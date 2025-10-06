BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Orecast idag är 0.0000002352 USD.ORECAST börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ORECAST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Orecast idag är 0.0000002352 USD.ORECAST börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ORECAST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ORECAST

ORECAST prisinformation

Vad är ORECAST

ORECAST whitepaper

ORECAST officiell webbplats

ORECAST tokenomics

ORECAST Prisförutsägelse

ORECAST historik

ORECAST Köpguide

ORECAST-till-fiat valutaomvandlare

ORECAST spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Orecast Logotyp

Orecast-kurs(ORECAST)

1 ORECAST-till-USD pris i realtid:

$0.0000002352
$0.0000002352$0.0000002352
-15.66%1D
USD
Orecast (ORECAST) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:38:52 (UTC+8)

Orecast Pris idag

Livepriset för Orecast (ORECAST) idag är $ 0.0000002352, med en förändring på 15.66% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ORECAST till USD är$ 0.0000002352 per ORECAST.

Orecast rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ORECAST. Under de senaste 24 timmarna handlades ORECAST mellan $ 0.000000234 (lägsta) och $ 0.00000031 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ORECAST med -4.78% under den senaste timmen och -64.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 293.50K.

Orecast (ORECAST) Marknadsinformation

--
----

$ 293.50K
$ 293.50K$ 293.50K

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för Orecast är --, med en 24h-handelsvolym på $ 293.50K. Det cirkulerande utbudet av ORECAST är --, med ett totalt utbud på 50000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.76K.

Orecast Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000000234
$ 0.000000234$ 0.000000234
lägsta under 24-timmar
$ 0.00000031
$ 0.00000031$ 0.00000031
högsta under 24-timmar

$ 0.000000234
$ 0.000000234$ 0.000000234

$ 0.00000031
$ 0.00000031$ 0.00000031

--
----

--
----

-4.78%

-15.65%

-64.21%

-64.21%

Orecast (ORECAST) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Orecast idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000000043671-15.65%
30 dagar$ -0.0000471648-99.51%
60 dagar$ -0.0269897648-100.00%
90 dagar$ -0.0049997648-100.00%
Orecast Prisförändring idag

Idag registrerade ORECAST en förändring med $ -0.000000043671 (-15.65%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Orecast 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000471648 (-99.51%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Orecast 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ORECAST med $ -0.0269897648(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Orecast 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0049997648 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Orecast (ORECAST)?

Kolla in sidan Orecast Prishistorik nu.

AI-analys för Orecast

AI-drivna insikter som analyserar Orecast senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Orecasts priser?

ORECAST price factors include market sentiment, trading volume, supply and demand dynamics, overall crypto market trends, Bitcoin correlation, regulatory news, project development updates, partnerships, community adoption, exchange listings, whale movements, and macroeconomic conditions affecting risk assets.

Varför vill folk veta Orecasts pris idag?

People want to know Orecast (ORECAST) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing significant price movements or opportunities.

Research purposes - Analysts use real-time data for technical analysis and market predictions.

Tax planning - Accurate pricing helps calculate gains, losses, and tax obligations.

The volatile nature of cryptocurrency markets makes real-time price information crucial for making informed financial decisions and managing risk effectively.

Prisförutsägelse för Orecast

Orecast (ORECAST) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ORECAST $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Orecast (ORECAST) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Orecast potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Orecast kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ORECAST prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Orecast Price Prediction.

Om Orecast

ORECAST is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate and streamline the prediction market, allowing users to make predictions on a wide range of topics and events. The primary role of ORECAST is to provide a decentralized and transparent platform for prediction markets, reducing the need for intermediaries and offering users the ability to earn rewards for accurate predictions. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and security within its network. ORECAST's issuance model is determined by the outcomes of the prediction markets, creating a dynamic and responsive supply model.

Hur man köper och investerar Orecast

Är du redo att komma igång med Orecast? Att köpa ORECAST går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Orecast. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Orecast (ORECAST) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Orecast krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Orecast (ORECAST) Guide

Vad kan du göra med Orecast

Genom att äga Orecast kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Orecast (ORECAST) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Orecast (ORECAST)

AI-driven infrastructure providing minute-by-minute metals pricing for global minerals and metals markets.

Orecast Resurs

För en mer djupgående förståelse av Orecast kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Orecast webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Orecast

Hur mycket kommer 1 Orecast att vara värd år 2030?
Om Orecast skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Orecast-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:38:52 (UTC+8)

Orecast (ORECAST) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Orecast

ORECAST USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ORECAST med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ORECAST med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Orecast (ORECAST) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Orecast-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ORECAST/USDT
$0.0000002352
$0.0000002352$0.0000002352
-15.65%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2982
$0.2982$0.2982

+49.10%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000024080
$0.000024080$0.000024080

+381.60%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020067
$0.0020067$0.0020067

+186.67%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1080
$0.1080$0.1080

+116.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003664
$0.00003664$0.00003664

+85.98%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001972
$0.000000001972$0.000000001972

+77.49%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för ORECAST-till-USD

Belopp

ORECAST
ORECAST
USD
USD

1 ORECAST = 0.000000 USD