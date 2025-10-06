Livepriset för MON Protocol idag är 0.01538 USD.MONPRO börsvärdet är 9,130,280.81876712 USD. Följ prisuppdateringar för MONPRO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för MON Protocol idag är 0.01538 USD.MONPRO börsvärdet är 9,130,280.81876712 USD. Följ prisuppdateringar för MONPRO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för MON Protocol (MONPRO) idag är $ 0.01538, med en förändring på 1.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MONPRO till USD är$ 0.01538 per MONPRO.
MON Protocol rankas för närvarande nr.1161 enligt marknadsvärde på $ 9.13M, med ett cirkulerande utbud på 593.65M MONPRO. Under de senaste 24 timmarna handlades MONPRO mellan $ 0.01513 (lägsta) och $ 0.01618 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.9595624143978051, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01489204955265717.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MONPRO med +0.52% under den senaste timmen och -15.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 63.30K.
MON Protocol (MONPRO) Marknadsinformation
No.1161
$ 9.13M
$ 63.30K
$ 15.37M
593.65M
999,517,431
ETH
Det aktuella börsvärdet för MON Protocol är $ 9.13M, med en 24h-handelsvolym på $ 63.30K. Det cirkulerande utbudet av MONPRO är 593.65M, med ett totalt utbud på 999517431. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.37M.
MON Protocol Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01513
lägsta under 24-timmar
$ 0.01618
högsta under 24-timmar
$ 0.01513
$ 0.01618
$ 0.9595624143978051
$ 0.01489204955265717
+0.52%
-1.84%
-15.96%
-15.96%
MON Protocol (MONPRO) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för MON Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0002899
-1.84%
30 dagar
$ -0.00355
-18.76%
60 dagar
$ -0.00162
-9.53%
90 dagar
$ -0.00602
-28.14%
MON Protocol Prisförändring idag
Idag registrerade MONPRO en förändring med $ -0.0002899 (-1.84%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
MON Protocol 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00355 (-18.76%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
MON Protocol 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MONPRO med $ -0.00162(-9.53%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
MON Protocol 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00602 (-28.14%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MON Protocol (MONPRO)?
AI-drivna insikter som analyserar MON Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar MON Protocols priser?
MON Protocol (MONPRO) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence significantly impact price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Protocol adoption and user growth drive demand. Partnerships and integrations with other platforms boost value. Token utility and staking rewards influence holding behavior. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation affect prices. Regulatory news and compliance updates impact investor sentiment. Development progress and roadmap milestones drive confidence.
Varför vill folk veta MON Protocols pris idag?
People want to know MON Protocol (MONPRO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Prisförutsägelse för MON Protocol
MON Protocol (MONPRO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MONPRO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MON Protocol (MONPRO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på MON Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som MON Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MONPRO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MON Protocol Price Prediction.
Om MON Protocol
MONPRO is a digital asset designed to facilitate secure and decentralized transactions across its proprietary blockchain network. The primary role of MONPRO is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various financial transactions such as payments, lending, and staking. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of MONPRO is algorithmically managed, with issuance based on network demand and usage. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, contributing to the broader trend of blockchain-based financial solutions.
Hur man köper och investerar MON Protocol
Är du redo att komma igång med MON Protocol? Att köpa MONPRO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MON Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MON Protocol (MONPRO) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 593.65M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MON Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med MON Protocol
Genom att äga MON Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa MON Protocol (MONPRO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.
MON Protocol Resurs
För en mer djupgående förståelse av MON Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 MON Protocol att vara värd år 2030?
Om MON Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MON Protocol-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar MON Protocol idag?
Priset för MON Protocol är idag $ 0.01538. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är MON Protocol fortfarande en bra investering?
MON Protocol förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MONPRO, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för MON Protocol?
MON Protocol till ett värde av $ 63.30K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på MON Protocol?
Livepriset för MONPRO uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för MON Protocol i den valuta du föredrar, besök MONPRO Pris för mer information.
Vad påverkar priset för MON Protocol?
Priset på MONPRO påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,338.68
+0.61%
ETH
3,406.06
+0.87%
SOL
158.02
+0.85%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
610.4
+19.06%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MONPRO på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MONPRO/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om MON Protocols kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer MON Protocol-priset att stiga i år?
MON Protocol priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för MON Protocol (MONPRO) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.