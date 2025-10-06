BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för ROVR Network idag är 0.009319 USD.ROVR börsvärdet är 2,006,314.050512 USD. Följ prisuppdateringar för ROVR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för ROVR Network idag är 0.009319 USD.ROVR börsvärdet är 2,006,314.050512 USD. Följ prisuppdateringar för ROVR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ROVR

ROVR prisinformation

Vad är ROVR

ROVR whitepaper

ROVR officiell webbplats

ROVR tokenomics

ROVR Prisförutsägelse

ROVR historik

ROVR Köpguide

ROVR-till-fiat valutaomvandlare

ROVR spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

ROVR Network Logotyp

ROVR Network-kurs(ROVR)

1 ROVR-till-USD pris i realtid:

$0.009319
$0.009319$0.009319
-1.31%1D
USD
ROVR Network (ROVR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:44:21 (UTC+8)

ROVR Network Pris idag

Livepriset för ROVR Network (ROVR) idag är $ 0.009319, med en förändring på 1.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROVR till USD är$ 0.009319 per ROVR.

ROVR Network rankas för närvarande nr.1784 enligt marknadsvärde på $ 2.01M, med ett cirkulerande utbud på 215.29M ROVR. Under de senaste 24 timmarna handlades ROVR mellan $ 0.009297 (lägsta) och $ 0.009566 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.021590040558154902, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.008280267387340556.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ROVR med -1.26% under den senaste timmen och +0.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 81.03K.

ROVR Network (ROVR) Marknadsinformation

No.1784

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

$ 81.03K
$ 81.03K$ 81.03K

$ 93.19M
$ 93.19M$ 93.19M

215.29M
215.29M 215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

2.15%

SOL

Det aktuella börsvärdet för ROVR Network är $ 2.01M, med en 24h-handelsvolym på $ 81.03K. Det cirkulerande utbudet av ROVR är 215.29M, med ett totalt utbud på 9999998876. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 93.19M.

ROVR Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.009297
$ 0.009297$ 0.009297
lägsta under 24-timmar
$ 0.009566
$ 0.009566$ 0.009566
högsta under 24-timmar

$ 0.009297
$ 0.009297$ 0.009297

$ 0.009566
$ 0.009566$ 0.009566

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

-1.26%

-1.31%

+0.81%

+0.81%

ROVR Network (ROVR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för ROVR Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0001237-1.31%
30 dagar$ -0.002501-21.16%
60 dagar$ +0.004319+86.38%
90 dagar$ +0.004319+86.38%
ROVR Network Prisförändring idag

Idag registrerade ROVR en förändring med $ -0.0001237 (-1.31%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

ROVR Network 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002501 (-21.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

ROVR Network 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ROVR med $ +0.004319(+86.38%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

ROVR Network 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.004319 (+86.38%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ROVR Network (ROVR)?

Kolla in sidan ROVR Network Prishistorik nu.

AI-analys för ROVR Network

AI-drivna insikter som analyserar ROVR Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar ROVR Networks priser?

ROVR Network (ROVR) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics drive price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts ROVR alongside other digital assets.

Technical developments, partnerships, and roadmap progress can boost investor confidence. Regulatory news and compliance updates influence market perception.

Adoption rates, use cases, and real-world utility determine long-term value. Competition from similar blockchain projects affects market positioning.

Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial conditions impact crypto markets broadly. Social media sentiment and community engagement also play roles in price discovery.

Varför vill folk veta ROVR Networks pris idag?

People want to know ROVR Network (ROVR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors evaluate profit/loss, compare against other cryptocurrencies, and respond to market volatility quickly.

Prisförutsägelse för ROVR Network

ROVR Network (ROVR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ROVR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ROVR Network (ROVR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ROVR Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som ROVR Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ROVR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ROVR Network Price Prediction.

Om ROVR Network

Rover Coin (ROVR) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a medium of exchange within the Rover ecosystem, which includes a range of online games and virtual reality experiences. ROVR is typically used for in-game transactions, such as purchasing virtual goods or services, and for rewarding players for their participation and achievements within the games. The coin utilizes the Ethereum blockchain's proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transactions. As a utility token, ROVR plays a crucial role in facilitating the interactive and immersive gaming experiences that the Rover platform aims to provide.

Hur man köper och investerar ROVR Network

Är du redo att komma igång med ROVR Network? Att köpa ROVR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ROVR Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ROVR Network (ROVR) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 215.29M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ROVR Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper ROVR Network (ROVR) Guide

Vad kan du göra med ROVR Network

Genom att äga ROVR Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa ROVR Network (ROVR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network Resurs

För en mer djupgående förståelse av ROVR Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell ROVR Network webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om ROVR Network

Hur mycket kommer 1 ROVR Network att vara värd år 2030?
Om ROVR Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ROVR Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:44:21 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om ROVR Network

ROVR USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ROVR med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ROVR med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla ROVR Network (ROVR) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se ROVR Network-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ROVR/USDT
$0.009319
$0.009319$0.009319
-1.31%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2995
$0.2995$0.2995

+49.75%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016191
$0.000016191$0.000016191

+223.82%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020570
$0.0020570$0.0020570

+193.85%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1080
$0.1080$0.1080

+116.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003527
$0.00003527$0.00003527

+79.03%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04000
$0.04000$0.04000

+70.86%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för ROVR-till-USD

Belopp

ROVR
ROVR
USD
USD

1 ROVR = 0.009319 USD