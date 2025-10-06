Orecast Pris idag

Livepriset för Orecast (ORECAST) idag är $ 0.0000002352, med en förändring på 15.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ORECAST till USD är$ 0.0000002352 per ORECAST.

Orecast rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ORECAST. Under de senaste 24 timmarna handlades ORECAST mellan $ 0.000000234 (lägsta) och $ 0.00000031 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ORECAST med -4.78% under den senaste timmen och -64.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 293.50K.

Orecast (ORECAST) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 293.50K$ 293.50K $ 293.50K Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

