Livepriset för ROVR Network idag är 0.009319 USD.ROVR börsvärdet är 2,006,314.050512 USD. Följ prisuppdateringar för ROVR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för ROVR Network idag är 0.009319 USD.ROVR börsvärdet är 2,006,314.050512 USD. Följ prisuppdateringar för ROVR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för ROVR Network (ROVR) idag är $ 0.009319, med en förändring på 1.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ROVR till USD är$ 0.009319 per ROVR.
ROVR Network rankas för närvarande nr.1784 enligt marknadsvärde på $ 2.01M, med ett cirkulerande utbud på 215.29M ROVR. Under de senaste 24 timmarna handlades ROVR mellan $ 0.009297 (lägsta) och $ 0.009566 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.021590040558154902, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.008280267387340556.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ROVR med -1.26% under den senaste timmen och +0.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 81.03K.
ROVR Network (ROVR) Marknadsinformation
No.1784
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
$ 81.03K
$ 81.03K$ 81.03K
$ 93.19M
$ 93.19M$ 93.19M
215.29M
215.29M 215.29M
9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876
9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876
2.15%
SOL
Det aktuella börsvärdet för ROVR Network är $ 2.01M, med en 24h-handelsvolym på $ 81.03K. Det cirkulerande utbudet av ROVR är 215.29M, med ett totalt utbud på 9999998876. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 93.19M.
ROVR Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.009297
$ 0.009297$ 0.009297
lägsta under 24-timmar
$ 0.009566
$ 0.009566$ 0.009566
högsta under 24-timmar
$ 0.009297
$ 0.009297$ 0.009297
$ 0.009566
$ 0.009566$ 0.009566
$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902
$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556
-1.26%
-1.31%
+0.81%
+0.81%
ROVR Network (ROVR) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för ROVR Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0001237
-1.31%
30 dagar
$ -0.002501
-21.16%
60 dagar
$ +0.004319
+86.38%
90 dagar
$ +0.004319
+86.38%
ROVR Network Prisförändring idag
Idag registrerade ROVR en förändring med $ -0.0001237 (-1.31%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
ROVR Network 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002501 (-21.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
ROVR Network 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ROVR med $ +0.004319(+86.38%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
ROVR Network 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.004319 (+86.38%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ROVR Network (ROVR)?
AI-drivna insikter som analyserar ROVR Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar ROVR Networks priser?
ROVR Network (ROVR) prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics drive price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts ROVR alongside other digital assets.
Technical developments, partnerships, and roadmap progress can boost investor confidence. Regulatory news and compliance updates influence market perception.
Adoption rates, use cases, and real-world utility determine long-term value. Competition from similar blockchain projects affects market positioning.
Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial conditions impact crypto markets broadly. Social media sentiment and community engagement also play roles in price discovery.
Varför vill folk veta ROVR Networks pris idag?
People want to know ROVR Network (ROVR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors evaluate profit/loss, compare against other cryptocurrencies, and respond to market volatility quickly.
Prisförutsägelse för ROVR Network
ROVR Network (ROVR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ROVR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ROVR Network (ROVR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på ROVR Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som ROVR Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ROVR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ROVR Network Price Prediction.
Om ROVR Network
Rover Coin (ROVR) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a medium of exchange within the Rover ecosystem, which includes a range of online games and virtual reality experiences. ROVR is typically used for in-game transactions, such as purchasing virtual goods or services, and for rewarding players for their participation and achievements within the games. The coin utilizes the Ethereum blockchain's proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transactions. As a utility token, ROVR plays a crucial role in facilitating the interactive and immersive gaming experiences that the Rover platform aims to provide.
Rover Coin (ROVR) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a medium of exchange within the Rover ecosystem, which includes a range of online games and virtual reality experiences. ROVR is typically used for in-game transactions, such as purchasing virtual goods or services, and for rewarding players for their participation and achievements within the games. The coin utilizes the Ethereum blockchain's proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transactions. As a utility token, ROVR plays a crucial role in facilitating the interactive and immersive gaming experiences that the Rover platform aims to provide.
Hur man köper och investerar ROVR Network
Är du redo att komma igång med ROVR Network? Att köpa ROVR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ROVR Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ROVR Network (ROVR) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 215.29M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ROVR Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med ROVR Network
Genom att äga ROVR Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa ROVR Network (ROVR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.
ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.
ROVR Network Resurs
För en mer djupgående förståelse av ROVR Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 ROVR Network att vara värd år 2030?
Om ROVR Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ROVR Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar ROVR Network idag?
Priset för ROVR Network är idag $ 0.009319. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är ROVR Network fortfarande en bra investering?
ROVR Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ROVR, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för ROVR Network?
ROVR Network till ett värde av $ 81.03K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på ROVR Network?
Livepriset för ROVR uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för ROVR Network i den valuta du föredrar, besök ROVR Pris för mer information.
Vad påverkar priset för ROVR Network?
Priset på ROVR påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,368.55
+0.64%
ETH
3,407.14
+0.90%
SOL
158.36
+1.07%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
610.11
+19.01%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ROVR på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ROVR/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om ROVR Networks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer ROVR Network-priset att stiga i år?
ROVR Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för ROVR Network (ROVR) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:44:21 (UTC+8)
ROVR Network (ROVR) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.