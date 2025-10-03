Orbiter Finance (OBT) Tokenomics

Orbiter Finance (OBT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Orbiter Finance(OBT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:50:06 (UTC+8)
Orbiter Finance (OBT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Orbiter Finance(OBT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 22.41M
Totalt utbud:
$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 4.90B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 45.74M
Högsta någonsin:
$ 0.033718
Lägsta någonsin:
$ 0.004281350845103367
Aktuellt pris:
$ 0.004574
Orbiter Finance (OBT) Information

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Officiell webbplats:
https://www.orbiter.finance
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5

Orbiter Finance (OBT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Orbiter Finance (OBT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet OBT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många OBT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår OBT:s tokenomics, utforska OBT-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

