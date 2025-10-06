BörsDEX+
Livepriset för NTHChain idag är 0.0283 USD.NTH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NTH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

NTHChain-kurs(NTH)

1 NTH-till-USD pris i realtid:

$0.0283
$0.0283$0.0283
-7.51%1D
USD
NTHChain (NTH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:37:14 (UTC+8)

NTHChain Pris idag

Livepriset för NTHChain (NTH) idag är $ 0.0283, med en förändring på 7.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NTH till USD är$ 0.0283 per NTH.

NTHChain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NTH. Under de senaste 24 timmarna handlades NTH mellan $ 0.0266 (lägsta) och $ 0.0358 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NTH med -1.40% under den senaste timmen och -53.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 67.89K.

NTHChain (NTH) Marknadsinformation

$ 67.89K
$ 67.89K$ 67.89K

$ 28.30M
$ 28.30M$ 28.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för NTHChain är --, med en 24h-handelsvolym på $ 67.89K. Det cirkulerande utbudet av NTH är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 28.30M.

NTHChain Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0266
$ 0.0266$ 0.0266
lägsta under 24-timmar
$ 0.0358
$ 0.0358$ 0.0358
högsta under 24-timmar

$ 0.0266
$ 0.0266$ 0.0266

$ 0.0358
$ 0.0358$ 0.0358

-1.40%

-7.51%

-53.15%

-53.15%

NTHChain (NTH) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för NTHChain idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.002298-7.51%
30 dagar$ -0.0138-32.78%
60 dagar$ -0.0673-70.40%
90 dagar$ -0.0317-52.84%
NTHChain Prisförändring idag

Idag registrerade NTH en förändring med $ -0.002298 (-7.51%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

NTHChain 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0138 (-32.78%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

NTHChain 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NTH med $ -0.0673(-70.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

NTHChain 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0317 (-52.84%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för NTHChain (NTH)?

Kolla in sidan NTHChain Prishistorik nu.

AI-analys för NTHChain

AI-drivna insikter som analyserar NTHChain senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar NTHChains priser?

Several key factors influence NTHChain (NTH) prices:

Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence directly impact NTH valuations.

Adoption rate - Increased usage of NTHChain's blockchain platform drives demand and price appreciation.

Technology developments - Platform upgrades, new features, and technical improvements affect investor interest.

Trading volume - Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Regulatory news - Government policies and crypto regulations create market volatility.

Partnership announcements - Strategic alliances and integrations boost market confidence.

Supply dynamics - Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence scarcity.

Varför vill folk veta NTHChains pris idag?

People want to know NTHChain (NTH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment value in real-time.

Prisförutsägelse för NTHChain

NTHChain (NTH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NTH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
NTHChain (NTH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på NTHChain potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som NTHChain kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NTH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på NTHChain Price Prediction.

Om NTHChain

NTH is a crypto asset that operates on a decentralized platform, providing a range of financial services to its users. The primary purpose of NTH is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets across the network swiftly and securely. It uses a consensus mechanism that is designed to ensure the integrity and security of transactions, while also maintaining the scalability of the network. NTH's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system at a predictable rate. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, where it plays a crucial role in enabling seamless financial transactions.

Hur man köper och investerar NTHChain

Är du redo att komma igång med NTHChain? Att köpa NTH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper NTHChain. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din NTHChain (NTH) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och NTHChain krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper NTHChain (NTH) Guide

Vad kan du göra med NTHChain

Genom att äga NTHChain kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa NTHChain (NTH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är NTHChain (NTH)

NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.

NTHChain Resurs

För en mer djupgående förståelse av NTHChain kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell NTHChain webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om NTHChain

Hur mycket kommer 1 NTHChain att vara värd år 2030?
Om NTHChain skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella NTHChain-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:37:14 (UTC+8)

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

