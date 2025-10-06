Livepriset för RCADE idag är 0.0001992 USD.RCADE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för RCADE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för RCADE idag är 0.0001992 USD.RCADE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för RCADE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för RCADE (RCADE) idag är $ 0.0001992, med en förändring på 1.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RCADE till USD är$ 0.0001992 per RCADE.
RCADE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- RCADE. Under de senaste 24 timmarna handlades RCADE mellan $ 0.0001913 (lägsta) och $ 0.0002062 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RCADE med +0.91% under den senaste timmen och -20.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.88K.
RCADE (RCADE) Marknadsinformation
$ 52.88K
$ 52.88K
$ 7.97M
$ 7.97M
40,000,000,000
40,000,000,000
40,000,000,000
40,000,000,000
ARB
Det aktuella börsvärdet för RCADE är --, med en 24h-handelsvolym på $ 52.88K. Det cirkulerande utbudet av RCADE är --, med ett totalt utbud på 40000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.97M.
RCADE Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0001913
$ 0.0001913
lägsta under 24-timmar
$ 0.0002062
$ 0.0002062
högsta under 24-timmar
$ 0.0001913
$ 0.0001913
$ 0.0002062
$ 0.0002062
+0.91%
+1.11%
-20.00%
-20.00%
RCADE (RCADE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för RCADE idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000002187
+1.11%
30 dagar
$ -0.0001413
-41.50%
60 dagar
$ -0.0001359
-40.56%
90 dagar
$ -0.0004287
-68.28%
RCADE Prisförändring idag
Idag registrerade RCADE en förändring med $ +0.000002187 (+1.11%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
RCADE 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0001413 (-41.50%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
RCADE 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RCADE med $ -0.0001359(-40.56%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
RCADE 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0004287 (-68.28%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för RCADE (RCADE)?
AI-drivna insikter som analyserar RCADE senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar RCADEs priser?
RCADE token prices are influenced by several key factors:
Gaming Adoption: User engagement and growth within the RCADE gaming ecosystem directly impacts demand.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming projects.
Development Progress: Platform updates, new game releases, and technological improvements.
Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets impact adoption.
Varför vill folk veta RCADEs pris idag?
People want to know RCADE price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying or selling opportunities, monitor their holdings' value, and assess market trends for informed decisions.
Prisförutsägelse för RCADE
RCADE (RCADE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RCADE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
RCADE (RCADE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på RCADE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som RCADE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RCADE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på RCADE Price Prediction.
Om RCADE
RCADE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions within the gaming industry. It aims to democratize the gaming industry by providing a decentralized platform where developers, players, and investors can interact directly, eliminating the need for intermediaries. RCADE's primary function is to serve as a medium of exchange for in-game transactions, such as buying and selling virtual goods or services. It also provides a platform for developers to create and monetize their games, and for players to earn rewards through gameplay. The asset's issuance and supply model is based on proof-of-stake consensus, ensuring a secure and efficient transaction process.
Hur man köper och investerar RCADE
Är du redo att komma igång med RCADE? Att köpa RCADE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper RCADE. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din RCADE (RCADE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och RCADE krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med RCADE
Genom att äga RCADE kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa RCADE (RCADE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.
RCADE Resurs
För en mer djupgående förståelse av RCADE kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om RCADE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella RCADE-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar RCADE idag?
Priset för RCADE är idag $ 0.0001992. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är RCADE fortfarande en bra investering?
RCADE förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i RCADE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för RCADE?
RCADE till ett värde av $ 52.88K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på RCADE?
Livepriset för RCADE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för RCADE i den valuta du föredrar, besök RCADE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för RCADE?
Priset på RCADE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för RCADE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret RCADE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om RCADEs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer RCADE-priset att stiga i år?
RCADE priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för RCADE (RCADE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:55 (UTC+8)
