PHILCOIN Pris idag

Livepriset för PHILCOIN (PHL) idag är $ 0.01817, med en förändring på 0.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHL till USD är$ 0.01817 per PHL.

PHILCOIN rankas för närvarande nr.3937 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 PHL. Under de senaste 24 timmarna handlades PHL mellan $ 0.01806 (lägsta) och $ 0.01821 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.9330571942012122, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000828659014263877.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PHL med 0.00% under den senaste timmen och -26.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.65K.

PHILCOIN (PHL) Marknadsinformation

Rank No.3937 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 56.65K$ 56.65K $ 56.65K Marknadsvärde efter full utspädning $ 90.85M$ 90.85M $ 90.85M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Totalt utbud 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offentlig blockkedja MATIC

