Livepriset för PHILCOIN idag är 0.01817 USD.PHL börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för PHL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.01817
-0.10%1D
USD
PHILCOIN (PHL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:22 (UTC+8)

PHILCOIN Pris idag

Livepriset för PHILCOIN (PHL) idag är $ 0.01817, med en förändring på 0.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHL till USD är$ 0.01817 per PHL.

PHILCOIN rankas för närvarande nr.3937 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 PHL. Under de senaste 24 timmarna handlades PHL mellan $ 0.01806 (lägsta) och $ 0.01821 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.9330571942012122, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000828659014263877.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PHL med 0.00% under den senaste timmen och -26.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.65K.

PHILCOIN (PHL) Marknadsinformation

No.3937

$ 0.00
$ 56.65K
$ 90.85M
0.00
5,000,000,000
MATIC

Det aktuella börsvärdet för PHILCOIN är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 56.65K. Det cirkulerande utbudet av PHL är 0.00, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 90.85M.

PHILCOIN Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01806
lägsta under 24-timmar
$ 0.01821
högsta under 24-timmar

$ 0.01806
$ 0.01821
$ 0.9330571942012122
$ 0.000828659014263877
0.00%

-0.10%

-26.47%

-26.47%

PHILCOIN (PHL) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för PHILCOIN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000182-0.10%
30 dagar$ +0.00362+24.87%
60 dagar$ +0.01317+263.40%
90 dagar$ +0.01317+263.40%
PHILCOIN Prisförändring idag

Idag registrerade PHL en förändring med $ -0.0000182 (-0.10%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

PHILCOIN 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00362 (+24.87%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

PHILCOIN 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PHL med $ +0.01317(+263.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

PHILCOIN 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01317 (+263.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PHILCOIN (PHL)?

Kolla in sidan PHILCOIN Prishistorik nu.

AI-analys för PHILCOIN

AI-drivna insikter som analyserar PHILCOIN senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar PHILCOINs priser?

PHILCOIN (PHL) prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics.

Adoption Rate: Real-world usage and merchant acceptance in the Philippines drive value.

Regulatory Environment: Philippine government policies on cryptocurrency impact investor confidence.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, PHL often follows Bitcoin's price movements.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings create price volatility.

Community Growth: Active user base and social media engagement influence market sentiment.

Technical Developments: Platform updates and new features affect long-term value proposition.

Varför vill folk veta PHILCOINs pris idag?

People want to know PHILCOIN (PHL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Prisförutsägelse för PHILCOIN

PHILCOIN (PHL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PHL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PHILCOIN (PHL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PHILCOIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som PHILCOIN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PHL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PHILCOIN Price Prediction.

Om PHILCOIN

Placeholders (PHL) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work (PoW) consensus mechanism. It is designed to be mined using older, less powerful hardware, with the aim of reducing electronic waste and creating a more inclusive mining community. PHL is the native token of the Placeholders ecosystem, which is built on the premise of creating a decentralized, peer-to-peer marketplace for goods and services. The ecosystem also includes a decentralized application (dApp) platform, allowing developers to build applications on top of the Placeholders blockchain. The supply of PHL is capped, with new tokens being issued as rewards for mining.

Hur man köper och investerar PHILCOIN

Är du redo att komma igång med PHILCOIN? Att köpa PHL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PHILCOIN. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PHILCOIN (PHL) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PHILCOIN krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper PHILCOIN (PHL) Guide

Vad kan du göra med PHILCOIN

Genom att äga PHILCOIN kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa PHILCOIN (PHL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är PHILCOIN (PHL)

Philcoin är världens första filantropiska mynt som förändrar hur givande sker. Byggt på övertygelsen att alla ska ha makten att ge och ta emot, är Philcoin Get2Give-belöningstokenet inom PhilSocials ekosystem: användare tjänar belöningar genom rekommendationer, transaktioner och plattformsengagemang, och låser upp dessa belöningar genom att ge tillbaka till verifierade ändamål.

PHILCOIN Resurs

För en mer djupgående förståelse av PHILCOIN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell PHILCOIN webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om PHILCOIN

Hur mycket kommer 1 PHILCOIN att vara värd år 2030?
Om PHILCOIN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PHILCOIN-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:22 (UTC+8)

PHILCOIN (PHL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

