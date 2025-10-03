Phala (PHA) Tokenomics

Phala (PHA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Phala(PHA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:26:47 (UTC+8)
USD

Phala (PHA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Phala(PHA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 84.80M
$ 84.80M$ 84.80M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 812.76M
$ 812.76M$ 812.76M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 104.33M
$ 104.33M$ 104.33M
Högsta någonsin:
$ 1.415366
$ 1.415366$ 1.415366
Lägsta någonsin:
$ 0.07072015218418083
$ 0.07072015218418083$ 0.07072015218418083
Aktuellt pris:
$ 0.10433
$ 0.10433$ 0.10433

Phala (PHA) Information

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Officiell webbplats:
https://phala.network/
Whitepaper:
https://docs.phala.network/introduction/readme
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E

Phala (PHA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Phala (PHA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PHA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PHA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PHA:s tokenomics, utforska PHA-tokens pris i realtid!

Hur man köper PHA

Är du intresserad av att lägga till Phala(PHA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PHA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Phala (PHA) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PHA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PHA

Vill du veta vart PHA kan vara på väg? På PHA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn