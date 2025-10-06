BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för SatLayer idag är 0.00988 USD.SLAY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SLAY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

SatLayer-kurs(SLAY)

1 SLAY-till-USD pris i realtid:

$0.009872
$0.009872
+35.08%1D
USD
SatLayer (SLAY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:32 (UTC+8)

SatLayer Pris idag

Livepriset för SatLayer (SLAY) idag är $ 0.00988, med en förändring på 35.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SLAY till USD är$ 0.00988 per SLAY.

SatLayer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SLAY. Under de senaste 24 timmarna handlades SLAY mellan $ 0.007297 (lägsta) och $ 0.011526 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SLAY med +2.98% under den senaste timmen och -1.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 93.45K.

SatLayer (SLAY) Marknadsinformation

--
----

$ 93.45K
$ 93.45K

$ 20.75M
$ 20.75M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för SatLayer är --, med en 24h-handelsvolym på $ 93.45K. Det cirkulerande utbudet av SLAY är --, med ett totalt utbud på 2100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.75M.

SatLayer Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.007297
$ 0.007297
lägsta under 24-timmar
$ 0.011526
$ 0.011526
högsta under 24-timmar

$ 0.007297
$ 0.007297

$ 0.011526
$ 0.011526

--
----

--
----

+2.98%

+35.08%

-1.89%

-1.89%

SatLayer (SLAY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för SatLayer idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00256374+35.08%
30 dagar$ -0.01338-57.53%
60 dagar$ -0.01493-60.18%
90 dagar$ -0.02512-71.78%
SatLayer Prisförändring idag

Idag registrerade SLAY en förändring med $ +0.00256374 (+35.08%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

SatLayer 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01338 (-57.53%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

SatLayer 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SLAY med $ -0.01493(-60.18%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

SatLayer 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02512 (-71.78%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SatLayer (SLAY)?

Kolla in sidan SatLayer Prishistorik nu.

AI-analys för SatLayer

AI-drivna insikter som analyserar SatLayer senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar SatLayers priser?

Several key factors influence SatLayer (SLAY) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact SLAY pricing.

Adoption & Usage: Real-world utility and platform adoption drive demand and price appreciation.

Bitcoin Network Activity: As a Bitcoin-related project, BTC network developments affect SLAY.

Varför vill folk veta SatLayers pris idag?

People want to know SatLayer (SLAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate gains/losses, and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för SatLayer

SatLayer (SLAY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SLAY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SatLayer (SLAY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på SatLayer potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som SatLayer kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SLAY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SatLayer Price Prediction.

Om SatLayer

SLAY is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within the gaming industry, particularly in the eSports sector. SLAY aims to provide a decentralized platform for gamers, developers, and stakeholders to engage in secure and transparent transactions, such as in-game purchases, betting, and player rewards. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. SLAY's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of the asset, which is intended to maintain its value. The primary use of SLAY is within its native ecosystem, but it also has potential for broader applications within the digital entertainment industry.

Hur man köper och investerar SatLayer

Är du redo att komma igång med SatLayer? Att köpa SLAY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper SatLayer. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din SatLayer (SLAY) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och SatLayer krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper SatLayer (SLAY) Guide

Vad kan du göra med SatLayer

Genom att äga SatLayer kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa SatLayer (SLAY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är SatLayer (SLAY)

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

SatLayer Resurs

För en mer djupgående förståelse av SatLayer kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell SatLayer webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om SatLayer

Hur mycket kommer 1 SatLayer att vara värd år 2030?
Om SatLayer skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SatLayer-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:32 (UTC+8)

SatLayer (SLAY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om SatLayer

SLAY USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på SLAY med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av SLAY med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla SatLayer (SLAY) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se SatLayer-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
SLAY/USDT
$0.009872
$0.009872
+35.12%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.3002

$0.2003

$0.0021777

$0.000014209

$0.000000001869

$0.03801

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för SLAY-till-USD

Belopp

SLAY
SLAY
USD
USD

1 SLAY = 0.00988 USD