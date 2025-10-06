Livepriset för Metti Token idag är 34.13 USD.MTT börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för MTT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Metti Token idag är 34.13 USD.MTT börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för MTT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Metti Token (MTT) idag är $ 34.13, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MTT till USD är$ 34.13 per MTT.
Metti Token rankas för närvarande nr.3741 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 MTT. Under de senaste 24 timmarna handlades MTT mellan $ 31.94 (lägsta) och $ 34.31 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 159.13148291639322, medan det lägsta priset någonsin var $ 3.009680156954041.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MTT med -0.18% under den senaste timmen och +5.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 265.15K.
Metti Token (MTT) Marknadsinformation
$ 0.00
$ 265.15K
$ 170.65M
0.00
5,000,000
4,998,730
0.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Metti Token är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 265.15K. Det cirkulerande utbudet av MTT är 0.00, med ett totalt utbud på 4998730. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 170.65M.
Metti Token Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 31.94
lägsta under 24-timmar
$ 34.31
högsta under 24-timmar
$ 31.94
$ 34.31
$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
-0.18%
+0.02%
+5.43%
+5.43%
Metti Token (MTT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Metti Token idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0068
+0.02%
30 dagar
$ -14.62
-29.99%
60 dagar
$ -7.77
-18.55%
90 dagar
$ -30.87
-47.50%
Metti Token Prisförändring idag
Idag registrerade MTT en förändring med $ +0.0068 (+0.02%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Metti Token 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -14.62 (-29.99%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Metti Token 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MTT med $ -7.77(-18.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Metti Token 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -30.87 (-47.50%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Metti Token (MTT)?
AI-drivna insikter som analyserar Metti Token senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Metti Tokens priser?
Several key factors influence Metti Token (MTT) prices:
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with MTT movements.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.
Varför vill folk veta Metti Tokens pris idag?
People want to know Metti Token (MTT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Prisförutsägelse för Metti Token
Metti Token (MTT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MTT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Metti Token (MTT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Metti Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Metti Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MTT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Metti Token Price Prediction.
Om Metti Token
MTT (Metatransit Token) is a digital asset designed to facilitate transactions within the Metatransit ecosystem. It operates on a decentralized network, using a proof-of-stake consensus mechanism to secure transactions and manage the issuance of new tokens. The primary function of MTT is to serve as a medium of exchange for services and goods within the Metatransit platform, which aims to create a decentralized marketplace for transportation services. This includes everything from ride-sharing and freight delivery to public transit systems. The token's design and utility within the Metatransit ecosystem exemplify the potential of blockchain technology to disrupt traditional industries and create new, decentralized marketplaces.
Hur man köper och investerar Metti Token
Är du redo att komma igång med Metti Token? Att köpa MTT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Metti Token. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Metti Token (MTT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Metti Token krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Metti Token
Genom att äga Metti Token kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Metti Token (MTT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.
Metti Token Resurs
För en mer djupgående förståelse av Metti Token kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Metti Token att vara värd år 2030?
Om Metti Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Metti Token-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Metti Token idag?
Priset för Metti Token är idag $ 34.13. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Metti Token fortfarande en bra investering?
Metti Token förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MTT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Metti Token?
Metti Token till ett värde av $ 265.15K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Metti Token?
Livepriset för MTT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Metti Token i den valuta du föredrar, besök MTT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Metti Token?
Priset på MTT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,354.67
+0.63%
ETH
3,406.15
+0.87%
SOL
158.08
+0.89%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
606.22
+18.25%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MTT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MTT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Metti Tokens kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Metti Token-priset att stiga i år?
Metti Token priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Metti Token (MTT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:50 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.