Baserat på din prognos, kan PUBLIC potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.03224 under 2025.

Baserat på din prognos, kan PUBLIC potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.033852 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PUBLIC $ 0.035544 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PUBLIC $ 0.037321 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PUBLIC $ 0.039187 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PUBLIC $ 0.041147 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på PUBLIC potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.067024.

År 2050 skulle priset på PUBLIC potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.109176.