Baserat på din prognos, kan MTC potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.01429 under 2025.

Baserat på din prognos, kan MTC potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.015004 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för MTC $ 0.015754 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för MTC $ 0.016542 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MTC $ 0.017369 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MTC $ 0.018238 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på MTC potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.029707.

År 2050 skulle priset på MTC potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.048391.