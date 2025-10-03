Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Threshold(T), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Tröskelvärdet ger användarmakt på den offentliga blockkedjan. Få tillgång till kryptografiska verktyg som säkerställer full kontroll över dina digitala tillgångar.

Tröskelvärdet ger användarmakt på den offentliga blockkedjan. Få tillgång till kryptografiska verktyg som säkerställer full kontroll över dina digitala tillgångar.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många T-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet T-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Threshold (T) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper T Är du intresserad av att lägga till Threshold(T) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa T, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper T på MEXC nu!

Threshold (T) Prishistorik Att analysera prishistoriken för T hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för T nu!