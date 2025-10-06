BörsDEX+
Livepriset för MTC idag är 0.01436 USD.MTC börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MTC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.01436
+1.19%1D
USD
MTC (MTC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:36 (UTC+8)

MTC Pris idag

Livepriset för MTC (MTC) idag är $ 0.01436, med en förändring på 1.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MTC till USD är$ 0.01436 per MTC.

MTC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MTC. Under de senaste 24 timmarna handlades MTC mellan $ 0.01199 (lägsta) och $ 0.01643 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MTC med 0.00% under den senaste timmen och -2.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.30K.

MTC (MTC) Marknadsinformation

$ 54.30K
$ 54.30K$ 54.30K

$ 28.72M
$ 28.72M$ 28.72M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

METACOIN

Det aktuella börsvärdet för MTC är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.30K. Det cirkulerande utbudet av MTC är --, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 28.72M.

MTC Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

0.00%

+1.19%

-2.12%

-2.12%

MTC (MTC) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för MTC idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0001689+1.19%
30 dagar$ -0.00458-24.19%
60 dagar$ -0.01315-47.81%
90 dagar$ -0.01862-56.46%
MTC Prisförändring idag

Idag registrerade MTC en förändring med $ +0.0001689 (+1.19%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

MTC 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00458 (-24.19%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

MTC 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MTC med $ -0.01315(-47.81%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

MTC 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.01862 (-56.46%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MTC (MTC)?

Kolla ut sidan MTC Prishistorik nu.

AI-analys för MTC

AI-drivna insikter som analyserar MTC senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar MTCs priser?

MTC cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics directly impact price movements. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin's performance often correlate with MTC movements.

Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies create volatility. Technological developments, partnerships, and project updates drive investor interest.

Adoption rates, real-world use cases, and community growth influence long-term value. Market speculation, whale trading activities, and social media sentiment also contribute to price fluctuations.

Varför vill folk veta MTCs pris idag?

People want to know MTC price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities, track investment performance, and determine optimal entry/exit points. Price monitoring is essential for managing exposure and calculating potential profits or losses in volatile crypto markets.

Prisförutsägelse för MTC

MTC (MTC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MTC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MTC (MTC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MTC potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om MTC

Docademic (MTC) is a blockchain-based platform that aims to improve the accessibility and quality of healthcare services worldwide. Leveraging blockchain technology, the platform provides free basic healthcare through live video calls with medical professionals, as well as a suite of related services such as psychological therapy and nutritional advice. MTC, the native token of the platform, is used to facilitate transactions within the Docademic ecosystem, incentivize user engagement, and reward healthcare providers. The platform's unique approach to healthcare, combined with its use of blockchain technology, positions Docademic as a pioneer in the intersection of healthcare and decentralized technology.

Hur man köper och investerar MTC

Är du redo att komma igång med MTC? Att köpa MTC går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MTC. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MTC (MTC) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MTC krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad är MTC (MTC)

Metacoin is a Web3-based decentralized payment protocol built on its own mainnet, enabling seamless interconnectivity between various dApps, wallets, and token services.

MTC Resurs

För en mer djupgående förståelse av MTC kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell MTC webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om MTC

Hur mycket kommer 1 MTC att vara värd år 2030?
Om MTC skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MTC-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:36 (UTC+8)

MTC (MTC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om MTC

MTC USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MTC med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MTC med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla MTC (MTC) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se MTC-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MTC/USDT
$0.01436
$0.01436$0.01436
+1.19%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

