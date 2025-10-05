Livepriset för Newton Protocol idag är 0.2009 USD. Följ kursuppdateringar för NEWT-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska NEWT prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Newton Protocol idag är 0.2009 USD. Följ kursuppdateringar för NEWT-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska NEWT prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Mer om NEWT

NEWT prisinformation

NEWT whitepaper

NEWT officiell webbplats

NEWT tokenomics

NEWT Prisförutsägelse

NEWT historik

NEWT Köpguide

NEWT-till-fiat valutaomvandlare

NEWT spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Newton Protocol Logotyp

Newton Protocol-kurs(NEWT)

1 NEWT-till-USD pris i realtid:

$0.2009
$0.2009$0.2009
-1.61%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:32:32 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.198
$ 0.198$ 0.198
lägsta under 24-timmar
$ 0.2094
$ 0.2094$ 0.2094
högsta under 24-timmar

$ 0.198
$ 0.198$ 0.198

$ 0.2094
$ 0.2094$ 0.2094

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

+0.60%

-1.60%

-5.46%

-5.46%

Newton Protocol (NEWT) priset i realtid är $ 0.2009. Under de senaste 24 timmarna har NEWT handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.198 och en högsta nivå på $ 0.2094, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. NEWTs högsta pris genom tiderna är $ 0.83373560557428, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.18424447847964207.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har NEWT förändrats med +0.60% under den senaste timmen, -1.60% under 24 timmar och -5.46% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Newton Protocol (NEWT) Marknadsinformation

No.636

$ 43.19M
$ 43.19M$ 43.19M

$ 462.06K
$ 462.06K$ 462.06K

$ 200.90M
$ 200.90M$ 200.90M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Newton Protocol är $ 43.19M, med en 24h-handelsvolym på $ 462.06K. Det cirkulerande utbudet av NEWT är 215.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 200.90M.

Newton Protocol (NEWT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Newton Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.003287-1.60%
30 dagar$ -0.0562-21.86%
60 dagar$ -0.143-41.59%
90 dagar$ -0.1152-36.45%
Newton Protocol Prisförändring idag

Idag registrerade NEWT en förändring med $ -0.003287 (-1.60%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Newton Protocol 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0562 (-21.86%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Newton Protocol 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NEWT med $ -0.143(-41.59%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Newton Protocol 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1152 (-36.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Newton Protocol (NEWT)?

Kolla in sidan Newton Protocol Prishistorik nu.

Vad är Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina Newton Protocol investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera NEWT tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om Newton Protocol på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din Newton Protocol köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

Newton Protocol Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Newton Protocol (NEWT) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Newton Protocol (NEWT) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Newton Protocol.

Kontrollera Newton Protocol prisprognosen nu!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics

Förståelsen för Newton Protocol(NEWT):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om NEWT-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper Newton Protocol (NEWT)

Letar du efter hur man köper Newton Protocol? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa Newton Protocol på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

NEWT till lokala valutor

1 Newton Protocol(NEWT) till VND
5,286.6835
1 Newton Protocol(NEWT) till AUD
A$0.303359
1 Newton Protocol(NEWT) till GBP
0.148666
1 Newton Protocol(NEWT) till EUR
0.170765
1 Newton Protocol(NEWT) till USD
$0.2009
1 Newton Protocol(NEWT) till MYR
RM0.84378
1 Newton Protocol(NEWT) till TRY
8.375521
1 Newton Protocol(NEWT) till JPY
¥29.9341
1 Newton Protocol(NEWT) till ARS
ARS$286.999713
1 Newton Protocol(NEWT) till RUB
16.560187
1 Newton Protocol(NEWT) till INR
17.825857
1 Newton Protocol(NEWT) till IDR
Rp3,348.331994
1 Newton Protocol(NEWT) till KRW
282.957605
1 Newton Protocol(NEWT) till PHP
11.636128
1 Newton Protocol(NEWT) till EGP
￡E.9.613065
1 Newton Protocol(NEWT) till BRL
R$1.070797
1 Newton Protocol(NEWT) till CAD
C$0.279251
1 Newton Protocol(NEWT) till BDT
24.439485
1 Newton Protocol(NEWT) till NGN
295.005578
1 Newton Protocol(NEWT) till COP
$781.711945
1 Newton Protocol(NEWT) till ZAR
R.3.463516
1 Newton Protocol(NEWT) till UAH
8.285116
1 Newton Protocol(NEWT) till TZS
T.Sh.493.6113
1 Newton Protocol(NEWT) till VES
Bs37.1665
1 Newton Protocol(NEWT) till CLP
$193.2658
1 Newton Protocol(NEWT) till PKR
Rs56.830592
1 Newton Protocol(NEWT) till KZT
109.960606
1 Newton Protocol(NEWT) till THB
฿6.519205
1 Newton Protocol(NEWT) till TWD
NT$6.10736
1 Newton Protocol(NEWT) till AED
د.إ0.737303
1 Newton Protocol(NEWT) till CHF
Fr0.158711
1 Newton Protocol(NEWT) till HKD
HK$1.563002
1 Newton Protocol(NEWT) till AMD
֏76.972826
1 Newton Protocol(NEWT) till MAD
.د.م1.82819
1 Newton Protocol(NEWT) till MXN
$3.698569
1 Newton Protocol(NEWT) till SAR
ريال0.751366
1 Newton Protocol(NEWT) till ETB
Br29.048131
1 Newton Protocol(NEWT) till KES
KSh25.958289
1 Newton Protocol(NEWT) till JOD
د.أ0.1424381
1 Newton Protocol(NEWT) till PLN
0.729267
1 Newton Protocol(NEWT) till RON
лв0.869897
1 Newton Protocol(NEWT) till SEK
kr1.886451
1 Newton Protocol(NEWT) till BGN
лв0.333494
1 Newton Protocol(NEWT) till HUF
Ft66.588305
1 Newton Protocol(NEWT) till CZK
4.15863
1 Newton Protocol(NEWT) till KWD
د.ك0.0614754
1 Newton Protocol(NEWT) till ILS
0.66297
1 Newton Protocol(NEWT) till BOB
Bs1.38621
1 Newton Protocol(NEWT) till AZN
0.34153
1 Newton Protocol(NEWT) till TJS
SM1.870379
1 Newton Protocol(NEWT) till GEL
0.546448
1 Newton Protocol(NEWT) till AOA
Kz183.805419
1 Newton Protocol(NEWT) till BHD
.د.ب0.0755384
1 Newton Protocol(NEWT) till BMD
$0.2009
1 Newton Protocol(NEWT) till DKK
kr1.279733
1 Newton Protocol(NEWT) till HNL
L5.269607
1 Newton Protocol(NEWT) till MUR
9.10077
1 Newton Protocol(NEWT) till NAD
$3.459498
1 Newton Protocol(NEWT) till NOK
kr2.000964
1 Newton Protocol(NEWT) till NZD
$0.343539
1 Newton Protocol(NEWT) till PAB
B/.0.2009
1 Newton Protocol(NEWT) till PGK
K0.849807
1 Newton Protocol(NEWT) till QAR
ر.ق0.731276
1 Newton Protocol(NEWT) till RSD
дин.20.051829
1 Newton Protocol(NEWT) till UZS
soʻm2,420.481371
1 Newton Protocol(NEWT) till ALL
L16.558178
1 Newton Protocol(NEWT) till ANG
ƒ0.359611
1 Newton Protocol(NEWT) till AWG
ƒ0.36162
1 Newton Protocol(NEWT) till BBD
$0.4018
1 Newton Protocol(NEWT) till BAM
KM0.333494
1 Newton Protocol(NEWT) till BIF
Fr590.8469
1 Newton Protocol(NEWT) till BND
$0.257152
1 Newton Protocol(NEWT) till BSD
$0.2009
1 Newton Protocol(NEWT) till JMD
$32.256504
1 Newton Protocol(NEWT) till KHR
806.826454
1 Newton Protocol(NEWT) till KMF
Fr84.1771
1 Newton Protocol(NEWT) till LAK
4,367.391217
1 Newton Protocol(NEWT) till LKR
Rs60.748142
1 Newton Protocol(NEWT) till MDL
L3.359048
1 Newton Protocol(NEWT) till MGA
Ar896.873852
1 Newton Protocol(NEWT) till MOP
P1.609209
1 Newton Protocol(NEWT) till MVR
3.07377
1 Newton Protocol(NEWT) till MWK
MK348.17979
1 Newton Protocol(NEWT) till MZN
MT12.83751
1 Newton Protocol(NEWT) till NPR
Rs28.54789
1 Newton Protocol(NEWT) till PYG
1,414.7378
1 Newton Protocol(NEWT) till RWF
Fr291.1041
1 Newton Protocol(NEWT) till SBD
$1.653407
1 Newton Protocol(NEWT) till SCR
2.937158
1 Newton Protocol(NEWT) till SRD
$7.65429
1 Newton Protocol(NEWT) till SVC
$1.755866
1 Newton Protocol(NEWT) till SZL
L3.459498
1 Newton Protocol(NEWT) till TMT
m0.70315
1 Newton Protocol(NEWT) till TND
د.ت0.5830118
1 Newton Protocol(NEWT) till TTD
$1.360093
1 Newton Protocol(NEWT) till UGX
Sh695.114
1 Newton Protocol(NEWT) till XAF
Fr112.504
1 Newton Protocol(NEWT) till XCD
$0.54243
1 Newton Protocol(NEWT) till XOF
Fr112.504
1 Newton Protocol(NEWT) till XPF
Fr20.2909
1 Newton Protocol(NEWT) till BWP
P2.667952
1 Newton Protocol(NEWT) till BZD
$0.403809
1 Newton Protocol(NEWT) till CVE
$18.880582
1 Newton Protocol(NEWT) till DJF
Fr35.7602
1 Newton Protocol(NEWT) till DOP
$12.55625
1 Newton Protocol(NEWT) till DZD
د.ج26.012532
1 Newton Protocol(NEWT) till FJD
$0.452025
1 Newton Protocol(NEWT) till GNF
Fr1,746.8255
1 Newton Protocol(NEWT) till GTQ
Q1.538894
1 Newton Protocol(NEWT) till GYD
$42.010199
1 Newton Protocol(NEWT) till ISK
kr24.3089

Newton Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av Newton Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Newton Protocol webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Newton Protocol

Hur mycket är Newton Protocol (NEWT) värd idag?
Livepriset för NEWT i USD är 0.2009 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella NEWT-till-USD-priset?
Det aktuella priset för NEWT till USD är $ 0.2009. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Newton Protocol?
Börsvärdet för NEWT är $ 43.19M USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av NEWT?
Det cirkulerande utbudet av NEWT är 215.00M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för NEWT?
NEWT uppnådde ett ATH-pris på 0.83373560557428 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för NEWT
NEWT såg ett lägstapris på 0.18424447847964207 USD.
Vad är handelsvolymen för NEWT?
Live 24-timmars handelsvolym för NEWT är $ 462.06K USD.
Kommer NEWT att gå högre i år?
NEWT kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in NEWT prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:32:32 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-05 21:29:00Branschuppdateringar
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Data på kedjan
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Branschuppdateringar
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Branschuppdateringar
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Branschuppdateringar
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Heta nyheter

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025

Anmärkningsvärda projekt som snart lanserar tokens & airdrops i Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin når $125K! Zcash (ZEC) leder integritetsmyntens uppsving i den senaste kryptovaluta-boomen

October 5, 2025
Visa mer

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för NEWT-till-USD

Belopp

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.2009 USD

Handel NEWT

NEWT/USDC
$0.201
$0.201$0.201
-1.75%
NEWT/USDT
$0.2009
$0.2009$0.2009
-1.66%

Gå med i MEXC idag

-- Spotproducent-avgift, --Spottagar-avgift
-- Terminsproducent-avgift, -- Terminstagar-avgift