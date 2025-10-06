Livepriset för PUBLIC idag är 0.03216 USD. Följ kursuppdateringar för PUBLIC-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska PUBLIC prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för PUBLIC idag är 0.03216 USD. Följ kursuppdateringar för PUBLIC-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska PUBLIC prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Mer om PUBLIC

PUBLIC prisinformation

PUBLIC whitepaper

PUBLIC officiell webbplats

PUBLIC tokenomics

PUBLIC Prisförutsägelse

PUBLIC historik

PUBLIC Köpguide

PUBLIC-till-fiat valutaomvandlare

PUBLIC spot

PUBLIC USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

PUBLIC Logotyp

PUBLIC-kurs(PUBLIC)

1 PUBLIC-till-USD pris i realtid:

$0.03216
$0.03216$0.03216
+0.46%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-19 14:22:13 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141
lägsta under 24-timmar
$ 0.03219
$ 0.03219$ 0.03219
högsta under 24-timmar

$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141

$ 0.03219
$ 0.03219$ 0.03219

--
----

--
----

+0.62%

+0.46%

-7.22%

-7.22%

PUBLIC (PUBLIC) priset i realtid är $ 0.03216. Under de senaste 24 timmarna har PUBLIC handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.03141 och en högsta nivå på $ 0.03219, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. PUBLICs högsta pris genom tiderna är --, medan det lägsta priset genom tiderna är --.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har PUBLIC förändrats med +0.62% under den senaste timmen, +0.46% under 24 timmar och -7.22% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

PUBLIC (PUBLIC) Marknadsinformation

--
----

$ 61.36K
$ 61.36K$ 61.36K

$ 32.16M
$ 32.16M$ 32.16M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NEAR

Det aktuella börsvärdet för PUBLIC är --, med en 24h-handelsvolym på $ 61.36K. Det cirkulerande utbudet av PUBLIC är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 32.16M.

PUBLIC (PUBLIC) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för PUBLIC idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0001473+0.46%
30 dagar$ -0.03557-52.52%
60 dagar$ -0.0251-43.84%
90 dagar$ +0.01216+60.80%
PUBLIC Prisförändring idag

Idag registrerade PUBLIC en förändring med $ +0.0001473 (+0.46%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

PUBLIC 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03557 (-52.52%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

PUBLIC 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PUBLIC med $ -0.0251(-43.84%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

PUBLIC 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01216 (+60.80%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PUBLIC (PUBLIC)?

Kolla in sidan PUBLIC Prishistorik nu.

Vad är PUBLIC (PUBLIC)

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina PUBLIC investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera PUBLIC tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om PUBLIC på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din PUBLIC köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

PUBLIC Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer PUBLIC (PUBLIC) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina PUBLIC (PUBLIC) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för PUBLIC.

Kontrollera PUBLIC prisprognosen nu!

PUBLIC (PUBLIC) Tokenomics

Förståelsen för PUBLIC(PUBLIC):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om PUBLIC-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper PUBLIC (PUBLIC)

Letar du efter hur man köper PUBLIC? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa PUBLIC på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

PUBLIC till lokala valutor

1 PUBLIC(PUBLIC) till VND
846.2904
1 PUBLIC(PUBLIC) till AUD
A$0.0492048
1 PUBLIC(PUBLIC) till GBP
0.0237984
1 PUBLIC(PUBLIC) till EUR
0.027336
1 PUBLIC(PUBLIC) till USD
$0.03216
1 PUBLIC(PUBLIC) till MYR
RM0.1357152
1 PUBLIC(PUBLIC) till TRY
1.3465392
1 PUBLIC(PUBLIC) till JPY
¥4.824
1 PUBLIC(PUBLIC) till ARS
ARS$46.812096
1 PUBLIC(PUBLIC) till RUB
2.6068896
1 PUBLIC(PUBLIC) till INR
2.8307232
1 PUBLIC(PUBLIC) till IDR
Rp535.9997856
1 PUBLIC(PUBLIC) till PHP
1.8691392
1 PUBLIC(PUBLIC) till EGP
￡E.1.5301728
1 PUBLIC(PUBLIC) till BRL
R$0.173664
1 PUBLIC(PUBLIC) till CAD
C$0.045024
1 PUBLIC(PUBLIC) till BDT
3.9289872
1 PUBLIC(PUBLIC) till NGN
47.2938528
1 PUBLIC(PUBLIC) till COP
$124.16976
1 PUBLIC(PUBLIC) till ZAR
R.0.5582976
1 PUBLIC(PUBLIC) till UAH
1.3462176
1 PUBLIC(PUBLIC) till TZS
T.Sh.79.211688
1 PUBLIC(PUBLIC) till VES
Bs6.46416
1 PUBLIC(PUBLIC) till CLP
$30.74496
1 PUBLIC(PUBLIC) till PKR
Rs9.1308672
1 PUBLIC(PUBLIC) till KZT
17.3554656
1 PUBLIC(PUBLIC) till THB
฿1.0497024
1 PUBLIC(PUBLIC) till TWD
NT$0.9850608
1 PUBLIC(PUBLIC) till AED
د.إ0.1180272
1 PUBLIC(PUBLIC) till CHF
Fr0.0254064
1 PUBLIC(PUBLIC) till HKD
HK$0.2498832
1 PUBLIC(PUBLIC) till AMD
֏12.388032
1 PUBLIC(PUBLIC) till MAD
.د.م0.2949072
1 PUBLIC(PUBLIC) till MXN
$0.5907792
1 PUBLIC(PUBLIC) till SAR
ريال0.1206
1 PUBLIC(PUBLIC) till ETB
Br4.769328
1 PUBLIC(PUBLIC) till KES
KSh4.166328
1 PUBLIC(PUBLIC) till JOD
د.أ0.02280144
1 PUBLIC(PUBLIC) till PLN
0.1170624
1 PUBLIC(PUBLIC) till RON
лв0.1402176
1 PUBLIC(PUBLIC) till SEK
kr0.3032688
1 PUBLIC(PUBLIC) till BGN
лв0.0537072
1 PUBLIC(PUBLIC) till HUF
Ft10.7449776
1 PUBLIC(PUBLIC) till CZK
0.6702144
1 PUBLIC(PUBLIC) till KWD
د.ك0.0098088
1 PUBLIC(PUBLIC) till ILS
0.106128
1 PUBLIC(PUBLIC) till BOB
Bs0.2228688
1 PUBLIC(PUBLIC) till AZN
0.054672
1 PUBLIC(PUBLIC) till TJS
SM0.29748
1 PUBLIC(PUBLIC) till GEL
0.086832
1 PUBLIC(PUBLIC) till AOA
Kz29.4775344
1 PUBLIC(PUBLIC) till BHD
.د.ب0.01209216
1 PUBLIC(PUBLIC) till BMD
$0.03216
1 PUBLIC(PUBLIC) till DKK
kr0.205824
1 PUBLIC(PUBLIC) till HNL
L0.8470944
1 PUBLIC(PUBLIC) till MUR
1.4481648
1 PUBLIC(PUBLIC) till NAD
$0.5624784
1 PUBLIC(PUBLIC) till NOK
kr0.3235296
1 PUBLIC(PUBLIC) till NZD
$0.0559584
1 PUBLIC(PUBLIC) till PAB
B/.0.03216
1 PUBLIC(PUBLIC) till PGK
K0.1373232
1 PUBLIC(PUBLIC) till QAR
ر.ق0.117384
1 PUBLIC(PUBLIC) till RSD
дин.3.2314368
1 PUBLIC(PUBLIC) till UZS
soʻm392.1950592
1 PUBLIC(PUBLIC) till ALL
L2.6663856
1 PUBLIC(PUBLIC) till ANG
ƒ0.0575664
1 PUBLIC(PUBLIC) till AWG
ƒ0.057888
1 PUBLIC(PUBLIC) till BBD
$0.06432
1 PUBLIC(PUBLIC) till BAM
KM0.0537072
1 PUBLIC(PUBLIC) till BIF
Fr95.12928
1 PUBLIC(PUBLIC) till BND
$0.0414864
1 PUBLIC(PUBLIC) till BSD
$0.03216
1 PUBLIC(PUBLIC) till JMD
$5.1845136
1 PUBLIC(PUBLIC) till KHR
129.67716
1 PUBLIC(PUBLIC) till KMF
Fr13.57152
1 PUBLIC(PUBLIC) till LAK
699.1304208
1 PUBLIC(PUBLIC) till LKR
රු9.7660272
1 PUBLIC(PUBLIC) till MDL
L0.5438256
1 PUBLIC(PUBLIC) till MGA
Ar143.5712448
1 PUBLIC(PUBLIC) till MOP
P0.2579232
1 PUBLIC(PUBLIC) till MVR
0.492048
1 PUBLIC(PUBLIC) till MWK
MK55.9304208
1 PUBLIC(PUBLIC) till MZN
MT2.0553456
1 PUBLIC(PUBLIC) till NPR
रु4.5429216
1 PUBLIC(PUBLIC) till PYG
229.68672
1 PUBLIC(PUBLIC) till RWF
Fr46.7928
1 PUBLIC(PUBLIC) till SBD
$0.2646768
1 PUBLIC(PUBLIC) till SCR
0.4473456
1 PUBLIC(PUBLIC) till SRD
$1.2674256
1 PUBLIC(PUBLIC) till SVC
$0.2820432
1 PUBLIC(PUBLIC) till SZL
L0.5621568
1 PUBLIC(PUBLIC) till TMT
m0.11256
1 PUBLIC(PUBLIC) till TND
د.ت0.09416448
1 PUBLIC(PUBLIC) till TTD
$0.218688
1 PUBLIC(PUBLIC) till UGX
Sh112.43136
1 PUBLIC(PUBLIC) till XAF
Fr18.07392
1 PUBLIC(PUBLIC) till XCD
$0.086832
1 PUBLIC(PUBLIC) till XOF
Fr18.07392
1 PUBLIC(PUBLIC) till XPF
Fr3.28032
1 PUBLIC(PUBLIC) till BWP
P0.4322304
1 PUBLIC(PUBLIC) till BZD
$0.0646416
1 PUBLIC(PUBLIC) till CVE
$3.042336
1 PUBLIC(PUBLIC) till DJF
Fr5.72448
1 PUBLIC(PUBLIC) till DOP
$2.0363712
1 PUBLIC(PUBLIC) till DZD
د.ج4.1682576
1 PUBLIC(PUBLIC) till FJD
$0.0730032
1 PUBLIC(PUBLIC) till GNF
Fr279.6312
1 PUBLIC(PUBLIC) till GTQ
Q0.2469888
1 PUBLIC(PUBLIC) till GYD
$6.7474896
1 PUBLIC(PUBLIC) till ISK
kr3.89136

PUBLIC Resurs

För en mer djupgående förståelse av PUBLIC kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell PUBLIC webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om PUBLIC

Hur mycket är PUBLIC (PUBLIC) värd idag?
Livepriset för PUBLIC i USD är 0.03216 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella PUBLIC-till-USD-priset?
Det aktuella priset för PUBLIC till USD är $ 0.03216. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för PUBLIC?
Börsvärdet för PUBLIC är -- USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av PUBLIC?
Det cirkulerande utbudet av PUBLIC är -- USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för PUBLIC?
PUBLIC uppnådde ett ATH-pris på -- USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för PUBLIC
PUBLIC såg ett lägstapris på -- USD.
Vad är handelsvolymen för PUBLIC?
Live 24-timmars handelsvolym för PUBLIC är $ 61.36K USD.
Kommer PUBLIC att gå högre i år?
PUBLIC kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in PUBLIC prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-19 14:22:13 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-18 16:36:53Branschuppdateringar
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Branschuppdateringar
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Branschuppdateringar
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Branschuppdateringar
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Branschuppdateringar
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för PUBLIC-till-USD

Belopp

PUBLIC
PUBLIC
USD
USD

1 PUBLIC = 0.03216 USD

Handel PUBLIC

PUBLIC/USDT
$0.03216
$0.03216$0.03216
+0.50%

Gå med i MEXC idag

-- Spotproducent-avgift, --Spottagar-avgift
-- Terminsproducent-avgift, -- Terminstagar-avgift