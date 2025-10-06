BörsDEX+
Livepriset för SUMMIT idag är 0.0000091 USD.SUMMIT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SUMMIT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

SUMMIT Pris idag

Livepriset för SUMMIT (SUMMIT) idag är $ 0.0000091, med en förändring på 2.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUMMIT till USD är$ 0.0000091 per SUMMIT.

SUMMIT rankas för närvarande nr.3522 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SUMMIT. Under de senaste 24 timmarna handlades SUMMIT mellan $ 0.0000085 (lägsta) och $ 0.0000107 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.002838504788824605, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000010580377364973.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUMMIT med +2.24% under den senaste timmen och +5.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 71.22K.

SUMMIT (SUMMIT) Marknadsinformation

$ 71.22K
$ 19.11M
2,100,000,000,000
2,030,499,956,251
SOL

Det aktuella börsvärdet för SUMMIT är --, med en 24h-handelsvolym på $ 71.22K. Det cirkulerande utbudet av SUMMIT är --, med ett totalt utbud på 2030499956251. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 19.11M.

SUMMIT Prishistorik USD

SUMMIT (SUMMIT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för SUMMIT idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000002-2.15%
30 dagar$ -0.0000052-36.37%
60 dagar$ -0.0000105-53.58%
90 dagar$ -0.0000514-84.96%
SUMMIT Prisförändring idag

Idag registrerade SUMMIT en förändring med $ -0.0000002 (-2.15%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

SUMMIT 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000052 (-36.37%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

SUMMIT 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SUMMIT med $ -0.0000105(-53.58%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

SUMMIT 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0000514 (-84.96%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SUMMIT (SUMMIT)?

Kolla in sidan SUMMIT Prishistorik nu.

AI-analys för SUMMIT

AI-drivna insikter som analyserar SUMMIT senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar SUMMITs priser?

SUMMIT token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact SUMMIT's price movements.

Utility and Adoption: The token's use cases within its ecosystem, including staking rewards, governance rights, and platform features.

Supply Dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and circulating supply affect scarcity and demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable pricing and reduced volatility.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can drive positive price momentum.

Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and compliance developments influence investor sentiment.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress impact long-term value perception.

Competition: Performance relative to similar DeFi or gaming tokens in the market.

Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to organic growth and adoption.

Varför vill folk veta SUMMITs pris idag?

People want to know SUMMIT price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.

Prisförutsägelse för SUMMIT

SUMMIT (SUMMIT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SUMMIT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SUMMIT (SUMMIT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på SUMMIT potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som SUMMIT kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SUMMIT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SUMMIT Price Prediction.

Om SUMMIT

SUMMIT (SUMMIT) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a secure and efficient medium of exchange for users within its ecosystem. SUMMIT is built on an ERC-20 token standard, which is a common list of rules governing how tokens can be transferred, how transactions are approved, how users can access data about a token, and the total supply of tokens. The asset's primary role is to facilitate transactions within its network, with the broader aim of enhancing the scalability and accessibility of digital currencies. As an Ethereum-based asset, SUMMIT can also be used in smart contracts and decentralized applications (dApps).

Hur man köper och investerar SUMMIT

Är du redo att komma igång med SUMMIT? Att köpa SUMMIT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper SUMMIT. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din SUMMIT (SUMMIT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och SUMMIT krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper SUMMIT (SUMMIT) Guide

Vad kan du göra med SUMMIT

Genom att äga SUMMIT kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa SUMMIT (SUMMIT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är SUMMIT (SUMMIT)

Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.

SUMMIT Resurs

För en mer djupgående förståelse av SUMMIT kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell SUMMIT webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om SUMMIT

Hur mycket kommer 1 SUMMIT att vara värd år 2030?
Om SUMMIT skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SUMMIT-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:49:04 (UTC+8)

SUMMIT (SUMMIT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om SUMMIT

SUMMIT USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på SUMMIT med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av SUMMIT med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla SUMMIT (SUMMIT) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se SUMMIT-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
SUMMIT/USDT
$0.0000091
$0.0000091$0.0000091
-2.15%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

