Livepriset för SatLayer (SLAY) idag är $ 0.00988, med en förändring på 35.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SLAY till USD är$ 0.00988 per SLAY.

SatLayer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SLAY. Under de senaste 24 timmarna handlades SLAY mellan $ 0.007297 (lägsta) och $ 0.011526 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SLAY med +2.98% under den senaste timmen och -1.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 93.45K.

SatLayer (SLAY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 93.45K$ 93.45K $ 93.45K Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.75M$ 20.75M $ 20.75M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Offentlig blockkedja ETH

