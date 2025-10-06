BörsDEX+
Livepriset för Metti Token idag är 34.13 USD.MTT börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för MTT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Metti Token-kurs(MTT)

1 MTT-till-USD pris i realtid:

$34.13
+0.02%1D
Metti Token (MTT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:50 (UTC+8)

Metti Token Pris idag

Livepriset för Metti Token (MTT) idag är $ 34.13, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MTT till USD är$ 34.13 per MTT.

Metti Token rankas för närvarande nr.3741 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 MTT. Under de senaste 24 timmarna handlades MTT mellan $ 31.94 (lägsta) och $ 34.31 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 159.13148291639322, medan det lägsta priset någonsin var $ 3.009680156954041.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MTT med -0.18% under den senaste timmen och +5.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 265.15K.

Metti Token (MTT) Marknadsinformation

$ 0.00
$ 265.15K
$ 170.65M
0.00
5,000,000
4,998,730
0.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Metti Token är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 265.15K. Det cirkulerande utbudet av MTT är 0.00, med ett totalt utbud på 4998730. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 170.65M.

Metti Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.18%

+0.02%

+5.43%

+5.43%

Metti Token (MTT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Metti Token idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0068+0.02%
30 dagar$ -14.62-29.99%
60 dagar$ -7.77-18.55%
90 dagar$ -30.87-47.50%
Metti Token Prisförändring idag

Idag registrerade MTT en förändring med $ +0.0068 (+0.02%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Metti Token 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -14.62 (-29.99%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Metti Token 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MTT med $ -7.77(-18.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Metti Token 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -30.87 (-47.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Metti Token (MTT)?

Kolla in sidan Metti Token Prishistorik nu.

AI-analys för Metti Token

AI-drivna insikter som analyserar Metti Token senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Metti Tokens priser?

Several key factors influence Metti Token (MTT) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation directly impact price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.

Market Sentiment: Investor confidence and community support affect pricing.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create volatility.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with MTT movements.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Varför vill folk veta Metti Tokens pris idag?

People want to know Metti Token (MTT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Prisförutsägelse för Metti Token

Metti Token (MTT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MTT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Metti Token (MTT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Metti Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Besök vår Price Prediction-sida för MTT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Metti Token Price Prediction.

Om Metti Token

MTT (Metatransit Token) is a digital asset designed to facilitate transactions within the Metatransit ecosystem. It operates on a decentralized network, using a proof-of-stake consensus mechanism to secure transactions and manage the issuance of new tokens. The primary function of MTT is to serve as a medium of exchange for services and goods within the Metatransit platform, which aims to create a decentralized marketplace for transportation services. This includes everything from ride-sharing and freight delivery to public transit systems. The token's design and utility within the Metatransit ecosystem exemplify the potential of blockchain technology to disrupt traditional industries and create new, decentralized marketplaces.

Hur man köper och investerar Metti Token

Är du redo att komma igång med Metti Token? Att köpa MTT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Metti Token. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Metti Token (MTT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Metti Token krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Metti Token (MTT) Guide

Vad kan du göra med Metti Token

Genom att äga Metti Token kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Metti Token (MTT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token Resurs

För en mer djupgående förståelse av Metti Token kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Metti Token webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Metti Token

Hur mycket kommer 1 Metti Token att vara värd år 2030?
Om Metti Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Metti Token-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:50 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

