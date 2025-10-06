Micron Technology Pris idag

Livepriset för Micron Technology (MUON) idag är $ 233.65, med en förändring på 7.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MUON till USD är$ 233.65 per MUON.

Micron Technology rankas för närvarande nr.1809 enligt marknadsvärde på $ 1.86M, med ett cirkulerande utbud på 7.95K MUON. Under de senaste 24 timmarna handlades MUON mellan $ 217.64 (lägsta) och $ 257.39 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 244.94563345581554, medan det lägsta priset någonsin var $ 117.45321659889592.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MUON med -1.51% under den senaste timmen och +3.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 175.65K.

Micron Technology (MUON) Marknadsinformation

Rank No.1809 Marknadsvärde $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volym (24H) $ 175.65K$ 175.65K $ 175.65K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Cirkulationsutbud 7.95K 7.95K 7.95K Totalt utbud 7,949.2690326 7,949.2690326 7,949.2690326 Offentlig blockkedja ETH

