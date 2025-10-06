PepsiCo Pris idag

Livepriset för PepsiCo (PEPON) idag är $ 143.52, med en förändring på 1.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PEPON till USD är$ 143.52 per PEPON.

PepsiCo rankas för närvarande nr.1747 enligt marknadsvärde på $ 2.20M, med ett cirkulerande utbud på 15.34K PEPON. Under de senaste 24 timmarna handlades PEPON mellan $ 142.73 (lägsta) och $ 145.22 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 156.71583734346297, medan det lägsta priset någonsin var $ 139.61853462367836.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PEPON med +0.11% under den senaste timmen och -2.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.02K.

PepsiCo (PEPON) Marknadsinformation

Rank No.1747 Marknadsvärde $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Volym (24H) $ 56.02K$ 56.02K $ 56.02K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Cirkulationsutbud 15.34K 15.34K 15.34K Totalt utbud 15,343.94485266 15,343.94485266 15,343.94485266 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för PepsiCo är $ 2.20M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.02K. Det cirkulerande utbudet av PEPON är 15.34K, med ett totalt utbud på 15343.94485266. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.20M.