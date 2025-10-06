RCADE Pris idag

Livepriset för RCADE (RCADE) idag är $ 0.0001992, med en förändring på 1.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RCADE till USD är$ 0.0001992 per RCADE.

RCADE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- RCADE. Under de senaste 24 timmarna handlades RCADE mellan $ 0.0001913 (lägsta) och $ 0.0002062 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RCADE med +0.91% under den senaste timmen och -20.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.88K.

RCADE (RCADE) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 52.88K$ 52.88K $ 52.88K Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.97M$ 7.97M $ 7.97M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 Totalt utbud 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 Offentlig blockkedja ARB

