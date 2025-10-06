BörsDEX+
Livepriset för MON Protocol idag är 0.01538 USD.MONPRO börsvärdet är 9,130,280.81876712 USD. Följ prisuppdateringar för MONPRO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för MON Protocol idag är 0.01538 USD.MONPRO börsvärdet är 9,130,280.81876712 USD. Följ prisuppdateringar för MONPRO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

MON Protocol Logotyp

MON Protocol-kurs(MONPRO)

1 MONPRO-till-USD pris i realtid:

MON Protocol (MONPRO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:20 (UTC+8)

MON Protocol Pris idag

Livepriset för MON Protocol (MONPRO) idag är $ 0.01538, med en förändring på 1.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MONPRO till USD är$ 0.01538 per MONPRO.

MON Protocol rankas för närvarande nr.1161 enligt marknadsvärde på $ 9.13M, med ett cirkulerande utbud på 593.65M MONPRO. Under de senaste 24 timmarna handlades MONPRO mellan $ 0.01513 (lägsta) och $ 0.01618 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.9595624143978051, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01489204955265717.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MONPRO med +0.52% under den senaste timmen och -15.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 63.30K.

MON Protocol (MONPRO) Marknadsinformation

No.1161

ETH

Det aktuella börsvärdet för MON Protocol är $ 9.13M, med en 24h-handelsvolym på $ 63.30K. Det cirkulerande utbudet av MONPRO är 593.65M, med ett totalt utbud på 999517431. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.37M.

MON Protocol Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.52%

-1.84%

-15.96%

-15.96%

MON Protocol (MONPRO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för MON Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0002899-1.84%
30 dagar$ -0.00355-18.76%
60 dagar$ -0.00162-9.53%
90 dagar$ -0.00602-28.14%
MON Protocol Prisförändring idag

Idag registrerade MONPRO en förändring med $ -0.0002899 (-1.84%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

MON Protocol 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00355 (-18.76%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

MON Protocol 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MONPRO med $ -0.00162(-9.53%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

MON Protocol 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00602 (-28.14%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MON Protocol (MONPRO)?

Kolla in sidan MON Protocol Prishistorik nu.

AI-analys för MON Protocol

AI-drivna insikter som analyserar MON Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar MON Protocols priser?

MON Protocol (MONPRO) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence significantly impact price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Protocol adoption and user growth drive demand. Partnerships and integrations with other platforms boost value. Token utility and staking rewards influence holding behavior. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation affect prices. Regulatory news and compliance updates impact investor sentiment. Development progress and roadmap milestones drive confidence.

Varför vill folk veta MON Protocols pris idag?

People want to know MON Protocol (MONPRO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för MON Protocol

MON Protocol (MONPRO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MONPRO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MON Protocol (MONPRO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MON Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som MON Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MONPRO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MON Protocol Price Prediction.

Om MON Protocol

MONPRO is a digital asset designed to facilitate secure and decentralized transactions across its proprietary blockchain network. The primary role of MONPRO is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various financial transactions such as payments, lending, and staking. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of MONPRO is algorithmically managed, with issuance based on network demand and usage. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, contributing to the broader trend of blockchain-based financial solutions.

Hur man köper och investerar MON Protocol

Är du redo att komma igång med MON Protocol? Att köpa MONPRO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MON Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MON Protocol (MONPRO) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 593.65M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MON Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper MON Protocol (MONPRO) Guide

Vad kan du göra med MON Protocol

Genom att äga MON Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa MON Protocol (MONPRO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av MON Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell MON Protocol webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om MON Protocol

Hur mycket kommer 1 MON Protocol att vara värd år 2030?
Om MON Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MON Protocol-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:20 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

