Livepriset för MTC (MTC) idag är $ 0.01436, med en förändring på 1.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MTC till USD är$ 0.01436 per MTC.
MTC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MTC. Under de senaste 24 timmarna handlades MTC mellan $ 0.01199 (lägsta) och $ 0.01643 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MTC med 0.00% under den senaste timmen och -2.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.30K.
MTC (MTC) Marknadsinformation
METACOIN
Det aktuella börsvärdet för MTC är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.30K. Det cirkulerande utbudet av MTC är --, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 28.72M.
MTC Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
0.00%
+1.19%
-2.12%
-2.12%
MTC (MTC) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för MTC idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0001689
+1.19%
30 dagar
$ -0.00458
-24.19%
60 dagar
$ -0.01315
-47.81%
90 dagar
$ -0.01862
-56.46%
MTC Prisförändring idag
Idag registrerade MTC en förändring med $ +0.0001689 (+1.19%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
MTC 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00458 (-24.19%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
MTC 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MTC med $ -0.01315(-47.81%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
MTC 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.01862 (-56.46%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MTC (MTC)?
AI-drivna insikter som analyserar MTC senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar MTCs priser?
MTC cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics directly impact price movements. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin's performance often correlate with MTC movements.
Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies create volatility. Technological developments, partnerships, and project updates drive investor interest.
Adoption rates, real-world use cases, and community growth influence long-term value. Market speculation, whale trading activities, and social media sentiment also contribute to price fluctuations.
Varför vill folk veta MTCs pris idag?
People want to know MTC price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities, track investment performance, and determine optimal entry/exit points. Price monitoring is essential for managing exposure and calculating potential profits or losses in volatile crypto markets.
Prisförutsägelse för MTC
MTC (MTC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MTC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MTC (MTC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på MTC potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som MTC kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MTC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MTC Price Prediction.
Om MTC
Docademic (MTC) is a blockchain-based platform that aims to improve the accessibility and quality of healthcare services worldwide. Leveraging blockchain technology, the platform provides free basic healthcare through live video calls with medical professionals, as well as a suite of related services such as psychological therapy and nutritional advice. MTC, the native token of the platform, is used to facilitate transactions within the Docademic ecosystem, incentivize user engagement, and reward healthcare providers. The platform's unique approach to healthcare, combined with its use of blockchain technology, positions Docademic as a pioneer in the intersection of healthcare and decentralized technology.
Hur man köper och investerar MTC
Är du redo att komma igång med MTC? Att köpa MTC går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MTC. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MTC (MTC) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MTC krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med MTC
Genom att äga MTC kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa MTC (MTC) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om MTC skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MTC-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar MTC idag?
Priset för MTC är idag $ 0.01436. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är MTC fortfarande en bra investering?
MTC förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MTC, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för MTC?
MTC till ett värde av $ 54.30K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på MTC?
Livepriset för MTC uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för MTC i den valuta du föredrar, besök MTC Pris för mer information.
Vad påverkar priset för MTC?
Priset på MTC påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,345.19
+0.62%
ETH
3,405.95
+0.86%
SOL
158.06
+0.88%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
606.83
+18.37%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MTC på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MTC/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om MTCs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer MTC-priset att stiga i år?
MTC priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för MTC (MTC) för en mer djupgående analys.
MTC (MTC) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
