Upptäck viktiga insikter om PHILCOIN(PHL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:46:02 (UTC+8)
PHILCOIN (PHL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PHILCOIN(PHL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

PHILCOIN (PHL) Information

Philcoin är världens första filantropiska mynt som förändrar hur givande sker. Byggt på övertygelsen att alla ska ha makten att ge och ta emot, är Philcoin Get2Give-belöningstokenet inom PhilSocials ekosystem: användare tjänar belöningar genom rekommendationer, transaktioner och plattformsengagemang, och låser upp dessa belöningar genom att ge tillbaka till verifierade ändamål.

Officiell webbplats:
https://philcoin.io
Blockkedjeutforskare:
https://polygonscan.com/token/0x24c80d7f032bc8d308f10d59e20d5a65b90b7334

PHILCOIN (PHL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PHILCOIN (PHL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PHL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PHL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PHL:s tokenomics, utforska PHL-tokens pris i realtid!

Hur man köper PHL

Är du intresserad av att lägga till PHILCOIN(PHL) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PHL, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

PHILCOIN (PHL) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PHL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PHL

Vill du veta vart PHL kan vara på väg? På PHL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn