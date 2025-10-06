Livepriset för SUMMIT idag är 0.0000091 USD.SUMMIT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SUMMIT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för SUMMIT idag är 0.0000091 USD.SUMMIT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SUMMIT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för SUMMIT (SUMMIT) idag är $ 0.0000091, med en förändring på 2.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUMMIT till USD är$ 0.0000091 per SUMMIT.
SUMMIT rankas för närvarande nr.3522 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SUMMIT. Under de senaste 24 timmarna handlades SUMMIT mellan $ 0.0000085 (lägsta) och $ 0.0000107 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.002838504788824605, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000010580377364973.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SUMMIT med +2.24% under den senaste timmen och +5.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 71.22K.
SUMMIT (SUMMIT) Marknadsinformation
No.3522
--
----
$ 71.22K
$ 71.22K$ 71.22K
$ 19.11M
$ 19.11M$ 19.11M
--
----
2,100,000,000,000
2,100,000,000,000 2,100,000,000,000
2,030,499,956,251
2,030,499,956,251 2,030,499,956,251
SOL
Det aktuella börsvärdet för SUMMIT är --, med en 24h-handelsvolym på $ 71.22K. Det cirkulerande utbudet av SUMMIT är --, med ett totalt utbud på 2030499956251. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 19.11M.
SUMMIT Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000085
$ 0.0000085$ 0.0000085
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000107
$ 0.0000107$ 0.0000107
högsta under 24-timmar
$ 0.0000085
$ 0.0000085$ 0.0000085
$ 0.0000107
$ 0.0000107$ 0.0000107
$ 0.002838504788824605
$ 0.002838504788824605$ 0.002838504788824605
$ 0.000010580377364973
$ 0.000010580377364973$ 0.000010580377364973
+2.24%
-2.15%
+5.81%
+5.81%
SUMMIT (SUMMIT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för SUMMIT idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000002
-2.15%
30 dagar
$ -0.0000052
-36.37%
60 dagar
$ -0.0000105
-53.58%
90 dagar
$ -0.0000514
-84.96%
SUMMIT Prisförändring idag
Idag registrerade SUMMIT en förändring med $ -0.0000002 (-2.15%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
SUMMIT 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000052 (-36.37%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
SUMMIT 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SUMMIT med $ -0.0000105(-53.58%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
SUMMIT 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0000514 (-84.96%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SUMMIT (SUMMIT)?
AI-drivna insikter som analyserar SUMMIT senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar SUMMITs priser?
SUMMIT token prices are influenced by several key factors:
Utility and Adoption: The token's use cases within its ecosystem, including staking rewards, governance rights, and platform features.
Supply Dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and circulating supply affect scarcity and demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable pricing and reduced volatility.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can drive positive price momentum.
Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and compliance developments influence investor sentiment.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress impact long-term value perception.
Competition: Performance relative to similar DeFi or gaming tokens in the market.
Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to organic growth and adoption.
Varför vill folk veta SUMMITs pris idag?
People want to know SUMMIT price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.
Prisförutsägelse för SUMMIT
SUMMIT (SUMMIT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SUMMIT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SUMMIT (SUMMIT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på SUMMIT potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som SUMMIT kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SUMMIT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SUMMIT Price Prediction.
Om SUMMIT
SUMMIT (SUMMIT) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a secure and efficient medium of exchange for users within its ecosystem. SUMMIT is built on an ERC-20 token standard, which is a common list of rules governing how tokens can be transferred, how transactions are approved, how users can access data about a token, and the total supply of tokens. The asset's primary role is to facilitate transactions within its network, with the broader aim of enhancing the scalability and accessibility of digital currencies. As an Ethereum-based asset, SUMMIT can also be used in smart contracts and decentralized applications (dApps).
Hur man köper och investerar SUMMIT
Är du redo att komma igång med SUMMIT? Att köpa SUMMIT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper SUMMIT. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din SUMMIT (SUMMIT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och SUMMIT krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med SUMMIT
Genom att äga SUMMIT kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa SUMMIT (SUMMIT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.
SUMMIT Resurs
För en mer djupgående förståelse av SUMMIT kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om SUMMIT skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SUMMIT-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar SUMMIT idag?
Priset för SUMMIT är idag $ 0.0000091. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är SUMMIT fortfarande en bra investering?
SUMMIT förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SUMMIT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för SUMMIT?
SUMMIT till ett värde av $ 71.22K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på SUMMIT?
Livepriset för SUMMIT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för SUMMIT i den valuta du föredrar, besök SUMMIT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för SUMMIT?
Priset på SUMMIT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,356.66
+0.63%
ETH
3,406.26
+0.87%
SOL
158.34
+1.05%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
604.19
+17.85%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SUMMIT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SUMMIT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om SUMMITs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer SUMMIT-priset att stiga i år?
SUMMIT priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för SUMMIT (SUMMIT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:49:04 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.