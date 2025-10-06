BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för Boundless idag är 0.2031 USD.ZKC börsvärdet är 40,810,316.0736 USD. Följ prisuppdateringar för ZKC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Boundless idag är 0.2031 USD.ZKC börsvärdet är 40,810,316.0736 USD. Följ prisuppdateringar för ZKC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Boundless Logotyp

Boundless-kurs(ZKC)

1 ZKC-till-USD pris i realtid:

$0.2031
+2.36%1D
USD
Boundless (ZKC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:24 (UTC+8)

Boundless Pris idag

Livepriset för Boundless (ZKC) idag är $ 0.2031, med en förändring på 2.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZKC till USD är$ 0.2031 per ZKC.

Boundless rankas för närvarande nr.550 enligt marknadsvärde på $ 40.81M, med ett cirkulerande utbud på 200.94M ZKC. Under de senaste 24 timmarna handlades ZKC mellan $ 0.1971 (lägsta) och $ 0.219 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.1342961487062966, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.10926744882772854.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZKC med +0.69% under den senaste timmen och -11.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 436.77K.

Boundless (ZKC) Marknadsinformation

No.550

$ 40.81M
$ 436.77K
$ 203.10M
200.94M
--
1,000,000,000
ETH

Det aktuella börsvärdet för Boundless är $ 40.81M, med en 24h-handelsvolym på $ 436.77K. Det cirkulerande utbudet av ZKC är 200.94M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 203.10M.

Boundless Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1971
lägsta under 24-timmar
$ 0.219
högsta under 24-timmar

$ 0.1971
$ 0.219
$ 2.1342961487062966
$ 0.10926744882772854
+0.69%

+2.36%

-11.82%

-11.82%

Boundless (ZKC) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Boundless idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.004683+2.36%
30 dagar$ -0.0755-27.10%
60 dagar$ -0.0969-32.30%
90 dagar$ -0.0969-32.30%
Boundless Prisförändring idag

Idag registrerade ZKC en förändring med $ +0.004683 (+2.36%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Boundless 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0755 (-27.10%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Boundless 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ZKC med $ -0.0969(-32.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Boundless 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0969 (-32.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Boundless (ZKC)?

Kolla in sidan Boundless Prishistorik nu.

AI-analys för Boundless

AI-drivna insikter som analyserar Boundless senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Boundlesss priser?

Several key factors influence Boundless (ZKC) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ZKC pricing.

Technology Development: Updates to Boundless protocol, new features, and technical improvements can drive price movements.

Adoption Rate: Increased usage of the platform and growing user base typically supports higher valuations.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity often correlate with price stability and growth potential.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects can boost investor interest and token demand.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment across all digital assets including ZKC.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects and DeFi platforms influences comparative valuation.

Token Economics: Supply mechanics, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term price dynamics.

Varför vill folk veta Boundlesss pris idag?

People want to know Boundless (ZKC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and opportunities.

Prisförutsägelse för Boundless

Boundless (ZKC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ZKC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Boundless (ZKC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Boundless potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Boundless kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ZKC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Boundless Price Prediction.

Om Boundless

ZKSwap (ZKC) is a decentralized exchange (DEX) built on the Ethereum network that utilizes the ZK-Rollups technology. ZK-Rollups is a layer-2 scaling solution that aims to increase transaction speed and reduce fees by bundling multiple transfers into a single transaction. ZKC is the native utility token of the ZKSwap platform and is used for governance, staking, and liquidity mining. The token operates on an issuance model that rewards users for providing liquidity and participating in the platform's governance. ZKSwap and its ZKC token are part of the broader DeFi (Decentralized Finance) ecosystem, contributing to the sector's goal of creating an open and permissionless financial system.

Hur man köper och investerar Boundless

Är du redo att komma igång med Boundless? Att köpa ZKC går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Boundless. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Boundless (ZKC) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 200.94M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Boundless krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Boundless (ZKC) Guide

Vad kan du göra med Boundless

Genom att äga Boundless kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Boundless (ZKC) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless Resurs

För en mer djupgående förståelse av Boundless kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Boundless webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Boundless

Hur mycket kommer 1 Boundless att vara värd år 2030?
Om Boundless skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Boundless-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:24 (UTC+8)

Boundless (ZKC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Boundless

ZKC USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ZKC med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ZKC med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Boundless (ZKC) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Boundless-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ZKC/USDC
$0.2028
$0.2028$0.2028
+2.21%
0.00% (USDT)
ZKC/USDT
$0.2031
$0.2031$0.2031
+2.16%
0.00% (USDT)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

