MON Protocol Pris idag

Livepriset för MON Protocol (MONPRO) idag är $ 0.01538, med en förändring på 1.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MONPRO till USD är$ 0.01538 per MONPRO.

MON Protocol rankas för närvarande nr.1161 enligt marknadsvärde på $ 9.13M, med ett cirkulerande utbud på 593.65M MONPRO. Under de senaste 24 timmarna handlades MONPRO mellan $ 0.01513 (lägsta) och $ 0.01618 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.9595624143978051, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01489204955265717.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MONPRO med +0.52% under den senaste timmen och -15.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 63.30K.

MON Protocol (MONPRO) Marknadsinformation

Rank No.1161 Marknadsvärde $ 9.13M$ 9.13M $ 9.13M Volym (24H) $ 63.30K$ 63.30K $ 63.30K Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.37M$ 15.37M $ 15.37M Cirkulationsutbud 593.65M 593.65M 593.65M Totalt utbud 999,517,431 999,517,431 999,517,431 Offentlig blockkedja ETH

