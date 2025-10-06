Sapien Pris idag

Livepriset för Sapien (SAPIEN) idag är $ 0.22215, med en förändring på 2.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SAPIEN till USD är$ 0.22215 per SAPIEN.

Sapien rankas för närvarande nr.425 enligt marknadsvärde på $ 55.54M, med ett cirkulerande utbud på 250.00M SAPIEN. Under de senaste 24 timmarna handlades SAPIEN mellan $ 0.2129 (lägsta) och $ 0.27651 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5501803108179243, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.051122873927006145.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SAPIEN med -1.14% under den senaste timmen och +32.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.02M.

Sapien (SAPIEN) Marknadsinformation

Rank No.425 Marknadsvärde $ 55.54M$ 55.54M $ 55.54M Volym (24H) $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Marknadsvärde efter full utspädning $ 222.15M$ 222.15M $ 222.15M Cirkulationsutbud 250.00M 250.00M 250.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 25.00% Offentlig blockkedja BASE

