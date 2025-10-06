Livepriset för PHILCOIN idag är 0.01817 USD.PHL börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för PHL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för PHILCOIN idag är 0.01817 USD.PHL börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för PHL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för PHILCOIN (PHL) idag är $ 0.01817, med en förändring på 0.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHL till USD är$ 0.01817 per PHL.
PHILCOIN rankas för närvarande nr.3937 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 PHL. Under de senaste 24 timmarna handlades PHL mellan $ 0.01806 (lägsta) och $ 0.01821 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.9330571942012122, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000828659014263877.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PHL med 0.00% under den senaste timmen och -26.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.65K.
PHILCOIN (PHL) Marknadsinformation
No.3937
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.65K
$ 56.65K$ 56.65K
$ 90.85M
$ 90.85M$ 90.85M
0.00
0.00 0.00
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
MATIC
Det aktuella börsvärdet för PHILCOIN är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 56.65K. Det cirkulerande utbudet av PHL är 0.00, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 90.85M.
PHILCOIN Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01806
$ 0.01806$ 0.01806
lägsta under 24-timmar
$ 0.01821
$ 0.01821$ 0.01821
högsta under 24-timmar
$ 0.01806
$ 0.01806$ 0.01806
$ 0.01821
$ 0.01821$ 0.01821
$ 0.9330571942012122
$ 0.9330571942012122$ 0.9330571942012122
$ 0.000828659014263877
$ 0.000828659014263877$ 0.000828659014263877
0.00%
-0.10%
-26.47%
-26.47%
PHILCOIN (PHL) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för PHILCOIN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000182
-0.10%
30 dagar
$ +0.00362
+24.87%
60 dagar
$ +0.01317
+263.40%
90 dagar
$ +0.01317
+263.40%
PHILCOIN Prisförändring idag
Idag registrerade PHL en förändring med $ -0.0000182 (-0.10%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
PHILCOIN 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00362 (+24.87%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
PHILCOIN 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PHL med $ +0.01317(+263.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
PHILCOIN 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01317 (+263.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PHILCOIN (PHL)?
AI-drivna insikter som analyserar PHILCOIN senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar PHILCOINs priser?
PHILCOIN (PHL) prices are influenced by several key factors:
Adoption Rate: Real-world usage and merchant acceptance in the Philippines drive value.
Regulatory Environment: Philippine government policies on cryptocurrency impact investor confidence.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, PHL often follows Bitcoin's price movements.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings create price volatility.
Community Growth: Active user base and social media engagement influence market sentiment.
Technical Developments: Platform updates and new features affect long-term value proposition.
Varför vill folk veta PHILCOINs pris idag?
People want to know PHILCOIN (PHL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Prisförutsägelse för PHILCOIN
PHILCOIN (PHL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PHL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PHILCOIN (PHL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på PHILCOIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som PHILCOIN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PHL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PHILCOIN Price Prediction.
Om PHILCOIN
Placeholders (PHL) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work (PoW) consensus mechanism. It is designed to be mined using older, less powerful hardware, with the aim of reducing electronic waste and creating a more inclusive mining community. PHL is the native token of the Placeholders ecosystem, which is built on the premise of creating a decentralized, peer-to-peer marketplace for goods and services. The ecosystem also includes a decentralized application (dApp) platform, allowing developers to build applications on top of the Placeholders blockchain. The supply of PHL is capped, with new tokens being issued as rewards for mining.
Placeholders (PHL) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work (PoW) consensus mechanism. It is designed to be mined using older, less powerful hardware, with the aim of reducing electronic waste and creating a more inclusive mining community. PHL is the native token of the Placeholders ecosystem, which is built on the premise of creating a decentralized, peer-to-peer marketplace for goods and services. The ecosystem also includes a decentralized application (dApp) platform, allowing developers to build applications on top of the Placeholders blockchain. The supply of PHL is capped, with new tokens being issued as rewards for mining.
Hur man köper och investerar PHILCOIN
Är du redo att komma igång med PHILCOIN? Att köpa PHL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PHILCOIN. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PHILCOIN (PHL) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PHILCOIN krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med PHILCOIN
Genom att äga PHILCOIN kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa PHILCOIN (PHL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Philcoin är världens första filantropiska mynt som förändrar hur givande sker. Byggt på övertygelsen att alla ska ha makten att ge och ta emot, är Philcoin Get2Give-belöningstokenet inom PhilSocials ekosystem: användare tjänar belöningar genom rekommendationer, transaktioner och plattformsengagemang, och låser upp dessa belöningar genom att ge tillbaka till verifierade ändamål.
Philcoin är världens första filantropiska mynt som förändrar hur givande sker. Byggt på övertygelsen att alla ska ha makten att ge och ta emot, är Philcoin Get2Give-belöningstokenet inom PhilSocials ekosystem: användare tjänar belöningar genom rekommendationer, transaktioner och plattformsengagemang, och låser upp dessa belöningar genom att ge tillbaka till verifierade ändamål.
PHILCOIN Resurs
För en mer djupgående förståelse av PHILCOIN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 PHILCOIN att vara värd år 2030?
Om PHILCOIN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PHILCOIN-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar PHILCOIN idag?
Priset för PHILCOIN är idag $ 0.01817. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är PHILCOIN fortfarande en bra investering?
PHILCOIN förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PHL, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för PHILCOIN?
PHILCOIN till ett värde av $ 56.65K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på PHILCOIN?
Livepriset för PHL uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för PHILCOIN i den valuta du föredrar, besök PHL Pris för mer information.
Vad påverkar priset för PHILCOIN?
Priset på PHL påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,382.18
+0.65%
ETH
3,405.31
+0.84%
SOL
158.13
+0.92%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
603.45
+17.71%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PHL på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PHL/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om PHILCOINs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer PHILCOIN-priset att stiga i år?
PHILCOIN priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för PHILCOIN (PHL) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:22 (UTC+8)
PHILCOIN (PHL) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.