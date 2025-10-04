Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NFPOLD(NFPOLD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många NFPOLD-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet NFPOLD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i NFPOLD (NFPOLD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper NFPOLD Är du intresserad av att lägga till NFPOLD(NFPOLD) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa NFPOLD, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper NFPOLD på MEXC nu!

NFPOLD (NFPOLD) Prishistorik Att analysera prishistoriken för NFPOLD hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för NFPOLD nu!