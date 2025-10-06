BörsDEX+
Livepriset för Micron Technology idag är 233.65 USD.MUON börsvärdet är 1,857,346.70946699 USD. Följ prisuppdateringar för MUON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MUON

MUON prisinformation

Vad är MUON

MUON officiell webbplats

MUON tokenomics

MUON Prisförutsägelse

MUON historik

MUON Köpguide

MUON-till-fiat valutaomvandlare

MUON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Micron Technology Logotyp

Micron Technology-kurs(MUON)

1 MUON-till-USD pris i realtid:

$233.65
$233.65
+7.15%1D
USD
Micron Technology (MUON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:57 (UTC+8)

Micron Technology Pris idag

Livepriset för Micron Technology (MUON) idag är $ 233.65, med en förändring på 7.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MUON till USD är$ 233.65 per MUON.

Micron Technology rankas för närvarande nr.1809 enligt marknadsvärde på $ 1.86M, med ett cirkulerande utbud på 7.95K MUON. Under de senaste 24 timmarna handlades MUON mellan $ 217.64 (lägsta) och $ 257.39 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 244.94563345581554, medan det lägsta priset någonsin var $ 117.45321659889592.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MUON med -1.51% under den senaste timmen och +3.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 175.65K.

Micron Technology (MUON) Marknadsinformation

No.1809

$ 1.86M
$ 1.86M

$ 175.65K
$ 175.65K

$ 1.86M
$ 1.86M

7.95K
7.95K

7,949.2690326
7,949.2690326

ETH

Det aktuella börsvärdet för Micron Technology är $ 1.86M, med en 24h-handelsvolym på $ 175.65K. Det cirkulerande utbudet av MUON är 7.95K, med ett totalt utbud på 7949.2690326. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.86M.

Micron Technology Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 217.64
$ 217.64
lägsta under 24-timmar
$ 257.39
$ 257.39
högsta under 24-timmar

$ 217.64
$ 217.64

$ 257.39
$ 257.39

$ 244.94563345581554
$ 244.94563345581554

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592

-1.51%

+7.15%

+3.87%

+3.87%

Micron Technology (MUON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Micron Technology idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +15.5912+7.15%
30 dagar$ +40.72+21.10%
60 dagar$ +133.65+133.65%
90 dagar$ +133.65+133.65%
Micron Technology Prisförändring idag

Idag registrerade MUON en förändring med $ +15.5912 (+7.15%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Micron Technology 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +40.72 (+21.10%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Micron Technology 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MUON med $ +133.65(+133.65%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Micron Technology 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +133.65 (+133.65%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Micron Technology (MUON)?

Kolla in sidan Micron Technology Prishistorik nu.

AI-analys för Micron Technology

AI-drivna insikter som analyserar Micron Technology senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Micron Technologys priser?

Micron Technology (MU) stock prices are influenced by several key factors:

Memory demand cycles - DRAM and NAND flash memory demand from smartphones, PCs, data centers, and automotive sectors directly impacts revenue.

Supply-demand balance - Memory oversupply leads to price declines while shortages drive prices up.

Semiconductor industry trends - AI, cloud computing, and 5G adoption boost memory requirements.

Competition - Rivalry with Samsung and SK Hynix affects market share and pricing power.

Economic conditions - Global economic health impacts technology spending and consumer demand.

Inventory levels - Customer inventory adjustments create demand volatility.

Technology transitions - New memory standards and manufacturing processes affect competitiveness.

Geopolitical factors - Trade tensions and export restrictions impact operations and market access.

Note: There is no widely traded cryptocurrency ticker "MUON" - you may be referring to Micron Technology stock (MU).

Varför vill folk veta Micron Technologys pris idag?

People want to know Micron Technology (MU) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate semiconductor sector trends affecting memory chip demand and supply cycles.

Prisförutsägelse för Micron Technology

Micron Technology (MUON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MUON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Micron Technology (MUON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Micron Technology potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Micron Technology kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MUON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Micron Technology Price Prediction.

Om Micron Technology

MUON is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be a utility token for the Neutrino protocol, a cross-chain infrastructure that enables the creation of algorithmic stablecoins. MUON is primarily used for governance within the Neutrino system, allowing holders to vote on key protocol decisions such as system upgrades and parameter changes. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and its supply is algorithmically managed by the Neutrino protocol. As a part of the broader DeFi ecosystem, MUON plays a critical role in maintaining the stability and functionality of Neutrino's stablecoin offerings.

Hur man köper och investerar Micron Technology

Är du redo att komma igång med Micron Technology? Att köpa MUON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Micron Technology. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Micron Technology (MUON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 7.95K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Micron Technology krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Micron Technology (MUON) Guide

Vad kan du göra med Micron Technology

Genom att äga Micron Technology kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Micron Technology (MUON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Micron Technology (MUON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Micron Technology Resurs

För en mer djupgående förståelse av Micron Technology kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Micron Technology webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Micron Technology

Hur mycket kommer 1 Micron Technology att vara värd år 2030?
Om Micron Technology skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Micron Technology-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:57 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$233.65
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2994

$0.2595

$0.000014980

$0.0021100

$0.000000001931

$0.00002996

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för MUON-till-USD

Belopp

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 233.65 USD