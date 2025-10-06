SUMMIT Pris idag

Livepriset för SUMMIT (SUMMIT) idag är $ 0.0000091, med en förändring på 2.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUMMIT till USD är$ 0.0000091 per SUMMIT.

SUMMIT rankas för närvarande nr.3522 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SUMMIT. Under de senaste 24 timmarna handlades SUMMIT mellan $ 0.0000085 (lägsta) och $ 0.0000107 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.002838504788824605, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000010580377364973.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUMMIT med +2.24% under den senaste timmen och +5.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 71.22K.

SUMMIT (SUMMIT) Marknadsinformation

Rank No.3522 Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 71.22K$ 71.22K $ 71.22K Marknadsvärde efter full utspädning $ 19.11M$ 19.11M $ 19.11M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 2,100,000,000,000 2,100,000,000,000 2,100,000,000,000 Totalt utbud 2,030,499,956,251 2,030,499,956,251 2,030,499,956,251 Offentlig blockkedja SOL

