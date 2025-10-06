ROVR Network Pris idag

Livepriset för ROVR Network (ROVR) idag är $ 0.009319, med en förändring på 1.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROVR till USD är$ 0.009319 per ROVR.

ROVR Network rankas för närvarande nr.1784 enligt marknadsvärde på $ 2.01M, med ett cirkulerande utbud på 215.29M ROVR. Under de senaste 24 timmarna handlades ROVR mellan $ 0.009297 (lägsta) och $ 0.009566 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.021590040558154902, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.008280267387340556.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROVR med -1.26% under den senaste timmen och +0.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 81.03K.

ROVR Network (ROVR) Marknadsinformation

Rank No.1784 Marknadsvärde $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Volym (24H) $ 81.03K$ 81.03K $ 81.03K Marknadsvärde efter full utspädning $ 93.19M$ 93.19M $ 93.19M Cirkulationsutbud 215.29M 215.29M 215.29M Maxutbud 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Totalt utbud 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 Cirkulationshastighet 2.15% Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för ROVR Network är $ 2.01M, med en 24h-handelsvolym på $ 81.03K. Det cirkulerande utbudet av ROVR är 215.29M, med ett totalt utbud på 9999998876. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 93.19M.