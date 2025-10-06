Trusta.AI Pris idag

Livepriset för Trusta.AI (TA) idag är $ 0.04183, med en förändring på 2.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TA till USD är$ 0.04183 per TA.

Trusta.AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TA. Under de senaste 24 timmarna handlades TA mellan $ 0.04029 (lägsta) och $ 0.04407 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TA med -0.27% under den senaste timmen och -10.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 66.24K.

Trusta.AI (TA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 66.24K$ 66.24K $ 66.24K Marknadsvärde efter full utspädning $ 41.83M$ 41.83M $ 41.83M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja LINEA

