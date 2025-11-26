Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PHILCOIN(PHL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Philcoin är världens första filantropiska mynt som förändrar hur givande sker. Byggt på övertygelsen att alla ska ha makten att ge och ta emot, är Philcoin Get2Give-belöningstokenet inom PhilSocials ekosystem: användare tjänar belöningar genom rekommendationer, transaktioner och plattformsengagemang, och låser upp dessa belöningar genom att ge tillbaka till verifierade ändamål.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många PHL-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet PHL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i PHILCOIN (PHL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper PHL Är du intresserad av att lägga till PHILCOIN(PHL) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PHL, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper PHL på MEXC nu!

PHILCOIN (PHL) Prishistorik Att analysera prishistoriken för PHL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för PHL nu!