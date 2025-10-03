OKB (OKB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om OKB(OKB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:29:57 (UTC+8)
OKB (OKB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för OKB(OKB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 4.03B
$ 4.03B
Totalt utbud:
$ 21.00M
$ 21.00M
Cirkulerande utbud
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 4.03B
$ 4.03B
Högsta någonsin:
$ 258.672
$ 258.672
Lägsta någonsin:
$ 1.25311487482
$ 1.25311487482
Aktuellt pris:
$ 191.868
$ 191.868

OKB (OKB) Information

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

Officiell webbplats:
https://www.okx.com/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c

OKB (OKB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i OKB (OKB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet OKB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många OKB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår OKB:s tokenomics, utforska OKB-tokens pris i realtid!

Hur man köper OKB

Är du intresserad av att lägga till OKB(OKB) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa OKB, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

OKB (OKB) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för OKB hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för OKB

Vill du veta vart OKB kan vara på väg? På OKB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

