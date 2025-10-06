Livepriset för Sapien idag är 0.22215 USD.SAPIEN börsvärdet är 55,537,500 USD. Följ prisuppdateringar för SAPIEN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Sapien idag är 0.22215 USD.SAPIEN börsvärdet är 55,537,500 USD. Följ prisuppdateringar för SAPIEN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Sapien (SAPIEN) idag är $ 0.22215, med en förändring på 2.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SAPIEN till USD är$ 0.22215 per SAPIEN.
Sapien rankas för närvarande nr.425 enligt marknadsvärde på $ 55.54M, med ett cirkulerande utbud på 250.00M SAPIEN. Under de senaste 24 timmarna handlades SAPIEN mellan $ 0.2129 (lägsta) och $ 0.27651 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5501803108179243, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.051122873927006145.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SAPIEN med -1.14% under den senaste timmen och +32.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.02M.
Sapien (SAPIEN) Marknadsinformation
No.425
$ 55.54M
$ 1.02M
$ 222.15M
250.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.00%
BASE
Det aktuella börsvärdet för Sapien är $ 55.54M, med en 24h-handelsvolym på $ 1.02M. Det cirkulerande utbudet av SAPIEN är 250.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 222.15M.
Sapien Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.2129
lägsta under 24-timmar
$ 0.27651
högsta under 24-timmar
$ 0.2129
$ 0.27651
$ 0.5501803108179243
$ 0.051122873927006145
-1.14%
+2.81%
+32.01%
+32.01%
Sapien (SAPIEN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Sapien idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0060718
+2.81%
30 dagar
$ +0.08315
+59.82%
60 dagar
$ +0.00885
+4.14%
90 dagar
$ +0.17815
+404.88%
Sapien Prisförändring idag
Idag registrerade SAPIEN en förändring med $ +0.0060718 (+2.81%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Sapien 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.08315 (+59.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Sapien 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SAPIEN med $ +0.00885(+4.14%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Sapien 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.17815 (+404.88%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Sapien (SAPIEN)?
AI-drivna insikter som analyserar Sapien senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Sapiens priser?
Several key factors influence Sapien (SAPIEN) token prices:
People want to know Sapien (SAPIEN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Sapien
Sapien (SAPIEN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SAPIEN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Sapien (SAPIEN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Sapien potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Sapien kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SAPIEN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Sapien Price Prediction.
Om Sapien
SAPIEN (SPN) is a blockchain-based social networking platform that aims to provide users with control over their data and rewards for their contributions. The platform utilizes the Ethereum blockchain and its native SPN token to incentivize content creators and curators, fostering a community-driven network where users can share, upvote, and comment on content. SAPIEN's model is designed to reduce fake news and enhance the quality of content through a reputation system. The SPN token is used for platform governance, allowing users to vote on various proposals and updates, and for purchasing virtual goods and services within the SAPIEN ecosystem. The token's supply is controlled by a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction.
Hur man köper och investerar Sapien
Är du redo att komma igång med Sapien? Att köpa SAPIEN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Sapien. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Sapien (SAPIEN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 250.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Sapien krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Sapien
Genom att äga Sapien kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Sapien (SAPIEN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.
Sapien Resurs
För en mer djupgående förståelse av Sapien kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Sapien skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Sapien-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Sapien idag?
Priset för Sapien är idag $ 0.22215. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Sapien fortfarande en bra investering?
Sapien förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SAPIEN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Sapien?
Sapien till ett värde av $ 1.02M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Sapien?
Livepriset för SAPIEN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Sapien i den valuta du föredrar, besök SAPIEN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Sapien?
Priset på SAPIEN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,433.95
+0.70%
ETH
3,411.33
+1.02%
SOL
158.38
+1.08%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
607.45
+18.49%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SAPIEN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SAPIEN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Sapiens kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Sapien-priset att stiga i år?
Sapien priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Sapien (SAPIEN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:11 (UTC+8)
