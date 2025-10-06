Boundless Pris idag

Livepriset för Boundless (ZKC) idag är $ 0.2031, med en förändring på 2.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZKC till USD är$ 0.2031 per ZKC.

Boundless rankas för närvarande nr.550 enligt marknadsvärde på $ 40.81M, med ett cirkulerande utbud på 200.94M ZKC. Under de senaste 24 timmarna handlades ZKC mellan $ 0.1971 (lägsta) och $ 0.219 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.1342961487062966, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.10926744882772854.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZKC med +0.69% under den senaste timmen och -11.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 436.77K.

Boundless (ZKC) Marknadsinformation

Rank No.550 Marknadsvärde $ 40.81M$ 40.81M $ 40.81M Volym (24H) $ 436.77K$ 436.77K $ 436.77K Marknadsvärde efter full utspädning $ 203.10M$ 203.10M $ 203.10M Cirkulationsutbud 200.94M 200.94M 200.94M Maxutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

