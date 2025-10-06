Metti Token Pris idag

Livepriset för Metti Token (MTT) idag är $ 34.13, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MTT till USD är$ 34.13 per MTT.

Metti Token rankas för närvarande nr.3741 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 MTT. Under de senaste 24 timmarna handlades MTT mellan $ 31.94 (lägsta) och $ 34.31 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 159.13148291639322, medan det lägsta priset någonsin var $ 3.009680156954041.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MTT med -0.18% under den senaste timmen och +5.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 265.15K.

Metti Token (MTT) Marknadsinformation

Rank No.3741 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 265.15K$ 265.15K $ 265.15K Marknadsvärde efter full utspädning $ 170.65M$ 170.65M $ 170.65M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Totalt utbud 4,998,730 4,998,730 4,998,730 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Metti Token är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 265.15K. Det cirkulerande utbudet av MTT är 0.00, med ett totalt utbud på 4998730. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 170.65M.