Trusta.AI aims to create a trusted identity network for both AI and crypto, establishing a universal credit system for all forms of intelligence—human and artificial.

Trusta.AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av Trusta.AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Trusta.AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Trusta.AI

Hur mycket kommer 1 Trusta.AI att vara värd år 2030?
Om Trusta.AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Trusta.AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:49:39 (UTC+8)

Trusta.AI (TA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Trusta.AI

TA USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TA med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TA med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Trusta.AI (TA) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Trusta.AI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TA/USDT
$0.04176
$0.04176
+2.50%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2986

$0.000010810

$0.0019086

$0.1100

$0.00003728

$0.000000001863

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

