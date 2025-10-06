BörsDEX+
Livepriset för RCADE idag är 0.0001992 USD.RCADE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för RCADE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.0001992
RCADE (RCADE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:55 (UTC+8)

RCADE Pris idag

Livepriset för RCADE (RCADE) idag är $ 0.0001992, med en förändring på 1.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RCADE till USD är$ 0.0001992 per RCADE.

RCADE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- RCADE. Under de senaste 24 timmarna handlades RCADE mellan $ 0.0001913 (lägsta) och $ 0.0002062 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RCADE med +0.91% under den senaste timmen och -20.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.88K.

RCADE (RCADE) Marknadsinformation

--
----

$ 52.88K
$ 52.88K

$ 7.97M
$ 7.97M

--
----

40,000,000,000
40,000,000,000

40,000,000,000
40,000,000,000

ARB

Det aktuella börsvärdet för RCADE är --, med en 24h-handelsvolym på $ 52.88K. Det cirkulerande utbudet av RCADE är --, med ett totalt utbud på 40000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.97M.

RCADE Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0001913
$ 0.0001913
lägsta under 24-timmar
$ 0.0002062
$ 0.0002062
högsta under 24-timmar

$ 0.0001913
$ 0.0001913

$ 0.0002062
$ 0.0002062

--
----

--
----

+0.91%

+1.11%

-20.00%

-20.00%

RCADE (RCADE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för RCADE idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000002187+1.11%
30 dagar$ -0.0001413-41.50%
60 dagar$ -0.0001359-40.56%
90 dagar$ -0.0004287-68.28%
RCADE Prisförändring idag

Idag registrerade RCADE en förändring med $ +0.000002187 (+1.11%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

RCADE 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0001413 (-41.50%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

RCADE 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RCADE med $ -0.0001359(-40.56%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

RCADE 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0004287 (-68.28%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för RCADE (RCADE)?

Kolla in sidan RCADE Prishistorik nu.

AI-analys för RCADE

AI-drivna insikter som analyserar RCADE senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar RCADEs priser?

RCADE token prices are influenced by several key factors:

Gaming Adoption: User engagement and growth within the RCADE gaming ecosystem directly impacts demand.

Token Utility: Staking rewards, governance participation, and in-game purchases drive token usage.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect pricing.

Partnerships: Strategic alliances with gaming companies or platforms can boost value.

Supply Dynamics: Token release schedules, burning mechanisms, and circulating supply changes.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming projects.

Development Progress: Platform updates, new game releases, and technological improvements.

Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets impact adoption.

Varför vill folk veta RCADEs pris idag?

People want to know RCADE price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying or selling opportunities, monitor their holdings' value, and assess market trends for informed decisions.

Prisförutsägelse för RCADE

RCADE (RCADE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RCADE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
RCADE (RCADE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på RCADE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som RCADE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RCADE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på RCADE Price Prediction.

Om RCADE

RCADE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions within the gaming industry. It aims to democratize the gaming industry by providing a decentralized platform where developers, players, and investors can interact directly, eliminating the need for intermediaries. RCADE's primary function is to serve as a medium of exchange for in-game transactions, such as buying and selling virtual goods or services. It also provides a platform for developers to create and monetize their games, and for players to earn rewards through gameplay. The asset's issuance and supply model is based on proof-of-stake consensus, ensuring a secure and efficient transaction process.

Hur man köper och investerar RCADE

Är du redo att komma igång med RCADE? Att köpa RCADE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper RCADE. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din RCADE (RCADE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och RCADE krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper RCADE (RCADE) Guide

Vad kan du göra med RCADE

Genom att äga RCADE kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa RCADE (RCADE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är RCADE (RCADE)

The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.

RCADE Resurs

För en mer djupgående förståelse av RCADE kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell RCADE webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om RCADE

Hur mycket kommer 1 RCADE att vara värd år 2030?
Om RCADE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella RCADE-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:55 (UTC+8)

Utforska mer om RCADE

RCADE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på RCADE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av RCADE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla RCADE (RCADE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se RCADE-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
RCADE/USDT
$0.0001992
$0.0001992
+1.32%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2994

$0.2000

$0.000015378

$0.0020000

$0.000000001869

$0.03794

Friskrivning

