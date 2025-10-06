BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Sapien idag är 0.22215 USD.SAPIEN börsvärdet är 55,537,500 USD. Följ prisuppdateringar för SAPIEN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Sapien idag är 0.22215 USD.SAPIEN börsvärdet är 55,537,500 USD. Följ prisuppdateringar för SAPIEN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SAPIEN

SAPIEN prisinformation

Vad är SAPIEN

SAPIEN whitepaper

SAPIEN officiell webbplats

SAPIEN tokenomics

SAPIEN Prisförutsägelse

SAPIEN historik

SAPIEN Köpguide

SAPIEN-till-fiat valutaomvandlare

SAPIEN spot

SAPIEN USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Sapien Logotyp

Sapien-kurs(SAPIEN)

1 SAPIEN-till-USD pris i realtid:

$0.22215
$0.22215$0.22215
+2.81%1D
USD
Sapien (SAPIEN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:11 (UTC+8)

Sapien Pris idag

Livepriset för Sapien (SAPIEN) idag är $ 0.22215, med en förändring på 2.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SAPIEN till USD är$ 0.22215 per SAPIEN.

Sapien rankas för närvarande nr.425 enligt marknadsvärde på $ 55.54M, med ett cirkulerande utbud på 250.00M SAPIEN. Under de senaste 24 timmarna handlades SAPIEN mellan $ 0.2129 (lägsta) och $ 0.27651 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5501803108179243, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.051122873927006145.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SAPIEN med -1.14% under den senaste timmen och +32.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.02M.

Sapien (SAPIEN) Marknadsinformation

No.425

$ 55.54M
$ 55.54M$ 55.54M

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 222.15M
$ 222.15M$ 222.15M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BASE

Det aktuella börsvärdet för Sapien är $ 55.54M, med en 24h-handelsvolym på $ 1.02M. Det cirkulerande utbudet av SAPIEN är 250.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 222.15M.

Sapien Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.2129
$ 0.2129$ 0.2129
lägsta under 24-timmar
$ 0.27651
$ 0.27651$ 0.27651
högsta under 24-timmar

$ 0.2129
$ 0.2129$ 0.2129

$ 0.27651
$ 0.27651$ 0.27651

$ 0.5501803108179243
$ 0.5501803108179243$ 0.5501803108179243

$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145

-1.14%

+2.81%

+32.01%

+32.01%

Sapien (SAPIEN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Sapien idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0060718+2.81%
30 dagar$ +0.08315+59.82%
60 dagar$ +0.00885+4.14%
90 dagar$ +0.17815+404.88%
Sapien Prisförändring idag

Idag registrerade SAPIEN en förändring med $ +0.0060718 (+2.81%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Sapien 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.08315 (+59.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Sapien 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SAPIEN med $ +0.00885(+4.14%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Sapien 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.17815 (+404.88%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Sapien (SAPIEN)?

Kolla in sidan Sapien Prishistorik nu.

AI-analys för Sapien

AI-drivna insikter som analyserar Sapien senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Sapiens priser?

Several key factors influence Sapien (SAPIEN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SAPIEN's value.

Platform Adoption: User growth and engagement on the Sapien social network drives token demand.

Token Utility: SAPIEN's use cases within the platform, including content monetization and governance voting, affect its value.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential appreciation.

Competition: Performance relative to other social media blockchain projects influences investor interest.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost token value.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations impact all digital assets including SAPIEN.

Team Development: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply influence price movements.

Varför vill folk veta Sapiens pris idag?

People want to know Sapien (SAPIEN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Sapien

Sapien (SAPIEN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SAPIEN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Sapien (SAPIEN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Sapien potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Sapien kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SAPIEN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Sapien Price Prediction.

Om Sapien

SAPIEN (SPN) is a blockchain-based social networking platform that aims to provide users with control over their data and rewards for their contributions. The platform utilizes the Ethereum blockchain and its native SPN token to incentivize content creators and curators, fostering a community-driven network where users can share, upvote, and comment on content. SAPIEN's model is designed to reduce fake news and enhance the quality of content through a reputation system. The SPN token is used for platform governance, allowing users to vote on various proposals and updates, and for purchasing virtual goods and services within the SAPIEN ecosystem. The token's supply is controlled by a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction.

Hur man köper och investerar Sapien

Är du redo att komma igång med Sapien? Att köpa SAPIEN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Sapien. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Sapien (SAPIEN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 250.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Sapien krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Sapien (SAPIEN) Guide

Vad kan du göra med Sapien

Genom att äga Sapien kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Sapien (SAPIEN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien Resurs

För en mer djupgående förståelse av Sapien kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Sapien webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Sapien

Hur mycket kommer 1 Sapien att vara värd år 2030?
Om Sapien skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Sapien-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:11 (UTC+8)

Sapien (SAPIEN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Sapien

SAPIEN USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på SAPIEN med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av SAPIEN med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Sapien (SAPIEN) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Sapien-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
SAPIEN/USDT
$0.22215
$0.22215$0.22215
+2.87%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.3001
$0.3001$0.3001

+50.05%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1984
$0.1984$0.1984

+296.80%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021777
$0.0021777$0.0021777

+211.10%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014209
$0.000014209$0.000014209

+184.18%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001869
$0.000000001869$0.000000001869

+68.22%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03778
$0.03778$0.03778

+61.38%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för SAPIEN-till-USD

Belopp

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0.22215 USD