MTC Pris idag

Livepriset för MTC (MTC) idag är $ 0.01436, med en förändring på 1.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MTC till USD är$ 0.01436 per MTC.

MTC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MTC. Under de senaste 24 timmarna handlades MTC mellan $ 0.01199 (lägsta) och $ 0.01643 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MTC med 0.00% under den senaste timmen och -2.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.30K.

MTC (MTC) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 54.30K$ 54.30K $ 54.30K Marknadsvärde efter full utspädning $ 28.72M$ 28.72M $ 28.72M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Offentlig blockkedja METACOIN

