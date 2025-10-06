NTHChain Pris idag

Livepriset för NTHChain (NTH) idag är $ 0.0283, med en förändring på 7.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NTH till USD är$ 0.0283 per NTH.

NTHChain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NTH. Under de senaste 24 timmarna handlades NTH mellan $ 0.0266 (lägsta) och $ 0.0358 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NTH med -1.40% under den senaste timmen och -53.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 67.89K.

NTHChain (NTH) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 67.89K$ 67.89K $ 67.89K Marknadsvärde efter full utspädning $ 28.30M$ 28.30M $ 28.30M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

