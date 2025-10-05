Vad är Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina Newton Protocol investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.



Dessutom kan du:

- Kontrollera NEWT tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.

- Läs recensioner och analyser om Newton Protocol på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din Newton Protocol köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

Newton Protocol Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Newton Protocol (NEWT) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Newton Protocol (NEWT) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Newton Protocol.

Kontrollera Newton Protocol prisprognosen nu!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomics

Förståelsen för Newton Protocol(NEWT):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om NEWT-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper Newton Protocol (NEWT)

Letar du efter hur man köper Newton Protocol? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa Newton Protocol på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

NEWT till lokala valutor

Prova omvandlaren

Newton Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av Newton Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om Newton Protocol Hur mycket är Newton Protocol (NEWT) värd idag? Livepriset för NEWT i USD är 0.2009 USD , och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna. Vad är det aktuella NEWT-till-USD-priset? $ 0.2009 . Kolla in Det aktuella priset för NEWT till USD är. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token. Vad är börsvärdet för Newton Protocol? Börsvärdet för NEWT är $ 43.19M USD . Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking. Vad är det cirkulerande utbudet av NEWT? Det cirkulerande utbudet av NEWT är 215.00M USD . Vad var all-time high (ATH) priset för NEWT? NEWT uppnådde ett ATH-pris på 0.83373560557428 USD . Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för NEWT NEWT såg ett lägstapris på 0.18424447847964207 USD . Vad är handelsvolymen för NEWT? Live 24-timmars handelsvolym för NEWT är $ 462.06K USD . Kommer NEWT att gå högre i år? NEWT kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in NEWT prisprognosen för en mer djupgående analys.

Newton Protocol (NEWT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8) Typ Information 10-05 21:29:00 Branschuppdateringar Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high 10-05 16:10:00 Branschuppdateringar Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high 10-04 13:39:16 Data på kedjan U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday 10-04 11:26:38 Branschuppdateringar USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9% 10-03 10:20:00 Branschuppdateringar Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3% 10-03 05:17:00 Branschuppdateringar Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Heta nyheter

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

Anmärkningsvärda projekt som snart lanserar tokens & airdrops i Q4 2025