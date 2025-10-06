Livepriset för Micron Technology idag är 233.65 USD.MUON börsvärdet är 1,857,346.70946699 USD. Följ prisuppdateringar för MUON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Micron Technology idag är 233.65 USD.MUON börsvärdet är 1,857,346.70946699 USD. Följ prisuppdateringar för MUON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Micron Technology (MUON) idag är $ 233.65, med en förändring på 7.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MUON till USD är$ 233.65 per MUON.
Micron Technology rankas för närvarande nr.1809 enligt marknadsvärde på $ 1.86M, med ett cirkulerande utbud på 7.95K MUON. Under de senaste 24 timmarna handlades MUON mellan $ 217.64 (lägsta) och $ 257.39 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 244.94563345581554, medan det lägsta priset någonsin var $ 117.45321659889592.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MUON med -1.51% under den senaste timmen och +3.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 175.65K.
Micron Technology (MUON) Marknadsinformation
No.1809
$ 1.86M
$ 175.65K
$ 1.86M
7.95K
7,949.2690326
ETH
Det aktuella börsvärdet för Micron Technology är $ 1.86M, med en 24h-handelsvolym på $ 175.65K. Det cirkulerande utbudet av MUON är 7.95K, med ett totalt utbud på 7949.2690326. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.86M.
Micron Technology Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 217.64
lägsta under 24-timmar
$ 257.39
högsta under 24-timmar
$ 217.64
$ 257.39
$ 244.94563345581554
$ 117.45321659889592
-1.51%
+7.15%
+3.87%
+3.87%
Micron Technology (MUON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Micron Technology idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +15.5912
+7.15%
30 dagar
$ +40.72
+21.10%
60 dagar
$ +133.65
+133.65%
90 dagar
$ +133.65
+133.65%
Micron Technology Prisförändring idag
Idag registrerade MUON en förändring med $ +15.5912 (+7.15%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Micron Technology 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +40.72 (+21.10%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Micron Technology 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MUON med $ +133.65(+133.65%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Micron Technology 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +133.65 (+133.65%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Micron Technology (MUON)?
AI-drivna insikter som analyserar Micron Technology senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Micron Technologys priser?
Micron Technology (MU) stock prices are influenced by several key factors:
Memory demand cycles - DRAM and NAND flash memory demand from smartphones, PCs, data centers, and automotive sectors directly impacts revenue.
Supply-demand balance - Memory oversupply leads to price declines while shortages drive prices up.
Semiconductor industry trends - AI, cloud computing, and 5G adoption boost memory requirements.
Competition - Rivalry with Samsung and SK Hynix affects market share and pricing power.
Economic conditions - Global economic health impacts technology spending and consumer demand.
Technology transitions - New memory standards and manufacturing processes affect competitiveness.
Geopolitical factors - Trade tensions and export restrictions impact operations and market access.
Note: There is no widely traded cryptocurrency ticker "MUON" - you may be referring to Micron Technology stock (MU).
Varför vill folk veta Micron Technologys pris idag?
People want to know Micron Technology (MU) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate semiconductor sector trends affecting memory chip demand and supply cycles.
Prisförutsägelse för Micron Technology
Micron Technology (MUON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MUON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Micron Technology (MUON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Micron Technology potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Micron Technology kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MUON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Micron Technology Price Prediction.
Om Micron Technology
MUON is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be a utility token for the Neutrino protocol, a cross-chain infrastructure that enables the creation of algorithmic stablecoins. MUON is primarily used for governance within the Neutrino system, allowing holders to vote on key protocol decisions such as system upgrades and parameter changes. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and its supply is algorithmically managed by the Neutrino protocol. As a part of the broader DeFi ecosystem, MUON plays a critical role in maintaining the stability and functionality of Neutrino's stablecoin offerings.
Hur man köper och investerar Micron Technology
Är du redo att komma igång med Micron Technology? Att köpa MUON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Micron Technology. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Micron Technology (MUON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 7.95K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Micron Technology krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Micron Technology
Genom att äga Micron Technology kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Micron Technology (MUON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Micron Technology Resurs
För en mer djupgående förståelse av Micron Technology kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Micron Technology
Hur mycket kommer 1 Micron Technology att vara värd år 2030?
Om Micron Technology skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Micron Technology-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Micron Technology idag?
Priset för Micron Technology är idag $ 233.65. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Micron Technology fortfarande en bra investering?
Micron Technology förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MUON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Micron Technology?
Micron Technology till ett värde av $ 175.65K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Micron Technology?
Livepriset för MUON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Micron Technology i den valuta du föredrar, besök MUON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Micron Technology?
Priset på MUON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MUON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MUON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Micron Technologys kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Micron Technology-priset att stiga i år?
Micron Technology priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Micron Technology (MUON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:57 (UTC+8)
