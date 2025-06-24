NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

NamnNEWT

RankNo.636

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)5.75%

Cirkulationsutbud215,000,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.215%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.83373560557428,2025-06-24

Lägsta pris0.18424447847964207,2025-09-30

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionNewton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.

MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.
Sök
Favoriter
NEWT/USDT
Newton Protocol
----
--
24h hög
--
24h låg
--
24h volym (NEWT)
--
24h Belopp (USDT)
--
Diagram
Info
Orderbok
Marknadsaffärer
Orderbok
Marknadsaffärer
Orderbok
Marknadsaffärer
Marknadsaffärer
Spot
Öppna ordrar（0）
Orderhistorik
Handelshistorik
Öppna positioner (0)
MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.
NEWT/USDT
--
--
‎--
24h hög
--
24h låg
--
24h volym (NEWT)
--
24h Belopp (USDT)
--
Diagram
Orderbok
Marknadsaffärer
Info
Öppna ordrar（0）
Orderhistorik
Handelshistorik
Öppna positioner (0)
Loading...